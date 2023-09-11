На северо-западе Китая состоялся Диалог дружественных организаций древних цивилизаций

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Москва. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Врачи госпитализировали семь человек из новых мест появления сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, сообщил - Врачи госпитализировали семь человек из новых мест появления сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб района.





Ранее сообщалось, что два очага сибирской язвы были обнаружены в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин.





Всего у нас семеро (госпитализированы). Их отвезли в больницу скорой медицинской помощи № 8 (в Воронеже). Две женщины и пять мужчин", - сказал собеседник агентства. По его словам, среди госпитализированных - резчик мяса коров, владелица мясного магазина, покупатели.





По данным канала "Вести Воронеж", на ферме погибли несколько коров, и, чтобы установить причину смерти, работники разделали одну из них. В результате были госпитализированы, в частности, механизатор, охранник и скотник предприятия.





Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое.





Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.



