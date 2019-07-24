На границе Кыргызстана и Таджикистана произошел конфликт с применением оружия

Фото: kabar.kg
22 июля 2019 года, в 17.20, произошел конфликт между гражданами Кыргызстана и Таджикистана. Причиной конфликта послужила установка флагштока жителями села Ворух (РТ) на въезде в село. Жители села Аксай (КР) выступили против установки флагштока, в связи с чем произошла словесная перепалка между жителями двух сел, в результате которой одна из сторон применила оружие. Стрельба велась гражданскими лицами из охотничьего ружья", - говорится в сообщении ведомства, пишет kabar.kg.
По предварительным данным, пять человек получили ранения.
В настоящее время автотрасса Исфара - Ворух закрыта. На месте инцидента находятся пограничные подразделения Госпогранслужбы КР.
Пограничные представители Кыргызстана и Таджикистана проводят совместные мероприятия по предотвращению инцидента и недопущению его эскалации. На месте инцидента работают также представители правоохранительных органов и местных органов власти двух стран.
Отметим, это уже не первый конфликт на границе двух стран. В марте 2019 года жители Таджикистана пытались помешать строительству автодороги Ак-Сай - Тамдык, сообщал портал 24.kg. Пограничники Кыргызстана воспрепятствовали этому. Увидев это, население кыргызского села тоже собралось, и между двумя сторонами произошел конфликт, переросший в забрасывание камнями, проинформировал тогда председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана Уларбек Шаршеев.
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