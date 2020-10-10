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На Атамбаева было совершено покушение

09.10.2020 5077
Бишкек. 9 октября. Kazakhstan Today - На бывшего президента Алмазбека Атамбаева было совершено покушение, передает Kazakhstan Today.
 
Об этом на своей странице в Facebook написала советник политика Кундуз Жолдубаева.
 
Других подробностей она пока не сообщила.
 
6 октября экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из СИЗО. Политик вышел на свободу после переговоров группы митингующих с руководством Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
 

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