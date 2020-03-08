Коронавирус меняет клинические симптомы

Пекин. 7 марта. Kazakhstan Today - В Китае заявили об изменении клинических симптомов COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Китайские учёные сообщили о происходящих изменениях клинических симптомов при заражении COVID-19. По результатам наблюдения за двумя группами пациентов, у заразившихся раньше были более явно выражены такие симптомы, как высокая температура, отделение мокроты, слабость, боль в мышцах и пониженный уровень лимфоцитов. У заразившихся позднее эти симптомы были выражены меньше или отсутствовали. При этом кашель, тяжесть в груди, тошнота и диарея фиксировались у всех пациентов в обеих группах наблюдения, сообщает RT

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан усомнился, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 прекратится в течение нескольких месяцев.

Мы полагаем, что вирус сохранит способность к распространению. Сказать, что он просто исчезнет, как вирус гриппа, значит дать ложную надежду… Мы надеемся, что это произойдёт. Это было бы невероятной удачей. Но мы не можем делать таких предположений, у нас нет для этого оснований", - отметил Райан.

Представитель ВОЗ призвал бороться с коронавирусом, вместо того чтобы просто рассчитывать на его исчезновение.

Число заражённых COVID-19 во всём мире превысило 100 тыс. Большинство из них - свыше 80,6 тыс. человек - в Китае, при этом нужно отметить, что 57 тыс. уже выздоровели и были выписаны из больниц. От осложнений заболевания скончались примерно 3,5 тыс. человек.

В самой КНР распространение коронавируса значительно замедлилось, за последние сутки зафиксировано менее 100 новых случаев заболевания. При этом некоторые из инфицированных заразились не в Китае, а в других странах, например, в Италии или Иране.

Несмотря на улучшающуюся статистику в Китае, откуда началось распространение коронавируса, в других странах число заражённых растёт. За прошедшие сутки ВОЗ зарегистрировала около 2,7 тыс. новых случаев. Организация продолжает считать риски дальнейшего распространения коронавируса очень высокими.

Первые случаи заражения за последние сутки зафиксированы в Колумбии, Коста-Рике и Того. Примечательно, что ни один из заболевших не был в Китае - речь идёт о туристах, вернувшихся из поездок по Европе или США.

За пределами Китая наибольшее число инфицированных - около 6,7 тыс. - в Южной Корее, прирост больных там составил 483 за сутки. В Европе крупнейший очаг распространения коронавируса находится в Италии, где им заразились 4,6 тыс. человек, а за день их число увеличилось почти на 800. Именно Италия в последнее время стала источником распространения заболевания по миру.

Другим крупным очагом распространения коронавируса стал Иран. По последним данным, число заражённых в исламской республике превышает 4,7 тыс. Этот показатель вырос более чем на 1,2 тыс. после того, как власти открыли новые центры, где можно сдать анализы.

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