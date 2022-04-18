На Филиппинах число погибших от тропического шторма "Меги" возросло до 172

МОСКВА. 14 АПРЕЛЯ - США за последние годы потратили свыше 350 миллионов долларов на проекты Украинского научно-технологического центра, распределявшего гранты на проведение интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее Минобороны РФ приводило схему координации деятельности биологических лабораторий и научно-исследовательских институтов Украины со стороны США, напомнил Кириллов, сообщает РИА Новости

Одним из ее элементов является Украинский научно-технологический центр (УНТЦ) - на первый взгляд, непубличная организация, не имеющая ничего общего с Пентагоном", - заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Он добавил, что в соответствии с уставными документами УНТЦ - это международная межправительственная организация, созданная с целью "предотвращения распространению знаний и опыта, связанных с оружием массового поражения.

По его словам, правовой статус УНТЦ определен соглашением от 25 октября 1993 года, которое заключено между правительствами Украины, Канады, США и Швеции, а также протоколом о внесении поправок от 7 июля 1997 года.

Министерству обороны России удалось раскрыть его роль в военно-биологической деятельности США на территории Украины, отметил Кириллов.

Вместе с тем экспертный центр химических и биологических угроз Министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ - это выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия", - сказал Кириллов.

Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтоном было израсходовано более 350 миллионов долларов", - добавил он.

Заказчиками и спонсорами УНТЦ со стороны США являются Госдепартамент и Пентагон, а финансирование идет также через Агентство по защите окружающей среды, министерства сельского хозяйства, здравоохранения и энергетики США, указал Кириллов.

Штаб-квартира УНТЦ находится в Киеве и имеет региональные представительства в Баку, Кишиневе и Тбилиси, а также в Харькове и Львове, отметил генерал.

Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ назвал имена американских и европейских работников Украинского научно-технологического центра, занимавшегося исследованиями в интересах американской военно-биологической программы.

Приведу фамилии должностных лиц, которые были задействованы в реализации военно-биологических программ. Пост исполнительного директора УНТЦ занимает гражданин США Кёртис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии, обучался в калифорнийском университете управления имени Андерсона. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года", - сказал он.

По его словам, председателем правления УНТЦ от Евросоюза является Эдди Артур Майер, от США работу центра курирует Фил Доллифф, который занимает в Госдепартаменте должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения.

Генерал подчеркнул, что полученные Минобороны РФ документы подтверждают связь УНТЦ с американским военным ведомством через основного подрядчика Пентагона - компанию Black & Veatch. В частности, по утверждению Кириллова, российское военное ведомство располагает перепиской вице-президента этой компании Мэтью Вэббера, где он выражает готовность к работе с УНТЦ в рамках проводимых военно-биологических исследований на территории Украины.

Игорь Кириллов также заявил, что ученые из США проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове. Генерал добавил, что лиц, имеющих расстройства психики, отбирали для опытов с учетом их возраста, национальности и иммунного статуса, на специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов.

Кириллов подчеркнул, что "в базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении".

В январе 2022 года деятельность лаборатории в Мерефе была остановлена, все оборудование и препараты вывезены на запад Украины. Имеются показания ряда свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, имена которых мы не можем раскрыть в интересах обеспечения их безопасности", - заявил начальник войск РХБЗ.

Также стало известно, что российская разведка в марте нашла в Херсонской области три украинских беспилотника, оборудованных распылителями химических веществ, есть информация, что Украина закупила 50 таких дронов.

Напомним, 19 марта постпред Китая при организации Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН заявил , что Вашингтон и Киев должны ответить на вопросы Москвы по поводу военной биологической деятельности на территории Украины.

В ходе заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил , что Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине.

18 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил , что Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий.