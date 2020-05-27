На Чукотке 4 человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8

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Москва. 26 мая. Kazakhstan Today - На Чукотке при жесткой посадке вертолета Ми-8 погибли четыре человека

Четыре человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в аэропорту Угольные Копи на Чукотке, сообщает ТАСС .

По предварительной версии, причиной падения вертолета стали технические неполадки.

Как сообщил глава Анадырского района Чукотки Сергей Савченко, ЧП произошло во время испытаний после ремонта. После посадки вертолет загорелся. Отмечается, что четверо погибших - военнослужащие.

Крушение произошло в аэропорту федерального значения имени Рытхэу.

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