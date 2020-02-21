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В Германии произошла стрельба, есть погибшие

20.02.2020, 10:41 7804
В Германии произошла стрельба, есть погибшие
Берлин. 20 февраля. Kazakhstan Today - В немецком городе Ханау неизвестные открыли стрельбу по людям, есть погибшие, передает Kazakhstan Today.
 
По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, сообщает ТАСС.  
 
В среду вечером неизвестные открыли стрельбу в двух кальянных, а затем на одной из площадей города.
 
Полиция Ханау подтвердила сообщения о восьми погибших и пяти тяжелораненых. Кроме того, полиция проинформировала о том, что нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета.
 

Полиция немедленно начала масштабную операцию, проводится расследование", - говорится в сообщении полиции.

 
Мотивы нападения не установлены.

 

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