В Германии произошла стрельба, есть погибшие

Берлин. 20 февраля. Kazakhstan Today - В немецком городе Ханау неизвестные открыли стрельбу по людям, есть погибшие, передает Kazakhstan Today.

По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, сообщает ТАСС

В среду вечером неизвестные открыли стрельбу в двух кальянных, а затем на одной из площадей города.

Полиция Ханау подтвердила сообщения о восьми погибших и пяти тяжелораненых. Кроме того, полиция проинформировала о том, что нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета.

Полиция немедленно начала масштабную операцию, проводится расследование", - говорится в сообщении полиции.

Мотивы нападения не установлены.





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