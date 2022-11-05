Минобороны Китая: армия ведет подготовку к войне

Пекин. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Народно-освободительная армия Китая продолжает подготовку на случай войны и решительно выступает против любых форм сепаратизма на Тайване.
Это внутреннее дело КНР, которое не терпит никакого внешнего вмешательства. В настоящее время США постоянно выхолащивают принцип "одного Китая" и переходят все границы в своих усилиях по "использованию Тайваня для контроля над Китаем", все это грубо нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая, а также является серьезной угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе", - цитирует РИА Новости официального представителя Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.
В конце октября Пентагон опубликовал стратегию национальной обороны, где содержатся негативные упоминания Китая. Там указано, что США видят свою задачу в том, чтобы снизить риски ядерной войны, и для достижения этой цели будут стремиться к взаимодействию с остальными атомными державами. Стратегия описывает Россию как острую угрозу, которая несет риски интересам и ценностям Вашингтона.
Глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя документ, отметил, что "КНР является единственным соперником, который намеревается перекроить международный порядок и который обладает растущей силой для осуществления этого".
Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.