Китайские СМИ объяснили, почему Ху Цзиньтао досрочно покинул церемонию закрытия съезда КПК

Пекин. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Временный поверенный в делах постоянного представительства Китая при ООН Дай Бин в среду выступил на общей дискуссии по правам человека в Третьем комитете Генеральной ассамблеи ООН с совместным заявлением от имени 25 стран, призвав к немедленной и полной отмене односторонних принудительных мер.





Он отметил, что мир сталкивается со взаимосвязанными глобальными проблемами, от которых серьезно страдают развивающиеся страны, сообщает агентство "Синьхуа".





Мировому сообществу срочно нужно укреплять солидарность и сотрудничество, придерживаться подлинного и эффективного мультилатерализма. Односторонние принудительные меры противоречат целям и принципам устава ООН и международному праву, идут вразрез с мультилатерализмом и основными нормами международных отношений.





К сожалению, несмотря на глобальный призыв к незамедлительной отмене односторонних принудительных мер, их введение продолжает приводить к разрушительным, иногда даже смертоносным последствиям для пострадавших стран и их народов, подчеркнул дипломат. Односторонние принудительные меры в сочетании со вторичными санкциями и чрезмерным соблюдением режима рестрикций усугубляют существующие гуманитарные и экономические проблемы, приводят к отсутствию доступа к основным товарам и услугам, таким как продовольствие, медикаменты, безопасная питьевая вода, топливо и электричество, и негативно сказываются на реализации прав человека, включая право на здоровье и право на жизнь.





Дай Бин сказал, что 25 стран, подписавших совместное заявление, в очередной выражают несогласие с односторонними принудительными мерами и призывают соответствующие государства немедленно и полностью прекратить подобную практику и избегать в будущем введения односторонних санкций, противоречащих международному праву и уставу ООН.





Китай уже в третий раз выступил в Третьем комитете ГА ООН от имени стран с близкими взглядами с призывом отменить односторонние принудительные меры.





К нынешнему заявлению присоединились КНР, Антигуа и Барбуда, Беларусь, Боливия, Венесуэла, Камбоджа, Камерун, Центральноафриканская Республика, Куба, КНДР, Египет, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Лаос, Никарагуа, Пакистан, Россия, Палестина, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Сирия и Зимбабве.



