02.01.2023, 12:39 5341
Лула да Силва принял присягу президента Бразилии
Фото: sovross.ru
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Бразилия. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Бразилии прошла инаугурация Луиса Инасиу Лулы да Силвы на пост президента. Лула принял президентскую присягу в конгрессе.
В стране царит карнавальное настроение, десятки тысяч людей вышли на улицы бразильской столицы, сообщает Русская служба BBC.
В своей речи перед членами конгресса Лула заявил, что получает разоренную страну, куда вернулся голод. Он обвинил своего предшественника на президентском посту в том, что при нем правительство исчерпало ресурсы, необходимые для систем образования, здравоохранения и для сохранения лесов, а также подорвало основные права человека в стране.
Напомним, в октябре 2022 года бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (2003-2011) в третий раз возглавит Бразилию на период 2023-2027 годы - во втором туре выборов он набрал 50,9% голосов. По итогам подсчета 100% голосов избирателей результат Лулы да Силвы составил 50,9%. За его соперника, действующего президента Жаира Болсонару, отдали голоса 49,1% пришедших на выборы
Луис Инасиу Лула да Силва назвал своими первоочередными задачами борьбу с голодом и неравенством, восстановление диалога между ветвями власти, климат и проблемы экологии.
Наше самое неотложное обязательство - снова покончить с голодом. Мы не можем считать нормальным, что миллионам мужчин, женщин и детей в этой стране нечего есть или что они потребляют меньше калорий и белка, чем необходимо. Бразилия больше не может жить с этой огромной бездонной пропастью, с этой стеной из бетона и неравенства, которая разделяет Бразилию на неравные части, которые невозможно признать", - написал политик в своем блоге после того, как был объявлен избранным президентом.
Политик отметил, что правительству необходимо возобновить диалог с законодательной и судебной властью "без попыток отстранять, вмешиваться, контролировать, кооптировать, но стремясь восстановить гармоничное и республиканское сосуществование между тремя ветвями власти".
По словам Лулы, будущее правительство собирается восстановить доверие к стране, ее предсказуемость и стабильность, чтобы инвесторы могли снова поверить в Бразилию.
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31.12.2022, 19:25 12881
В Кыргызстане женщина разочаровалась в праздновании Нового года и сожгла елку на площади
ЧП произошло минувшей ночью на городской площади Майлуу-Суу
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Бишкек. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Майлуу-Суу женщина сожгла елку на городской площади, сообщает 24.kg.
По информации УВД Джалал-Абадской области, по подозрению в совершении преступления задержана 34-летняя местная жительница С.А.
По словам подозреваемой, она не верит в Новый год. Сжечь елку женщина решила, чтобы люди не фотографировались около нее и не верили в этот праздник. Ведется следствие", - рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества" УК КР.
29.12.2022, 18:11 22046
Перуанские шаманы назвали дату окончания конфликта на Украине
Предсказание сделали накануне, во время новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в перуанской столице Лиме
Фото: vkontakte/karagaicom
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Лима. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По предсказаниям перуанских шаманов, мирное соглашение по Украине будет заключено до августа 2023 года.
Предсказание сделали накануне, во время новогоднего ритуала на холме Сан-Кристобаль в перуанской столице Лиме, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.
До августа будет подписано мирное соглашение (...) хотя будут моменты, связанные с применением силы в эти дни или месяцы, но затем все успокоится, придет мир, спокойствие, вот что мы увидели", - цитирует агентство одного из шаманов Клеофе Седано.
Помимо этого, шаманы предсказали на следующий год сильное землетрясение в северной части Америки, возможно, в США, а также другие климатические бедствия.
28.12.2022, 13:25 26461
Россия запретила экспорт своей нефти по потолку цен с 1 февраля
Фото: Depositphotos
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Москва. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Россия с 1 февраля 2023 года запретила поставки российской нефти по потолку цен, дату по нефтепродуктам определит правительство РФ, следует из соответствующего указа президента России Владимира Путина.
Запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены ", - говорится в документе.
Отмечается, что указ о спецмерах вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года.
Между тем после указа Путина стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,86%, достигнув $85,48 за баррель, сообщает РБК.
На таких уровнях Brent в последний раз торговалась 5 декабря текущего года.
Ранее эксперты SberCIB (инвестиционное подразделение "Сбера") предупреждали, что в случае введения ответных мер со стороны России "на нефтяном рынке может усилиться обеспокоенность по поводу стабильности поставок", - пишет сайт.
Тем временем во Франции и Швеции уже прогнозируют неприятные последствия для Запада от установления потолка цен.
В частности, читатели французской газеты Le Figaro заявляют, что ограничение поставок российской нефти приведет к росту цен на международных рынках, сообщает РИА Новости.
Цель ограничить финансы России иллюзорна. Мера по ограничению поставок российской нефти касается только Запада и приведет к росту цен на международных рынках. Россия уже переключилась на поставки в Китай и Индию (1/3 населения мира)", - указал комментатор с ником Jolo la Trompette.
Это предсказуемое решение свидетельствует о том, что у России есть другие клиенты, которые могут заменить ЕС (….) некоторые эксперты в этой области предупреждали о том, как легко России обойти западные меры и какую опасность они представляют для ЕС", - заметил TIESSE DI HOYE.
Ограничение цен на нефть со стороны ЕС поставит европейскую экономику на колени… это нелепая мера", - выразил уверенность enreve.
По сути, это ничего не меняет. Санкции ЕС о введении приемлемого ценового потолка никак не повлияли на россиян. С другой стороны, ЕС будет вынужден покупать нефть у саудовцев или американцев. Вопрос только в том, какой ценой", - заметил rococolag.
Такого же мнения придерживается шведский аналитик банка Handelsbanken Кристиан Копфер, слова которого цитирует агентство.
Я думаю, что нам придется и дальше жить со значительно более высокими ценами, чем мы привыкли", - заявил Копфер в интервью шведскому телеканалу SVT.
Напомним, нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря. Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Также с 5 декабря вступил в силу запрет на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза. Под новые санкции ЕС не попадает экспорт нефти из Каспийского трубопроводного консорциума.
24.12.2022, 12:20 41296
Названы участники военно-биологических проектов США
Фото: Depositphotos
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Москва. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Минобороны России назвало новых ключевых участников военно-биологических проектов Соединенных Штатов Америки.
Ранее мы представляли материалы, подтверждающие участие Хантера Байдена и его фонда Rosemont Seneca, а также других подконтрольных Демократической партии США структур в финансировании основных подрядчиков Пентагона, осуществляющих деятельность на территории Украины. Было показано, насколько глубоко сын действующего президента США Хантер Байден вовлечен в финансирование подконтрольной минобороны США компании Metabiota", - цитирует РИА Новости начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игоря Кириллова.
При этом некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и выступают ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы, подчеркнул он.
Среди них бывший директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс, занимавший должность исполнительного директора Мемориального института Battelle, Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer, и многие другие", - перечислил Игорь Кириллов.
Он объяснил, что все они так или иначе получают выгоду от биологических проектов Пентагона и связаны с демократической партией США, лидеры которой выступают идейными вдохновителями военно-биологических исследований и создателями тайных схем по отмыванию денежных средств в интересах узкого круга представителей американской элиты.
Именно этим людям стоит задать вопрос, почему средства налогоплательщиков тратятся на незаконные военно-биологические исследования на Украине и в других странах по всему миру, резюмировал он.
Как следует из слайдов к брифингу, речь идет о главном научном сотруднике и президенте отдела международных исследований Pfizer Михаэле Дольстене. Кроме того, в этом перечне присутствует специалист по военной медицине Энтони Маккуин (командир объекта Форт-Детрик, где ведутся биологические исследования в интересах Пентагона и где размещено командование медицинских проектов и разработок армии США).
Согласно материалам, Кеннет Майерс разработал и реализовал план создания сети биолабораторий на территории стран бывшего СССР. Тара О'Тул в 2001 году разработала сценарий учений "Темная зима", посвященных симуляции террористической атаки с использованием биологического оружия. Томас Фриден принимал участие в изучении вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году. Фрэнсис Коллинс подавлял мнения ученых об искусственном происхождении COVID-19.
Корпорация Battelle Memorial Institute оказывала консалтинговые услуги Пентагону по созданию биолабораторий на постсоветском пространстве. Подразделение компании в Форт-Детрике участвовало в проведении биологических исследований в интересах Пентагона. Михаэль Дольстен отвечает за полный цикл производства медпрепаратов, в том числе вакцины от коронавируса. Командование медицинских исследований и разработок армии США проводило неэтичные секретные опыты над животными, изучая на них действия оружия в 2020 году.
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) - структура в области общественного здравоохранения минздрава США. Национальные институты здравоохранения (NIH) - структура департамента здравоохранения США, главный центр правительства США, отвечающий за исследования в области здравоохранения и биомедицины.
Также начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что Пентагон переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в страны Центральной Азии и Восточной Европы.
По имеющейся информации, Пентагон активно переносит незавершенные в рамках украинских проектов исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы. Параллельно наращивается сотрудничество Минобороны США с государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона - Кенией, Камбоджей, Сингапуром, Таиландом", - цитирует ТАСС Игоря Кириллова.
По его мнению, особый интерес для американского военного ведомства представляют государства, на территории которых уже есть лаборатории с высоким уровнем биологической изоляции.
Напоминаем, что обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США.
23.12.2022, 21:28 43851
Правительство РФ направило более 200 млн рублей на содержание Байконура
Фото: Depositphotos
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Москва. 23 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство России направило более 203 млн рублей на содержание объектов инфраструктуры Байконура, связанных с арендой космодрома.
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 21 федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" направить бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Исследование и использование космического пространства" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, в размере 203 668 тысяч рублей Минфину России на предоставление в 2022 году дотации на содержание объектов инфраструктуры города Байконура, связанных с арендой космодрома Байконур, в рамках комплекса процессных мероприятий "Выполнение международных обязательств" государственной программы Российской Федерации "Космическая деятельность России", - говорится в тексте распоряжения.
16.12.2022, 13:39 68036
Очередной теракт в Турции: пострадали восемь полицейских
Район взрыва блокирован, проводится антитеррористическая операция
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Анкара. 16 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - При помощи дистанционного управления был взорван заминированный автомобиль, припаркованный рядом с рынком на трассе Диярбакыр - Мардин в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции.
Следовавший мимо микроавтобус с полицейскими перевернулся, раненых сотрудников доставили в больницу. На место взрыва выехали пожарно-спасательная часть, бригада медиков и спецназ, сообщает ИА "Росбалт".
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил о задержании двоих подозреваемых.
Район взрыва блокирован, проводится антитеррористическая операция.
13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемую в совершении теракта Ахлам Альбашир задержали. МВД Турции заявило, что Анкаре известны координаторы теракта в Стамбуле. По данным ведомства, указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани.
15.12.2022, 18:47 71716
В Беринговом море нашли новый вид китообразных
Теперь фауна китообразных акватории Командорских островов включает 22 вида
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Москва. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые национального парка "Командорские острова" нашли новый вид китообразных в акватории архипелага.
Теперь фауна китообразных акватории Командорских островов включает 22 вида, сообщает bigasia.ru.
В сентябре в устье реки Саранной на острове Беринга были обнаружены останки дельфина. Когда сотрудники научного отдела нацпарка узнали о находке, они обследовали останки и изучили фотографии. Сразу появилась версия, что это полосатый продельфин. Пробы были отправлены для генетического исследования. Результат подтвердил, что животное является полосатым продельфином Stenella coeruleoalba. Для акватории Командор находка полосатого продельфина - первая достоверная регистрация вида, ранее документальных подтверждений встреч не было.
Уточняется, что полосатые продельфины достигают 2-2,5 метра в длину. Их отличительной особенностью можно назвать темные косые полосы на боках животного.
12.12.2022, 08:45 80306
Турция начала пропускать застрявшие в Босфоре танкеры
Количество заблокированных судов снизилось с 27 до 19
Фото: Depositphotos
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Анкара. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Турция начала пропускать танкеры с нефтью, остановленные в районе проливов Босфор и Дарданеллы.
По информации агентства Bloomberg, в воскресенье, 11 декабря, пробка насчитывала 19 танкеров. При этом днем ранее были заблокированы 27 судов, сообщает Lenta.ru.
Ранее западные чиновники из-за сложившейся ситуации обвинили Турцию в создании проблем для поставок нефти через Черное море. Их позиция состоит в том, что Анкара выступает с лишними требованиями, не имея реальных причин блокировать проход танкеров через свои проливы: в основном речь идет о казахстанской нефти.
Количество остановленных турецкими властями нефтяных танкеров начало увеличиваться после объявления странами "Большой семерки" (G7) потолка цен на российскую нефть. По задумке Запада, тем, кто захочет купить у российских компаний перевозимую морским путем нефть по цене выше 60 долларов за баррель, будет отказано в страховании корабля и груза. Страховка должна покрывать различные случаи - от разлива нефти до столкновений, и потому решение Турции можно объяснить желанием защитить свои воды.
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