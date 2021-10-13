Фото: ТАСС
МОСКВА. 12 ОКТЯБРЯ - Российская Mail.ru Group сменит название на VK, а название "ВКонтакте" сохранится в качестве бренда социальной сети, передает KAZAKHSTAN TODAY.
VK - это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой. Уже почти четверть века мы объединяем технологии для людей и людей вокруг технологий", - отметил генеральный директор компании Борис Добродеев, сообщает ТАСС.
Единый бренд компании подчеркнет все возможности, которые дает наша экосистема: общение и игры, образование (от школьного до профессионального), доставка лекарств и продуктов, такси, каршеринг и онлайн-покупки, все возможности для бизнеса - от малого до крупного - и многое другое", - добавил Добродеев.
Он уточнил, что название "ВКонтакте" сохранится в качестве продуктового бренда социальной сети. При этом некоторые продукты будут переименованы, с остальными бренд будет связан через логотип и коммуникации. Таким образом, все проекты будут связаны едиными сервисами - VK ID, VK Pay, VK Combo и другими.
Уточняется, что часть проектов и сервисов получит в будущем или уже получила приставку VK в названии и логотипы в едином стиле, среди них VK Музыка (бывший Boom), VK Работа (бывший Worki), VK Объявления (бывшая Юла), VK Знакомства (бывшая Lovina).
По словам Добродеева, все новые продукты компании будут сразу создаваться под брендом VK. В случае приобретения новых проектов решение о переименовании будет принимать бренд-команда на основе аналитики и исследований.
Он подчеркнул, что проекты-лидеры в своих сегментах, имеющие наиболее узнаваемые бренды, сохранят собственный бренд. Среди них "Одноклассники", "ВКонтакте", почта Mail.ru, My.Games.
Кроме того, в планах компании есть создание игровой платформы VK Игры, интегрированной с соцсетями и ориентированной на российскую аудиторию.
Мы планируем полностью "упорядочить" все бренды в течение 2022 года", - уточнил гендиректор компании.
В Кыргызстане обрушился мост с находившемся на нем грузовиком
11.10.2021, 20:53 26110
Фото: пресс-служба МЧС КР
ОШ. 11 ОКТЯБРЯ - ЧП произошло в Ошской области 11 сентября, в 15.20, на 24-м километре автодороги Ош - Папан - Кожокелен Кара-Сууйского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В машине, груженной углем, были два человека, они успели выскочить, сообщает Sputnik Кыргызстан
.
На место происшествия для выяснения обстоятельств выехал начальник Кара-Сууйского районного управления чрезвычайных ситуаций МЧС КР.
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 34
11.10.2021, 12:58 35776
ОРЕНБУРГ. 11 ОКТЯБРЯ - Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области выросло до 34, передает KAZAKHSTAN TODAY.
34 человека скончались после употребления суррогатного алкоголя в Оренбургской области.
Число пострадавших достигло 67 человек, 24 из них находятся под наблюдением врачей, проинформировали в пресс-службе регионального правительства.
Как сообщили в Следственном комитете России, с 6 по 7 октября в Ясненском, Домбаровском и Адамовском районах погибли девять человек в возрасте 36-73 лет. Ранее они поступили в больницы с предварительным диагнозом "токсическое действие этанола".
В последующие дни число погибших некачественным алкоголем начало возрастать. Следователи возбудили шесть уголовных дел по статье о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть более двух лиц, сообщает РИА "Новости"
.
В Большом театре во время спектакля рухнула декорация
10.10.2021, 10:57 67258
МОСКВА. 10 ОКТЯБРЯ - В Большом театре во время спектакля "Садко" рухнула декорация и насмерть придавила актера, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Большом театре артист миманса (артист массовых сцен. - Авт.) погиб на сцене во время представления. Все произошло во время вечернего представления оперы "Садко", - сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что артист скончался на месте.
После происшествия закрыли занавес. Администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам. Зрителей попросили разойтись.
Сейчас в Большом театре работают скорая помощь и полиция.
В Следственном комитете Москвы подтвердили информацию о гибели актера, пишет РИА "Новости"
. Ведомство начало доследственную проверку.