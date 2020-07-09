Мероприятия дорожной карты по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС реализованы на 63%

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - На заседании коллегии ЕЭК 7 июля министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Гегам Варданян представил отчет об итогах мониторинга реализации дорожной карты по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС за 2018-2019 годы. Документ ранее утвержден Евразийским межправительственным советом, передает Kazakhstan Today.

В ходе презентации был представлен статус реализации дорожной карты. Согласно докладу, документ направлен на устранение 17 препятствий - двух изъятий и 15 ограничений.

Как отметил министр, мероприятия дорожной карты реализованы на 63% от планового показателя: из 35 мероприятий исполнено 22, что привело к устранению шести препятствий. Над оставшимися 11 препятствиями ЕЭК совместно с государствами - членами продолжит работу.

По нашим оценкам, устранение только отдельных препятствий, включенных дорожную карту, снизит транзакционные издержки бизнеса на сумму порядка $100-120 млн. В целом совокупный положительный эффект от устранения препятствий, включенных в дорожную карту, варьируется от 1,5 до 2% объема взаимной торговли", - сообщил Варданян.

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