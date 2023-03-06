05.03.2023, 19:07 12181
Китай ускорит исследования и разработку технологий 6G
Фото: Depositphotos
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Пекин. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Китай ускорит исследования и разработку технологий 6G, заявил министр промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлун в ходе брифинга в рамках первого дня работы 1-й сессии ВСНП 14-го созыва.
Он отметил, что Китай создал крупнейшую в мире сеть 5G с использованием передовых технологий, информирует bigasia.ru.
В этом году в Поднебесной планируют запустить еще около 600 тысяч базовых станций 5G, после чего их общее число в стране превысит 2,9 млн.
По данным министерства, сейчас число пользователей мобильных телефонов 5G в Китае превысило 575 млн.
Ранее сообщалось, что сети 5G к концу года запустят в трех городах Казахстана.
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06.03.2023, 18:12 2246
За прошедшие пять лет Китай усилил защиту экологии и охрану окружающей среды
Китай интенсивно выполнял сложнейшие задачи по предотвращению и ликвидации загрязнения
Фото: Посольство КНР в РК
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Пекин. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие пять лет Китай усилил защиту экологии и охрану окружающей среды, а также стимулировал зеленое и низкоуглеродное развитие, говорится в докладе о работе правительства, представленном на рассмотрение первой сессии ВСНП 14-го созыва в воскресенье.
Согласно докладу, Китай интенсивно выполнял сложнейшие задачи по предотвращению и ликвидации загрязнения. Благодаря этому доля дней с хорошим качеством воздуха в городах окружного уровня и выше достигла 86,5 процента, увеличившись на 4 п.п. В этих городах в основном также были устранены черные зловонные водоемы.
Китай реализовывал целый ряд наиболее важных проектов по защите экологии, повсеместно ввел институт кураторов экологического состояния рек, озер и лесов. Был внедрен строгий 10-летний запрет на вылов рыбы в ключевых зонах бассейна реки Янцзы, говорится в докладе.
Китай уверенно продвигал работу по энергосбережению и снижению выбросов углерода и на основе научного подхода планомерно продвигал работу по достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, отмечается в документе.
Также была оптимизирована структура энергетики. Доля потребления экологически чистой энергии возросла с 20,8 до 25 процентов, говорится в докладе.
06.03.2023, 14:51 3311
Свыше 240 человек, причастных к строительству обрушившихся зданий, арестовали в Турции
Фото: Анадолу
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Анкара. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 247 человек.
Решениями прокуратуры провинций, расположенных в зоне бедствия, после 6 февраля задержано в целом 997 подозреваемых в причастности к строительству разрушенных построек. Впоследствии 247 из задержанных были арестованы, в отношении 322 подозреваемых назначен судебный контроль. Кроме того, выдан ордер на арест 198 подозреваемых и задержание 102 человек", - сообщает агентство "Анадолу".
Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов. Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции достигло почти 46 тысяч человек.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.
Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, на Северном Кипре, греческом Кипре и в Ираке.
Сильно пострадавшие от землетрясения дома в Турции продолжают рушиться, в том числе от повторных толчков. Так, сегодня в турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны обрушился семиэтажный дом. Специалисты с помощью техники определяют, есть ли люди под завалами. При этом губернатор провинции Салих Айхан предположил, что в доме никого не было.
06.03.2023, 08:05 6896
В Турции обрушился пострадавший при землетрясении семиэтажный дом
В настоящий момент специалисты с помощью техники определяют, есть ли люди под завалами
Фото: twitter/@dw_turkce
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Анкара. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В турецком городе Шанлыурфа на юго-востоке страны обрушился семиэтажный дом, ранее сильно пострадавший при землетрясении.
Уточняется, что до этого здание было значительно повреждено, информирует iz.ru со ссылкой на телеканал TRT.
В настоящий момент специалисты с помощью техники определяют, есть ли люди под завалами. При этом губернатор провинции Салих Айхан предположил, что в доме никого не было.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
05.03.2023, 12:34 14361
Число жертв землетрясений в Турции достигло почти 46 тысяч человек
Фото: twitter/@NicolasMaduro
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Анкара. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Число жертв землетрясений, произошедших 6 февраля на юго-востоке Турции, достигло почти 46 тысяч, сообщил глава МВД Сулейман Сойлу.
Жертвами землетрясений стали 45 тысяч 968 человек, из них 4 тысячи 267 - это сирийцы", - цитирует РИА Новости Сулеймана Сойлу.
По его словам, число афтершоков за почти месяц превысило 13 тысяч.
Он отметил, что работы по сносу тяжело поврежденных зданий идут одновременно с разбором завалов. В частности, в городе Антакья разрушено более 58% зданий.
Сойлу сообщил, что единовременное пособие в 10 тысяч лир (около 530 долларов) получили более миллиона и 61 тысячи семей.
Напомним, 6 февраля в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
02.03.2023, 11:47 32896
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,2
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала
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Мехико. 2 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 на юге Мексики.
Землетрясение зафиксировали в 22.40 среды по местному времени (10.40 четверга по времени Астаны).
Эпицентр подземных толчков располагался в 49 километрах к юго-востоку от города Уньон Идальго в штате Оахака на юге Мексики. Очаг залегал на глубине 10 километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную сейсмологическую службу.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Напомним, сейсмолог из Нидерландов Франк Хугербитс, предсказавший недавние разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, заявил, что в марте 2023 года мир станет свидетелем мегаземлетрясения. По его словам, сближение планет 2 и 5 марта может привести к очень большой сейсмической активности в период с 3 по 7 марта. Подземные толчки возможны в 12 точках планеты, а их магнитуда составит 8,5 и выше. Перечислены и регионы, попавшие в так называемую красную зону: это юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан и часть Северной Америки. Россия также присутствует в списке: разрушительное землетрясение может произойти на Курильских островах.
27.02.2023, 15:50 46561
В Турции произошло новое землетрясение
Один человек погиб, 69 ранены
Фото: twitter/@NicolasMaduro
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Анкара. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным РИА Новости, землетрясение зафиксировали в 09.04 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 123 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 16 километрах к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тысяча человек. Очаг залегал на глубине двух километров.
Изначально сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 5,6, затем она была увеличена до 5,8.
Турецкие сейсмологи из управления по чрезвычайным происшествиям (AFAD) оценили магнитуду в 5,6, очаг залегал на глубине 6,9 километра в районе города Йешилъюрт провинции Малатья, в котором проживают 340 тысяч человек.
На данный момент нам известно, что обрушилось одно здание", - заявил мэр города Мехмет Чынар телеканалу Haber Global.
О пострадавших пока не сообщается.
Дополнено. 27.02.2023, 17.00
Один человек погиб, 69 ранены в результате землетрясения в турецкой Малатье в понедельник, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.
К сожалению, по нашим данным, в результате землетрясения погиб один наш гражданин, 69 человек госпитализированы с различными травмами", - цитирует РИА Новости Юнуса Сезера.
Напомним, землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник в провинции Хатай с интервалом в три минуты, после этого зафиксированы более сотни афтершоков.
26.02.2023, 11:11 57711
Польша закрыла проезд грузового транспорта через свою границу
По словам эксперта, запрет принесет миллионные убытки казахстанским предприятиям
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - С 21 февраля этого года в 19.00 по времени Варшавы запрещено движение грузовиков на пограничном переходе Польша - Беларусь "Кукурики-Козловичи". Указанный запрет не затрагивает транспортные средства, зарегистрированные в Республике Польша и странах - членах Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и Швейцарской Конфедерации, сообщает НПП "Атамекен".
Транспортные средства, зарегистрированные в других странах или регионах, не могут пересекать данный переход.
По словам директора департамента логистики и перевозок НПП «Атамекен» Мурата Амрина, переход «Кукурики-Козловичи» был последней возможностью, которой могли воспользоваться казахстанские грузоперевозчики после закрытия перехода «Бобровники-Берестовица».
Под новые ограничения попали и казахстанские перевозчики, которые везут экспортные товары Казахстана в страны Европы, а также европейские товары, направляемые в адрес казахстанских предприятий. А это миллионные убытки. По состоянию на 23 февраля на территории Польши находятся более 150 казахстанских автотранспортных средств, еще более ста - следуют в направлении Европейского союза. Логистика нарушена, происходит удорожание себестоимости перевозок", - рассказал Амрин.
Он также отметил, что имеется четкая координация в Польше посредством посольства РК и МИИР РК. Со стороны посольства Казахстана в адрес государственных органов Польши уже направлены ноты о необходимости снятия ограничений для отечественных перевозчиков.
Единственный сухопутный путь, соединяющий Европейский союз и страны ЕАЭС - это маршрут через пограничные переходы Литва - Беларусь, Латвия - Беларусь и Латвия - Россия. Также имеется альтернативный маршрут через Каспийское море, однако данный маршрут увеличивает расстояние до европейских стран в 1,5 раза и стоимость перевозки в 2-3 раза ввиду вынужденного использования нескольких видов транспорта (авто-море) и влияния климатических и географических условий на маршруте (сезоны штормов, высокогорье и т.д.).
В настоящий момент Мининдустрии РК совместно с национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и бизнес-сообществом проводятся переговоры с литовской стороной об обеспечении для казахстанских перевозчиков беспрепятственного проезда через Литовскую Республику, чтобы казахстанские машины могли беспрепятственно выехать с территории ЕС в направлении Республики Беларусь и Российской Федерации. Также формируется список скопившихся авто с целью передачи данных литовской стороне.
23.02.2023, 12:56 74551
В Турции приостановили снос здания из-за кошки
После многочасовой операции ее спасли
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Анкара. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В турецком Диярбакыре приостановили снос здания из-за кошки по кличке Зена.
Как сообщает телеграм-канал "Sputnik Казахстан", бизнес-центр сильно пострадал, но стало известно, что там заблокирована кошка. После многочасовой операции ее спасли.
В Турции до сих пор продолжаются афтершоки. Подземные толчки магнитудой 4.3 зафиксированы сегодня рано утром в провинции Хатай.
Напомним, мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции утром 6 февраля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года.
Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца. Землетрясение затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Президент РК поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также по поручению главы государства Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
Кроме того, Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей.
По информации МЧС, общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составит 100 человек.
Позже стало известно, что Казахстан отправил в Турцию 75 тонн гуманитарной помощи. Среди отправленного груза есть также и юрты, предназначенные для лишившихся жилья граждан Турции.
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