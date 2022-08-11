Медиафорум "Один пояс, один путь" прошел в Сиане

ДАККА. 10 АВГУСТА - Член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И во время своего визита в Бангладеш заявил, что Соединенные Штаты ошиблись в трех аспектах относительно безответственной поездки спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на китайский Тайвань, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ван И сделал это заявление, комментируя последние события и софистические уловки американской стороны, сообщает Синьхуа.

Во-первых, отметил глава МИД КНР, американская сторона грубо вмешалась во внутренние дела Китая. Несмотря на неоднократные увещевания и предупреждения китайской стороны, США сделали по-своему и организовали так называемый визит третьего по рангу должностного лица американской администрации на китайский Тайвань, напомнил Ван И. По его словам, необходимо понимать, что Тайвань - это не часть США, а часть китайской территории, американская сторона взяла на себя соответствующие обязательства, и поэтому ее действия являются серьезным посягательством на суверенитет КНР.

Во-вторых, продолжил Ван И, Соединенные Штаты потворствовали силам, ратующим за "независимость Тайваня", и поддержали их. Министр отметил, что любая страна всегда должна защищать свое национальное единство и не позволять бесчинствовать сепаратистским элементам. Он указал, что правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия включила стремление к "независимости" в свою партийную программу и в последние годы пыталась всеми возможными способами добиваться постепенной "независимости Тайваня" и создания "двух Китаев" или "одного Китая, одного Тайваня". Спикер палаты представителей конгресса США открыто поддержала это, выступив на стороне сепаратистских сил и против китайского народа, подчеркнул Ван И.

В-третьих, заявил он, американская сторона намеренно нанесла ущерб миру в районе Тайваньского пролива. Соединенные Штаты, как всем известно, всегда сначала создают проблему, а затем используют ее для достижения собственных стратегических целей, сказал министр. По его словам, имеются признаки того, что Соединенные Штаты, организовав поездку Н. Пелоси на Тайвань, пытаются повторить свой старый трюк. Вашингтон использует эту возможность для наращивания своего военного присутствия в регионе, что заслуживает повышенной бдительности и решительного противодействия всех сторон, предупредил глава МИД КНР.

Ван И заявил, что твердая позиция Китая, а также его обоснованные, разумные, законные, необходимые, открытые и пропорциональные ответные меры направлены на защиту священного суверенитета и территориальной целостности Китая, на предотвращение попыток США "использовать Тайвань для сдерживания Китая", на разрушение иллюзии тайваньских властей насчет "обретения независимости при поддержке США", на истинную защиту мира в Тайваньском проливе и стабильности в регионе.

Как подчеркнул Ван И, принцип невмешательства во внутренние дела друг друга оказывается "золотым правилом" развития межгосударственных отношений и "волшебным инструментом" развивающихся стран для защиты собственного суверенитета и безопасности. Министр выразил признательность различным странам за понимание и поддержку китайской позиции. Поскольку сегодня время от времени происходят акты одностороннего буллинга, международное сообщество должно в этой связи достичь еще более четкого консенсуса и заявить еще громче о себе, чтобы совместно защитить базовые нормы международных отношений, международное право, а также законные права и интересы всех развивающихся стран, добавил он.