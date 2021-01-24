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МИД России резко ответил на заявление США о незаконных акциях

23.01.2021 8587
Москва. 23 января. Kazakhstan Today - МИД России, комментируя публикацию посольства США по несогласованным акциям в РФ, призвало американских коллег заняться собственными проблемами и не вмешиваться во внутренние дела других государств, передает Kazakhstan Today.
 
Ранее американская дипмиссия на фоне сообщений о незаконных акциях в России, заявила, что следит за "сообщениями о протестных акциях в 38 российских городах". В посольстве США добавили, что "поддерживают право всех людей на мирные протесты, свободу выражения мнений", а меры российских властей якобы "направлены на подавление этих прав", пишет РИА Новости
 
Ранее массовые беспорядки произошли в Вашингтоне, где полиция задерживала недовольных результатами выборов президента США. Но эти события посольство США не комментировало.
 

Займитесь собственными проблемами и перестаньте вмешиваться во внутренние дела других государств", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

 
В МИД РФ отметили, что посольство США в Москве ничего не написало 6 января во время манифестаций в Вашингтоне и штурма Капитолия и никак не мотивировало "своих граждан к мирным протестам", не осудило убийства в ходе беспорядков и задержание более 100 человек. В ведомстве добавили, что затем посол США в РФ Джон Салливан назвал произошедшее "преступным нападением".
 

Вся планета видела, как ваше правительство превратило мирный протест в "немирный", когда полиция начала стрелять в демонстрантов. А затем правительство США назвало действия мирных американских протестующих "нападением на демократию". Лицемерие - инструмент американской дипломатии, который стал особенно опасным в период ковид-эпидемии", - заявили в МИД РФ.

 
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несанкционированных акций, запланированных в Москве и других городах на 23 января. Они расцениваются как провокации, угроза общественному порядку и будут "немедленно пресекаться".
 
Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
 
Отдельное внимание уделяется школьникам - родителей просят оградить их от акций - и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений".
 

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