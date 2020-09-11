Китай выдвинул глобальную инициативу по безопасности данных

Пекин. 10 сентября. Kazakhstan Today - Министр иностранных дел КНР Ван И во вторник на международном симпозиуме по глобальному цифровому управлению выдвинул Глобальную инициативу по безопасности данных, которая призвана отвечать на проблемы и вызовы, возникающие в этой области, и продвигать глобальное цифровое управление, передает Kazakhstan Today.

По сообщению главы МИД КНР, указанная инициатива состоит из восьми основных пунктов. Прежде всего Ван И предложил разным странам объективно и разумно относиться к безопасности данных и прилагать усилия к обеспечению открытости, безопасности и стабильности глобальной цепочки поставок информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), сообщает myseldon.com

Вместе с этим Ван И подчеркнул, что страны должны противодействовать деятельности в сфере ИКТ, которая наносит ущерб ключевым инфраструктурным объектам других стран или нацелена на кражу их важных данных. Он также призвал противодействовать массовой слежке за другими странами и незаконному сбору данных относительно персональной информации граждан других государств с использованием ИКТ.

По словам Ван И, предприятия должны соблюдать законы в странах, где они действуют, в то же время не следует в принудительном порядке требовать от отечественных предприятий хранить на их собственной государственной территории данные, созданные или полученные ими за рубежом. Необходимо уважать суверенитет, право юрисдикции и право на управление данными других стран, нельзя приобретать данные, хранящиеся в других странах, через предприятия или индивидуальные лица при отсутствии разрешения.

Ван И подчеркнул, что поставщики продуктов и услуг ИКТ не должны устанавливать бэкдоры на свои продукты в целях незаконного получения данных пользователей, а компании ИКТ не должны использовать зависимость пользователей от своих продуктов для извлечения неправомерной выгоды.

Как пишет russian.people.com , Китай не требовал и не будет требовать от китайских компаний передавать зарубежные данные правительству в нарушение законов других стран.

Правительство Китая действует в строгом соответствии с принципами безопасности данных", - сказал Ван И.

Ссылаясь на то, что количество китайских пользователей сети превысило 900 млн, включая быстрорастущую группу более чем из 88 млн абонентов 5G, Ван И сказал, что цифровая экономика в Китае процветает, занимая более одной трети ВВП страны.

У нас есть четкие правовые нормы для защиты законных прав и интересов граждан и организаций, включая безопасность данных и личную информацию", - добавил Ван И.

Он также выступил против политизации вопросов цифровой безопасности, подчеркнув, что ее защита должна основываться на фактах и законе.

Политизация вопросов безопасности, двойные стандарты и клевета на других нарушают основные нормы, регулирующие международные отношения, и серьезно подрывают и препятствуют глобальному цифровому сотрудничеству и развитию", - сказал Ван И.

По его словам, склоняясь к односторонним действиям, отдельная страна продолжает выдвигать необоснованные обвинения против других во имя "чистой" сети, используя безопасность в качестве предлога для охоты на предприятия других стран, которые имеют конкурентное преимущество.

Такие вопиющие акты буллинга должны быть отвергнуты, и им надо противостоять", - добавил он.

Призывая к поддержке мультилатерализма и проведению широких консультаций и совместному вкладу для общих выгод, Ван И заявил, что важно разработать ряд международных правил в области безопасности данных, которые отражают волю и уважают интересы всех стран на основе широкого участия.

Протекционизм в цифровой сфере противоречит объективным законам экономического развития и тенденции глобализации. Практика протекционизма подрывает право глобальных потребителей на равный доступ к цифровым услугам и в конечном итоге будет сдерживать собственное развитие страны", - заключил Ван И.

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