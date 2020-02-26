Машина врезалась в толпу на карнавале в Германии: пострадали около 30 человек

Алматы. 25 февраля. Kazakhstan Today - Во время карнавала в городе Фолькмарзене в земле Гессен в Германии автомобиль врезался в толпу, пострадали около 30 человек, в том числе и дети, передает Kazakhstan Today.





Водитель автомобиля - 29-летний гражданин Германии, житель Фолькмарзена, - арестован по подозрению в попытке убийства, сообщает "Русская служба Би-би-си"

Инцидент произошел во время празднования Розенмонтага - "розового понедельника", которым в Германии обычно закрывают карнавальный сезон. Как сообщает газета Bild, представители полиции заключили, что водитель действовал намеренно, однако пока нет признаков, что у него были политические мотивы.

Прокуратура Франкфурта заявила, что подозреваемому оказывают медицинскую помощь в связи с травмами, которые он получил во время происшествия, однако позже он будет доставлен в суд.

Министр внутренних дел земли Гессе сказал, что полиция рассматривает все возможные причины нападения на толпу.

Насколько мне известно, пока нет объяснения причин. Идет тщательное и скорейшее расследование", - сказал министр Петер Бёт.

В 14.45 по местному времени "Мерседес" серебристого цвета протаранил пластиковые ограждения и врезался в толпу. На место инцидента прибыло большое количество спасателей и полицейских. Немецкие СМИ цитируют очевидцев происшествия, которые утверждают, что водитель врезался в людей, намеренно увеличив скорость.

Полиция Гессена сообщила в своем "Твиттере", что в связи с инцидентом все карнавалы в этой земле отменены "в качестве предупредительной меры".

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер тогда сказал, что это преступление было "однозначно расистски мотивированным террористическим актом". После нападения выяснилось, что нападавший разделял ультраправые взгляды.

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