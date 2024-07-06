05.07.2024, 17:48 3511
Лидер лейбористов Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании
Фото:instagram/keirstarmer
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Лондон. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер Лейбористской партии Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование кабмина от короля страны Карла III, сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.
Король принял сегодня на аудиенции достопочтенного сэра Кейра Стармера, депутата парламента, и попросил его сформировать новую администрацию", - информирует gazeta.ru со ссылкой на газету The Times.
Напомним, выборы в парламент Великобритании состоялись 4 июля. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии Стармер пообещал немедленно приступить к изменениям в Британии.
Ранее Карл III принял отставку британского премьера Сунака после выборов в парламент.
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05.07.2024, 14:10 5311
Насильственный захват власти предотвращен в Кыргызстане
Фото: ГКНБ КР
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Бишкек. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане пресечена деятельность деструктивной группы, которая планировала осуществить насильственный захват власти и дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан, сообщает Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.
В результате следственно-оперативных мероприятий задержаны и водворены в СИЗО пятеро граждан Кыргызстана.
Установлено, что данная группировка была сформирована из лиц, поддерживающих идеологию криминалитета, a также фанатично исповедующих религиозную идеологию", - сказано в сообщении ГКНБ КР.
В ходе проведенных обысков по месту жительства и используемых автотранспортных средств задержанных обнаружены и изъяты компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистская литература, а также другие запрещенные предметы.
В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.
Ранее Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана задержал в Бишкеке преступную группу из Азербайджана, подозреваемую в подготовке организации покушения на руководителей Кыргызстана.
В апреле в Кыргызстане задержан разыскиваемый за покушение к захвату власти экс-глава строительной компании.
03.07.2024, 17:52 14186
Главу Минобороны России избрали председателем совета министров обороны стран СНГ
Фото: Фот: function.mil.ru
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Минск. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов избран председателем совета министров обороны стран Содружества Независимых Государств, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании органа в Минске.
Председателем совета министров обороны избран министр обороны Российской Федерации Белорусов Андрей Рэмович. Позвольте поздравить Андрея Рэмовича с избранием председателем нашего совета и передать ему слово для ведения заседания", - цитирует iz.ru Виктора Хренина.
Ранее стало известно, кто возглавит НАТО.
02.07.2024, 15:14 20841
Жапаров попросил Гутерриша поддержать кандидатуру Кыргызстана на членство в Совбезе ООН
Голосование по этому вопросу пройдет в 2026 году (в рамках заседания Генассамблеи ООН)
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Бишкек. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров попросил поддержки Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша для вхождения Кыргызстана в непостоянные члены Совбеза организации.
Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН, заявил президент Садыр Жапаров Генсеку организации Антониу Гутерришу, сообщает "Sputnik Кыргызстан".
Он отметил, что Филиппины - конкурент Кыргызстана - уже четырежды были непостоянными членами Совбеза и намерены попасть в него снова. Голосование по этому вопросу пройдет в 2026 году (в рамках заседания Генассамблеи ООН).
Мы питаем большую надежду, что нас поддержат", - сказал Жапаров.
По данным издания, Кыргызстан давно претендует на место непостоянного члена Совбеза в 2027-2028 годах. Еще в 2018 и 2020 годах об этом заявлял президент Сооронбай Жээнбеков. Тему неоднократно поднимал и Садыр Жапаров.
30.06.2024, 17:40 31501
В Нигерии 18 человек стали жертвами серии терактов
Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за содеянное
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Абуджа. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Нигерии 18 человек, среди которых есть женщины и дети, стали жертвами серии терактов в городе Гвозе на северо-востоке страны.
Предполагаемые террористы-смертники по отдельности атаковали свадьбу, похороны и больницу, убив и ранив несколько человек в городе Гвоза", - заявил подробности глава управления по чрезвычайным ситуациям в штате Борно Баркиндо Саиду.
Отмечается, что пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за содеянное. В то же время известно, что в последние годы в этом районе орудуют две группировки - "Боко Харам" и ранее входившее в ее состав "Исламское государство в провинции Западная Африка" - часть организации "Исламское государство"*.
*Организация, запрещенная на территории Казахстана.
Напомним, что в мае в нигерийском штате Коги группа вооруженных преступников взяла в заложники студентов одного из местных университетов, однако служба госбезопасности страны смогла их освободить.
29.06.2024, 09:23 40491
В Кыргызстане сошел сель, есть жертвы
Фото: elements.envato.com
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Бишкек. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане в Ноокатском районе Ошской области сошел разрушительный сель, погибли пять человек, сообщает издание 24.kg.
Из-за сильных дождей селевые потоки затопили десять дворов и повредили два моста в селе Абшир-Ата. В селе Тескей-Кожоке пострадали 15 дворов и местная школа. В селе Кара-Булак селевые потоки унесли автомобиль и мост. В селе Тажы-Кыштак сель затопил семь дворов и несколько сараев", - пишет местное СМИ.
Заместитель главы Центра управления в кризисных ситуациях МЧС Кыргызстана Байзак Оторбеков подтвердил, что найдены тела пятерых человек. По словам местных жителей, в местности Абшыр-Ата на берегу реки на топчане отдыхали шесть человек. Всех унесло течением.
В настоящее время сотрудники МЧС республики ведут работы по устранению последствий селя, устанавливают личности погибших и пострадавших.
Напомним, прошлым летом в Казахстане в Алматинской области на плотине Талгар селевой паводок размыл дамбу. Тогда из зоны селевого риска было эвакуировано около 150 человек.
27.06.2024, 14:30 49226
Экс-партнер Трампа выплатит Казахстану $32 млн
Истцы - банк и власти Алматы утверждают, что Сэтер помог бизнесмену Ильясу Храпунову вывести часть из порядка $6 млрд, похищенных из "БТА Банка"
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Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-партнера Трампа Феликса Сэтера обязали выплатить более $32 млн в бюджет Алматы и "БТА Банку" по делу об отмывании денег. Суд считает, что он помогал выводить средства в том числе с помощью недвижимости в Trump SoHo tower, сообщает телеканал РБК со ссылкой на Bloomberg.
Решение вынесло федеральное жюри присяжных.
Истцы - банк и власти Алматы утверждали, что Сэтер помог бизнесмену Ильясу Храпунову вывести часть из порядка $6 млрд, похищенных из "БТА Банка", предположительно, тестем Храпунова и бывшим председателем финансовой организации Мухтаром Аблязовым. "БТА Банк" в 2009 году признали банкротом и национализировали, а Аблязов был вынужден бежать из страны. В Казахстане его приговорили к пожизненному сроку заключения по обвинению в убийстве бывшего главы банка Ержана Татишева, еще один приговор касается создания преступного сообщества, хищений и отмывания денег. В России он также был заочно осужден на 15 лет колонии по делу о хищении почти 60 млрд руб.", - сообщает телеканал.
По утверждению властей Алматы, часть денежных средств была похищена из госбюджета отцом Ильяса Храпунова - Виктором Храпуновым, занимавшим пост мэра с 1997 по 2002 год.
Сэтер помогал Храпунову уклониться от международных санкций и заработал на этом миллионы", - пишет Bloomberg.
Речь идет о сделках с объектами в Trump SoHo tower в Нью-Йорке, торговом центре в штате Огайо и частными инвестициями.
Агентство утверждает, что Сэтер встречался с Храпуновым в Trump Tower, обсуждал отмывание украденных денег и лично организовал встречи с Трампом для возможного инвестирования.
Вместе с тем и "БТА Банк", и власти Алматы "приложили немало усилий, чтобы ограничить от обвинений Трампа", отмечает агентство.
Нет никаких доказательств того, что Ильяс или Сэтер раскрыли Трампу незаконное происхождение средств или что Трамп совершил какие-либо нарушения с Ильясом Храпуновым", - говорится в заявлении истцов.
Сэтер, Храпунов и Аблязов свою вину не признали.
Я не согласен с приговором и буду подавать апелляцию", - приводит агентство комментарий Сэтера.
Как отмечает Bloomberg, Трамп не является фигурантом этого дела, однако "судебный процесс вновь привлек внимание к его президентской кампании", в том числе напомнил "о связях с Россией перед выборами 2016 года".
Напомним, очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября. Ожидается, что основными соперниками станут республиканец Трамп и действующий глава государства демократ Джо Байден.
25.06.2024, 10:53 67176
Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа выпустили из британской тюрьмы
Он вылетел из Лондона и вернется в Австралию
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Лондон. 25 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа отпустили под залог из британской тюрьмы, он вылетел из Лондона и вернется в Австралию.
По данным Wikileaks, Ассанж заключил сделку с американской стороной, обвиняющей его в шпионаже, по которой суд зачтет ему срок нахождения в тюрьме в Британии, сообщает РБК.
Ассанж провел в тюрьме строгого режима 1901 день.
Высокий суд Лондона освободил его под залог. (...) Он сел на самолет и вылетел из Великобритании в Австралию", - говорится в сообщении.
The Washington Post и CNN со ссылкой на судебные документы сообщали, что он достиг предварительной сделки о признании себя виновным по одному пункту обвинения из 18 и в обмен на это выйдет на свободу. В WikiLeaks отметили, что она еще не завершена официально.
Предполагается, что завтра, 26 июня, суд на Северных Марианских островах (это территория США на востоке Тихого океана, вблизи Филиппин) вынесет решение о тюремном сроке на 62 месяца (пять лет и два месяца), столько он уже провел за решеткой в Лондоне.
Представители Минюста США и ФБР выступали против любой сделки, в которой бы Ассанжу не пришлось признать вину", - подчеркивает источник.
В США Ассанжа обвиняют в шпионаже из-за публикации служебных документов США о войнах в Афганистане и Ираке и дипломатических телеграмм в 2010-2011 годах. По этим обвинениям ему грозило до 175 лет заключения, он не признавал вину.
С 2012 по 2019 год основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Когда Эквадор лишил Ассанжа права на политическое убежище, его арестовала британская полиция и он был отправлен в тюрьму в Великобритании. Местный суд разрешил его экстрадицию в США в апреле 2022 года, но защита подала апелляцию. В прошедшем марте Высокий суд Лондона постановил, что Ассанж не будет немедленно экстрадирован в США. В этом году продолжились слушания относительно того, может ли основатель WikiLeaks обжаловать решение об апелляции: в мае Высокий суд встал на его сторону. Сообщалось об ухудшении здоровья Ассанжа на фоне пребывания в заключении", - пишет сайт.
24.06.2024, 09:05 79026
Токаев выразил соболезнования Путину в связи с терактами в Дербенте
Фото: РИА Новости
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Астана. 24 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками в православных храмах и синагоге в Дагестане, которые привели к жертвам среди священнослужителей и представителей правоохранительных органов, сообщает Акорда.
Глава государства предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.
Казахстан решительно осуждает это античеловеческое деяние и выступает за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций", - заявил президент.
Вчера вечером стало известно о серии нападений вооруженных боевиков на синагогу и церковь в Дербенте, а также пост ДПС в Махачкале. Еще одно нападение произошло в селе Сергокала. Там злоумышленники обстреляли полицейскую машину, ранения получил один из сотрудников, сообщает РИА Новости.
После терактов были уничтожены, по разным сведениям, от пяти до шести боевиков. Жертвами терактов стали более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских. На месте боестолкновений работают взрывотехники органов безопасности, изъято стрелковое оружие и боеприпасы, пишет агентство со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ. Глава региона Сергей Меликов не исключает, что террористов готовили "в том числе из-за рубежа".
Из-за терактов в Дагестане 24-26 июня объявлен трехдневный траур. Семьям всех погибших и пострадавшим окажут материальную помощь.
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