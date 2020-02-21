В ходе стрельбы в Германии погибли 10 человек и сам стрелок

Берлин. 20 февраля. Kazakhstan Today - Жертвами стрельбы в немецком городе Ханау стали 11 человек, в том числе предполагаемый стрелок, передает Kazakhstan Today.

ЧП произошло около 22.00 по германскому времени. Мужчина сначала открыл огонь в кальянной на улице Хоймаркт на западе города, убив нескольких человек, и скрылся на автомобиле. Затем в расположенном западнее городском районе Кессельштадт он атаковал еще одну кальянную. В утренние часы полиция нашла в квартире в Кессельштадте тела еще двух человек, одним из которых, по предварительным данным, является сам стрелок, сообщает ТАСС .

Полиция исходит из того, что он был один и действовал из правоэкстремистских побуждений, сообщила газета "Бильд". По некоторым данным, подозреваемый оставил письменное признание и видеообъяснение своих действий. По информации телеканала Эн-тэ-фау, в них он высказывает мысль, что определенные народы подлежат уничтожению.

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