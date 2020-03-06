Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Гражданам Китая, Ирана и Кореи запретят въезд в Казахстан. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает Kazakhstan Today.

Межведомственной комиссией принято решение, что с 8 марта у нас приостановлен въезд граждан Южной Кореи и стран категории 1. В связи с этим мы сегодня дали радиограмму всем нашим авиакомпаниям, иностранным авиакомпаниям, что к полету по маршруту Сеул - Алматы, Сеул - Нур-Султан будут допускаться только граждане Республики Казахстан", - проинформировал Берик Камалиев.

Он также отметил, что некоторые казахстанцы возвращаются через третьи страны, есть и транзитные пассажиры из других стран. "Поэтому мы проинформировали другие авиакомпании, что въезд граждан из стран категории 1 в Казахстан с 8 марта запрещается", - заключил вице-министр.

Напомним, что постановлением главного государственного санитарного врача РК Жандарбека Бекшина "О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан", Южная Корея внесена в страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции COVID-19 . Ранее в эту категорию были внесены КНР и Иран.

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