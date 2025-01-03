Китай в 2025 году будет следовать лозунгу "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии"

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Пекин. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году Китай будет следовать лозунгу "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии", сообщает CGTN.





Планируется организовать более 100 встреч и мероприятий с целью проведения дружественного, сплоченного и плодотворного саммита ШОС.





Китай будет работать в тесном сотрудничестве с большой семьей ШОС, чтобы объединить усилия для достижения прочного мира, создать благоприятные условия для всеобъемлющей безопасности, укрепить уверенность в совместном развитии и дать мощный импульс взаимному культурному строительству, чтобы построить единую и искреннюю, мирную и стабильную, процветающую и дружелюбную, справедливую и правдивую общую семью ШОС.





Напомним, после саммита ШОС в Астане в июле 2024 года Китай в полном объеме приступил к работе ротационного председателя организации на 2024-2025 годы.





В течение более чем 20 лет государства-члены ШОС постоянно повышают уровень практического сотрудничества в разных областях, а также способствуют более тесным гуманитарным обменам.