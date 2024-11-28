27.11.2024, 12:51 8846
Ливан и Израиль договорились о прекращении огня
Перемирие вступило в силу в 04.00 среды по местному времени
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Тель-Авив. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Режим прекращения огня между Израилем и Ливаном вступил в силу в 4.00 среды по местному времени. Военные обеих стран после этого времени не сообщали об обстрелах или беспилотниках, сообщает РИА Новости.
План урегулирования предложили США. Предполагается, что в течение следующих 60 дней армия Ливана должна занять территории на юге страны, а силы и инфраструктура "Хезболлы" отойдут к северу от реки Литани, которая на разных участках протекает в 20-30 километрах от границы с Израилем. В свою очередь еврейское государство должно полностью вывести свои вооруженные силы с территории Ливана", - пишет источник.
Соглашение также предусматривает создание международного комитета по контролю за его исполнением во главе с США.
Вашингтон гарантировал Израилю поддержку военных действий в случае неминуемых угроз с территории Ливана, а также действий по пресечению возможного восстановления военного присутствия "Хезболлы" на юге страны", - говорится в информации.
Накануне вечером премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением, в котором заявил, что в случае любого нарушения перемирия со стороны "Хезболлы" армия даст ответ и возобновит боевые действия.
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23.11.2024, 15:30 41166
Жители Кыргызстана и Узбекистана ощутили подземные толчки
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Ташкент. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 23 ноября, в 13.33 в Кыргызстане произошло землетрясение, сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.
Магнитуда М=5,3. Глубина 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 290 км в юго-восточном направлении.
На территории Узбекистана сила подземных толчков составила:
- Ферганская область: 2-3 балла, 98 км;
- Андижанская область: 2 балла, 151 км;
- Наманганская область: 2 балла, 167 км;
- Ташкент: 2 балла 290 км.
Напомним, 5 ноября в Алматы ощущались подземные толчки.
23.11.2024, 09:58 44406
В Кыргызстане обсудили строительство дороги Алматы - Иссык-Куль
Дорога откроет новые горизонты для экономического роста и туризма
Фото: кабмин Кыргызстана
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Бишкек. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров встретился с директором постоянного представительства Азиатского банка развития (АБР) в республике Чжэном Ву, сообщает пресс-служба кабмина Кыргызстана.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе строительство автомобильной дороги Алматы - Иссык-Куль, которая откроет новые горизонты для экономического роста и туризма, значительно сократив время в пути, а также развитие автомобильных пунктов пропуска на кыргызско-казахстанской государственной границе.
Стороны отметили важность реализации значимых инфраструктурных проектов, способствующих устойчивому экономическому росту и укреплению регионального сотрудничества.
22.11.2024, 19:51 49951
В КНР впервые опубликовали список погибших в боях с японцами советских летчиков
Фото: посольство России в Китае
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Пекин. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае впервые опубликовали список погибших в боях с японцами советских летчиков. В список вошли имена, даты рождения и смерти, военные должности 236 героев. Они погибли в Китае, сражаясь с японскими захватчиками в период с 1937 по 1939 год, сообщает bigasia.ru.
Публикация списка стала возможна благодаря Нанкинскому мемориальному музею героев авиации. Его сотрудники осенью этого года побывали в России и Беларуси, где провели большую работу по уточнению информации о героях.
Летчики похоронены на мемориальном кладбище в Нанкине.
19.11.2024, 18:35 80296
Кабмин Узбекистана сложил полномочия перед вновь избранным парламентом
Действующий состав правительства продолжит свою деятельность до формирования нового кабмина страны
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Бишкек. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Кабинет министров Узбекистана сложил полномочия перед вновь избранным парламентом, сообщает пресс-служба правительства страны.
В соответствии со статьей 116 Конституции республики Узбекистан и статей 7 Закона "О кабинете министров Республики Узбекистан" кабинет министров осуществляет свои полномочия перед олий мажлисом", - цитирует gazeta.ru сообщение парламента со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что действующий состав правительства продолжит свою деятельность до формирования нового кабмина страны.
Напомним, 27 октября в Узбекистане состоялись очередные парламентские выборы. Впервые в стране депутатов избирали на новый пятилетний срок по смешанной мажоритарно-пропорциональной модели из 150 мест в нижней палате 75 депутатов избирались по одномандатным округам, остальные 75 - по единому округу на основе голосов, отданных за политические партии. По итогам выборов большинство голосов получила правящая либерально-демократическая партия Узбекистана.
Ранее в МИД Узбекистана заявили о важности невмешательства во внутренние дела страны.
19.11.2024, 17:05 81801
Парламент Абхазии принял отставку президента Бжании
Решение поддержали 28 депутатов
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Сухум. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Абхазии принял отставку президента страны Аслана Бжании.
Голосование было тайным. Решение поддержали 28 депутатов, один высказался против, два бюллетеня признали недействительными", - информирует РИА Новости.
Уточняется, что об отставке Бжании и прекращении антиправительственных митингов представители власти и оппозиции договорились минувшей ночью.
Исполняющим обязанности главы республики станет вице-президент Бадра Гунба, главой правительства вместо Александра Анкваба - экс-премьер Валерий Бганба. Также все министры продолжат исполнять обязанности до вступления в должность нового президента.
Напомним, протесты в абхазском городе Сухуме начались из-за соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция заявила, что это может привести к росту цен на жилье и создаст риски для малого и среднего бизнеса. Парламент 15 ноября должен был ратифицировать документ, но отложил заседание из-за начавшихся протестов. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства.
17.11.2024, 14:06 98926
Стало известно имя "Мисс Вселенная"
Фото: instagram.com/missuniverse
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Мехико. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мехико назвали имя победительницы 73-го конкурса "Мисс Вселенная". Лучшей жюри признало представительницу Дании Викторию Кьер Тейлвиг.
Корону "Свет бесконечности", покрытую 18-каратным золотом и украшенную бриллиантами и 23 золотыми жемчужинами, преподнесла Виктории победительница "Мисс Вселенная - 2023" Шейннис Паласиос из Никарагуа.
Вице-мисс стали Чидимма Адетшина (Нигерия), Мария Фернанда Белтран (Мексика), Сучата Чуангсри (Таиланд), Илеана Маркес (Венесуэла).
17.11.2024, 13:42 99541
Си Цзиньпин выдвинул ряд ключевых предложений по совместному продвижению развития АТР
Фото: Синьхуа
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Лима. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель КНР Си Цзиньпин призвал брать на себя ответственность, соответствующую нынешней эпохе, и совместно содействовать развитию Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Китайский лидер сделал соответствующее заявление в субботу, выступая с речью на 31-й неформальной встрече руководителей Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает "Синьхуа".
Указав, что Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество сталкивается с такими вызовами, как рост геополитического соперничества, унилатерализма и протекционизма, Си Цзиньпин отметил, что на этом историческом перепутье страны АТР должны смело брать на себя ответственность.
Председатель КНР предложил создавать архитектонику открытого и взаимосвязанного Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, призвав устранять барьеры, препятствующие циркуляции торговли, инвестиций, технологий и услуг.
''Мы должны сохранять приверженность мультилатерализму и открытой экономике, твердо поддерживать многостороннюю торговую систему, ядром которой является Всемирная торговая организация, полностью восстановить роль АТЭС как инкубатора глобальных экономических и торговых правил, а также продвигать региональную экономическую интеграцию и взаимосвязь', - заявил Си Цзиньпин.
Он также призвал культивировать импульсы зеленого и инновационного роста АТР, добавив, что Китай развивает производительные силы нового качества с учетом реальных условий на местах, углубляет сотрудничество со всеми сторонами в области зеленых инноваций.
''Мы должны решительно использовать возможности, открывающиеся в связи с новым витком научно-технической революции и промышленной трансформации, укреплять обмены и сотрудничество в области искусственного интеллекта, квантовой информации, жизни и здоровья и других передовых областях", - добавил китайский лидер.
Кроме того, Си Цзиньпин также анонсировал, что Китай запустит инициативу по глобальному сотрудничеству в области трансграничной циркуляции данных, рассчитывает углублять кооперацию со всеми сторонами, чтобы сообща способствовать эффективной, удобной и безопасной трансграничной циркуляции данных.
Помимо этого, председатель КНР предложил придерживаться концепции инклюзивного развития АТР, приносящего пользу всем.
Мы должны эффективно использовать платформу АТЭС для укрепления экономического и технического сотрудничества. Мы должны увеличить поддержку развивающихся экономик и уязвимых групп населения и работать вместе над увеличением пирога и его справедливым разделением, чтобы больше экономик и людей могли получить выгоду от развития", - заявил он.
Китайский лидер пообещал, что развитие Китая принесет еще больше новых возможностей АТР и всему миру в целом, добавив, что КНР приглашает все стороны продолжать "ехать на скоростном поезде" развития Китая, добиваться совместного развития вместе с китайской экономикой.
13.11.2024, 12:17 120476
Трамп назначил Маска и Рамасвами руководителями нового департамента эффективности госуправления США
Фото: Depositphotos
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Вашингтон. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назначил миллиардера Илона Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами руководителями нового департамента эффективности государственного управления.
Это станет потенциально "Манхэттенским проектом" нашего времени", - цитирует РБК Дональда Трампа.
По его словам, работа Маска и Рамасвами завершится к 4 июля 2026 года, а более эффективное правительство станет "подарком" стране к 250-летию подписания Декларации независимости.
Департамент эффективности государственного управления будет "предоставлять консультации и руководство извне правительства" совместно с Белым домом и его административно-бюджетным управлением "для проведения крупномасштабной структурной реформы и создания невиданного ранее предпринимательского подхода к управлению", - добавил избранный президент США.
Напомним, в конгрессе США Трампа объявили избранным главой государства. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой 277 голосов из необходимых 270.
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