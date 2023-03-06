Китай ускорит исследования и разработку технологий 6G

Фото: Посольство КНР в РК

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Пекин. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие пять лет Китай усилил защиту экологии и охрану окружающей среды, а также стимулировал зеленое и низкоуглеродное развитие, говорится в докладе о работе правительства, представленном на рассмотрение первой сессии ВСНП 14-го созыва в воскресенье.





Согласно докладу, Китай интенсивно выполнял сложнейшие задачи по предотвращению и ликвидации загрязнения. Благодаря этому доля дней с хорошим качеством воздуха в городах окружного уровня и выше достигла 86,5 процента, увеличившись на 4 п.п. В этих городах в основном также были устранены черные зловонные водоемы.





Китай реализовывал целый ряд наиболее важных проектов по защите экологии, повсеместно ввел институт кураторов экологического состояния рек, озер и лесов. Был внедрен строгий 10-летний запрет на вылов рыбы в ключевых зонах бассейна реки Янцзы, говорится в докладе.





Китай уверенно продвигал работу по энергосбережению и снижению выбросов углерода и на основе научного подхода планомерно продвигал работу по достижению пика выбросов углерода и углеродной нейтральности, отмечается в документе.





Также была оптимизирована структура энергетики. Доля потребления экологически чистой энергии возросла с 20,8 до 25 процентов, говорится в докладе.