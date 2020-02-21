В Германии произошла стрельба, есть погибшие

По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в городе Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, сообщает ТАСС.
В среду вечером неизвестные открыли стрельбу в двух кальянных, а затем на одной из площадей города.
Полиция Ханау подтвердила сообщения о восьми погибших и пяти тяжелораненых. Кроме того, полиция проинформировала о том, что нападавшие передвигались на автомобиле темного цвета.
Полиция немедленно начала масштабную операцию, проводится расследование", - говорится в сообщении полиции.
Мотивы нападения не установлены.
Напомним, в городе Корат в Таиланде 8 февраля военнослужащий Джакрапант Томма устроил стрельбу на улицах города, погибло 30 человек.
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