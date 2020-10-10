На Атамбаева было совершено покушение

Бишкек. 9 октября. Kazakhstan Today - На бывшего президента Алмазбека Атамбаева было совершено покушение, передает Kazakhstan Today.

Об этом на своей странице в Facebook написала советник политика Кундуз Жолдубаева.

Других подробностей она пока не сообщила.

6 октября экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из СИЗО. Политик вышел на свободу после переговоров группы митингующих с руководством Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

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