На 9,8% вырос ВВП Китая с начала года

ПЕКИН. 20 ОКТЯБРЯ - За первые три квартала текущего года валовой внутренний продукт Китая вырос на 9,8% в годовом исчислении, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В январе - сентябре этого года экономика Китая продолжила стабильно восстанавливаться, при этом основные показатели оставались в разумных пределах, свидетельствуют данные Государственного статистического управления /ГСУ/ КНР. Согласно этим данным, за первые три квартала текущего года валовой внутренний продукт /ВВП/ Китая вырос на 9,8% в годовом исчислении. Таким образом, средние темпы роста данного показателя за последние два года составили 5,2%, сообщает "Жэньминь жибао"

Как пишет издание, в третьем квартале 2021 года ВВП Китая вырос на 4,9% в годовом исчислении. Для сравнения, в первом квартале этого года рост составил 18,3%, во втором - 7,9%.

Другие основные экономические показатели продолжали расти по всем направлениям. При этом в январе - сентябре 2021 года розничные продажи потребительских товаров в Китае выросли на 16,4% в годовом исчислении.

Кроме того, за указанный отчетный период добавленная стоимость в промышленности Китая, являющаяся важным экономическим индикатором, увеличилась в годовом исчислении на 11,8%, а капиталовложения в основные фонды Китая - на 7,3%.

В сентябре 2021 года уровень безработицы по обследованию в китайских городах и поселках городского типа составил 4,9%, что на 0,5 процентных пункта ниже, чем за тот же месяц прошлого года.



