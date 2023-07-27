МИД Китая напомнил НАТО о "долге крови"

В дипведомстве отметили, что любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор

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Пекин. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ответ на заявления НАТО о вызове ценностям из-за политики Пекина напомнила о бомбардировке Югославии и ударе по китайскому посольству в Белграде и обвинила альянс в разжигании "новой холодной войны".





Мы не забыли о долге крови НАТО перед китайским народом за бомбардировку китайского посольства в Югославии. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона не приветствуют военную машину, а тем более "азиатско-тихоокеанскую версию НАТО", которая разжигает блоковую конфронтацию или новую холодную войну", - написала Чуньин в Twitter, сообщает РБК .





Ранее НАТО в своем коммюнике заявило, что китайские амбиции и политика принуждения бросают вызов интересам, безопасности и ценностям альянса, и обвинило Китай в стремлении "подорвать основанный на правилах международный порядок".





Мы, как союзники, ответственно работаем вместе над решением системных проблем, которые КНР ставит перед евроатлантической безопасностью, и обеспечиваем устойчивую способность НАТО гарантировать оборону и безопасность союзников", - подчеркнули в блоке.





Там также раскритиковали сотрудничество России и Китая и призвали Пекин осудить российскую спецоперацию на Украине. В альянсе отметили, что открыты к взаимодействию с КНР, но будут защищать свои интересы.





Дипмиссия Китая в Евросоюзе в ответ заявила, что Пекин в свою очередь также намерен отстаивать свои интересы и выступает против экспансии альянса на восток.





Любым действиям, наносящим ущерб законным правам и интересам Китая, будет дан решительный отпор", - отметили в диппредставительстве.





Дипломаты также выразили беспокойство из-за действий блока "в контексте нынешней ухудшающейся ситуации в области международной безопасности". По мнению китайской стороны, НАТО "не задумывается о своей собственной ответственности", усиливает конфронтацию и напряженность заявлениями в области ядерной энергетики.





На прошлогоднем саммите НАТО альянс утвердил стратегическую концепцию на следующее десятилетие. В ней Китай назван "системным вызовом миру". Тогда Пекин также напоминал блоку об ударах по китайскому посольству в Югославии.





Руки НАТО обагрены кровью народов мира", - заявил представитель МИДа Китая Чжао Лицзянь.



