МВД России приняло на вооружение компактный пистолет Лебедева

Фото: ТАСС
МОСКВА. 20 ОКТЯБРЯ - Министерство внутренних дел России приняло на вооружение новейший 9-миллиметровый компактный пистолет Лебедева (ПЛК), разработанный группой компаний "Калашников", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе "Калашникова".
Подтверждаем принятие пистолета [ПЛК] на вооружение МВД", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметили в "Калашникове", группа компаний готова приступить к серийному производству пистолета в кратчайшие сроки.
Переоснащение МВД на новый пистолет ПЛК вызвано недостаточной мощностью патрона штатного пистолета Макарова (ПМ), сообщил ТАСС источник в ОПК.
Патрон 9х18 мм ПМ не отвечает современным требованиям по пробивной способности и останавливающему действию. ПЛК выполнен под патрон 9х19, который является современным "золотым стандартом" пистолетных боеприпасов. На ПЛК возможна установка тактического фонаря и лазерного целеуказателя, у него значительно большая емкость магазина и двусторонние органы управления - это существенно повышает эффективность выполнения боевых задач", - сообщил источник.
Компактные размеры позволяют применять ПЛК для скрытого ношения, необходимого оперативным сотрудникам полиции и специальных служб, а наличие планки Пикатинни обеспечивает эффективность всесуточного применения пистолета.
Согласно данным "Калашников медиа", общая длина пистолета ПЛК составляет 180 миллиметров, длина ствола - 92 миллиметров, масса - 0,71 килограмма, емкость магазина - 14 патронов. В качестве боеприпаса применяется патрон 9х19.