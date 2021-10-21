МВД России приняло на вооружение компактный пистолет Лебедева

КАБУЛ. 20 ОКТЯБРЯ - Не менее 150 боевиков захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" прошли краткосрочные курсы военной подготовки в северо-восточной провинции Тахар, имеющей общую границу с Таджикистаном, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщило в среду агентство Bakhtar со ссылкой на командующего подразделением сил специального назначения талибов в указанной провинции, сообщает ТАСС

По информации источника, прошедшие подготовку бойцы Талибана будут охранять таджикско-афганскую границу, а также обеспечивать безопасность населения Тахара.

Мы формируем регулярную армию из членов движения и военных бывшей правительственной армии и не допустим вторжения со стороны другого государства", - заявил командующий подразделениями талибов в городе Мазари-Шариф (административный центр граничащей с Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменией провинции Балх) мавлави Атаулла Омари, слова которого приводит агентство Aamaj News.

Ситуация на афгано-таджикской границе обострилась во второй половине сентября. По информации афганских СМИ, возле КПП с обеих сторон до сих пор находится большое число людей, намеревающихся пересечь границу, однако она по-прежнему остается закрытой.

Напомним, что в конце сентября вооруженные силы Таджикистана и Афганистана начали стягиваться к границе, и президент Таджикистана Эмомали Рахмон потребовал создать в Афганистане инклюзивное правительство с участием всех национальных меньшинств, в том числе таджиков. Он также предупредил об угрозе возрождения международного терроризма на афганской территории.

Талибы объявили об отправке десятков бойцов своего спецназа в провинцию Тахар "с целью устранения потенциальных угроз безопасности", а назначенный талибами заместитель председателя временного афганского правительства мавлави Абдул Салам Ханафи призвал таджикское руководство не вмешиваться во внутренние дела Афганистана.