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Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии

31.10.2022, 10:59 4696
Бразилия. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит Бразилию на период 2023-2027 годы - во втором туре выборов он набрал 50,9% голосов, следует из данных Верховного избирательного суда страны.
 
По итогам подсчета 100% голосов избирателей результат Лулы да Силвы составил 50,9%. За его соперника, действующего президента Жаира Болсонару, отдали голоса 49,1% пришедших на выборы, сообщает РИА Новости.
 
В абсолютных цифрах преимущество Лулы перед Болсонару составило почти 2,14 миллиона голосов. Всего в воскресном голосовании приняли участие 118,55 миллиона избирателей из 156,4 миллиона граждан, имеющих право голоса.

 

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Россия не разрешит прохождение судов через Черное море без своего досмотра

01.11.2022, 10:00 991
Россия не разрешит прохождение судов через Черное море без своего досмотра
Фото: Depositphotos
Москва. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Москва не обязана следовать заключенным без ее участия соглашениям о проходе кораблей через Черное море, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
 

Исходим из того, что заключенная между Россией, Турцией и Украиной при заверении ООН 22 июля черноморская инициатива без нас выполняться не должна. А принятые без нашего участия решения и меры ни к чему нас не обязывают", - отметил он.

 
Небензя также подчеркнул, что Черное море остается зоной боевых действий, к тому же налицо факты злоупотребления гуманитарным коридором. По его словам, атаки Киева на корабли Черноморского флота грубо нарушили стамбульские договоренности и наглядно продемонстрировали, что Украина использует коридор в военно-диверсионных целях.
 
Постпред добавил, что в сложившейся ситуации Россия не может позволить судам проходить без досмотра и будет вынуждена самостоятельно контролировать сухогрузы, пропущенные совместным координационным центром без согласования с Москвой, сообщает РИА Новости.
 
В ближайшее время Россия детализирует выводы и подходы к реализации зерновой сделки, подытожил Небензя.
 
ООН на 31 октября согласовала с Анкарой и Киевом движение 16 судов и намерена проинспектировать 40 судов, которые стоят на якоре вблизи Стамбула.
 
Как заявил посол России в Турции Алексей Ерхов, Москва больше не может гарантировать безопасность сухогрузов, участвующих в зерновой сделке.
 
В минувшую субботу в российском МИД объявили, что действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок. В ведомстве пояснили, что 29 октября украинские войска под прикрытием гуманитарного коридора, созданного для вывоза зерна, нанесли массированные удары по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота в Севастополе.
 
Пакетная зерновая сделка состоит из двух документов, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов в Черном море.
 

Согласовано совместное заявление по Карабаху

01.11.2022, 09:21 1366
Согласовано совместное заявление по Карабаху
Фото: Скрин с видео
Сочи. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Москва, Баку и Ереван согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, сообщил президент России Владимир Путин.
 
Напомним, в понедельник в Сочи состоялись переговоры лидеров России, Армении и Азербайджана. Как отметил президент РФ встреча была очень полезной и создала благоприятную атмосферу для будущих договоренностей, сообщает РИА Новости.
 

Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно: не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста", - уточнил Путин.

 
Тем не менее, по его словам, этот шаг создает условия для дальнейших действий по урегулированию ситуации в целом. Прошедшие в Сочи переговоры продемонстрировали, что страны могут договариваться о будущем, так как в нормализации отношений заинтересованы все.

 
Он подчеркнул, что Москва будет делать все возможное, чтобы поставить точку в этом конфликте.
 
Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами при вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
 
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 

В Кыргызстане отменят введенный из-за пандемии режим ЧС

29.10.2022, 16:58 12716
В Кыргызстане отменят введенный из-за пандемии режим ЧС
Бишкек. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Кыргызстане весной 2020 года в связи с пандемией коронавирусной инфекции, будет отменен 1 ноября. Постановление об этом подписал глава кабмина республики Акылбек Жапаров, сообщила его пресс-служба.
 

Режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики отменяется с 1 ноября 2022 года. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров. Данное решение принято в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по COVID-19 и продолжением снижения регистрации заболеваемости коронавирусной инфекцией на территории республики", - цитирует bigasia.ru сообщение пресс-службы.

 
В пресс-службе напомнили, что режим ЧС был введен 22 марта 2020 года "в целях обеспечения безопасности населения и принятия оперативных мер по недопущению массовых заболеваний среди населения".
 

Это было связано с объявлением Всемирной организацией здравоохранения пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 и выявлением случаев коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики", - отмечается в сообщении.

 
В кабмине уточнили, что, по информации Минздрава, в настоящее время "эпидемиологическая ситуация в стране по COVID-19 стабилизировалась".
 

Все регистрируемые случаи заболеваний коронавирусной инфекцией среди граждан протекают в легкой или бессимптомной формах, тяжелых или летальных случаев не наблюдается", - подчеркивает пресс-служба.

 
Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Кыргызстане в марте 2020 года. По официальным данным, с начала текущего года в республике всего зарегистрировано 21,6 тысячи случаев инфицирования коронавирусом. В общей сложности за время пандемии в стране были выявлены почти 200 тысяч заразившихся, около 2 тысяч человек умерли.
 

В Иране заявили, что США используют соцсети для информационной войны

29.10.2022, 09:10 14826
Тегеран. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Вашингтон и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) используют социальные сети для ведения информационной войны против Тегерана, следует из совместного заявления Министерства разведки и разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
 

По приказу режима США Twitter, игнорируя все международные законы и свои технические и правовые инструкции, в интересах врагов Ирана подготовил поле боя и информационную войну против Исламской Республики Иран, чтобы заказная антиреволюционная "пехота", сидящая за границей и управляемая разведывательными службами, обманывала общественное мнение в Иране и за границей, создавая тысячи фейковых пользователей (ботов) и распространяя лживые, направленные на (определенную) цель новости", - цитирует РИА Новости заявление.

 
Также сообщается, что беспорядки и протесты в Иране в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини были полностью спланированы и реализованы разведывательными службами Соединенных Штатов, Англии, Израиля и Саудовской Аравии.
 

По имеющейся информации, главную роль в этом (в беспорядках) сыграло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в тесном сотрудничестве с британской службой внешней разведки, службой внешней разведки Израиля (Моссад) и службой внешней разведки Саудовской Аравии и ряда других стран", - отмечается в заявлении.

 
В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР и ее структуры Басидж.
 

Газ подешевел в Европе

28.10.2022, 19:51 17986
Газ подешевел в Европе
Брюссель. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На фоне снижения опасений по поводу зимнего дефицита в Европе упали цены на природный газ.
 
Фьючерсы на голландский газ TTF в последний раз торговались по цене 107,38 евро за мегаватт-час, что на 5,4 процента меньше, чем в прошлую пятницу, сообщает The National.
 
Европейские фьючерсы на газ упали до 93,35 евро за мегаватт-час в начале этой недели, что является самым низким показателем с середины июня.
 
По словам аналитика Rystad Energy Николин Бромандер, снижение цен связано с тем, что хранилища в Европе заполнены. Кроме того, синоптики прогнозируют на зиму температуру выше нормы.
 
Напомним, накануне зимы объемы хранения газа в Европе перешагнули отметку в 90%.
 

Илон Маск стал главой Twitter

28.10.2022, 11:29 19806
Вашингтон. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Американский предприниматель Илон Маск стал руководителем Twitter, сообщил телеканал СNBC.
 

Гендиректор Twitter Параг Агравал и финансовый руководитель Нед Сегал покинули штаб-квартиру компании в Сан-Франциско и не вернутся", - сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал.

 
В сообщении говорится, что руководство соцсетью принял на себя новый владелец.
 

Теперь Маск глава Twitter", - говорится в сообщении.

 
Сделка по покупке Маском Twitter за 44 миллиарда долларов должна завершиться сегодня. Если этого не произойдет, может начаться инициированный компанией судебный процесс в отношении предпринимателя.
 

ЮНЕСКО: уровень безнаказанности за убийства журналистов остается неприемлемо высоким

27.10.2022, 19:14 23646
ЮНЕСКО: уровень безнаказанности за убийства журналистов остается неприемлемо высоким
Фото: Depositphotos
Париж. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 2 ноября, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, ЮНЕСКО вновь обращается с призывом принять все необходимые меры для обеспечения надлежащего расследования преступлений, совершенных против журналистов, и выявления и осуждения виновных.
 
Новые данные ЮНЕСКО показывают, что глобальный уровень безнаказанности за убийства журналистов остается шокирующе высоким - 86%.
 

В десятую годовщину принятия Плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов я призываю правительства и все заинтересованные стороны удвоить свои усилия, чтобы положить конец безнаказанности за преступления против журналистов. Свобода выражения мнений не может быть защищена в условиях столь ошеломляющего числа нераскрытых дел. Это оказывает сдерживающее воздействие на журналистские расследования - область журналистики, жизненно важную для здоровья любой демократии", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

 
Данные показывают, что за последние десять лет уровень безнаказанности снизился всего на 9% - ЮНЕСКО приветствует этот прогресс, но предупреждает, что такого снижения недостаточно для того, чтобы остановить спираль насилия.
 
Доклад ЮНЕСКО также свидетельствует об отсутствии безопасных пространств для журналистов. В 2020-2021 годах из 117 журналистов, убитых из-за своей профессии, 91 журналист, или 78%, был убит в нерабочее время, например у себя дома, в своем автомобиле или на улице, но не во время выполнения конкретного задания. Некоторые из них были убиты на глазах у членов своих семей, включая детей.
 
ЮНЕСКО содействует обеспечению безопасности журналистов путем повышения глобальной осведомленности, наращивания потенциала и координации осуществления плана действий ООН по обеспечению безопасности журналистов и проблеме безнаказанности.
 
Помимо работы со своими 193 государствами-членами по разработке и осуществлению национальных законов и политики в области СМИ ЮНЕСКО занимается подготовкой судей, прокуроров и сотрудников сил безопасности в целях обеспечения соблюдения прав журналистов и проведения расследований и судебного преследования в связи с нападениями на них.
 

Россия обратилась в Совбез ООН по поводу несоблюдения США и Украиной Конвенции о запрете биооружия

26.10.2022, 08:12 28641
Москва. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Россия подала официальную жалобу на США и Украину из-за несоблюдения ими своих обязательств в контексте их военно-биологической деятельности на Украине, следует из письма постпреда России при ООН Василия Небензи Генсеку ООН и председателю Совбеза.
 

В соответствии со статьей 6 Конвенции (Конвенции о биологическом оружии (КБТО). - Прим. ред.) Россия направляет в Совет безопасности официальную жалобу, которая включает все возможные свидетельства, подтверждающие ее обоснованность, и вновь запрашивает проведения 27 октября 2022 года заседания СБ ООН, чтобы рассмотреть приложенный проект резолюции", - отмечается в письме, с которым удалось ознакомиться РИА Новости.

 
Небензя просит незамедлительно проинформировать всех членов совета об этой инициативе.
 
Москва ожидает, что комиссия сможет прояснить все обстоятельства исполнения Вашингтоном и Киевом обязательств в рамках КБТО по военно-биологической деятельности США на территории Украины.
 
Согласно проекту резолюции, СБ ООН "постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совета безопасности, для того чтобы расследовать представленные в жалобе России претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".
 
Документ также предписывает представить Совету безопасности доклад с рекомендациями к 30 ноября 2022 года и информировать о результатах расследования страны - участницы КБТО на ее обзорной конференции 28 ноября - 16 декабря в Женеве.
 
Статья 6 КБТО гласит, что "любое государство - участник (…) Конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений Конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".
 
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. По его словам, после начала российской специальной военной операции США вывезли из бывшей советской республики все для продолжения своей военно-биологической программы.
 
Москва из-за фактов военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках КБТО, уточняла официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
 
Ее коллега из КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, призывал Вашингтон прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом.
 

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