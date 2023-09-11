06.09.2023, 16:15 49906
В VI Международной культурной выставке Шелкового пути в Китае приняли участие более 1200 гостей из более чем 50 стран
Культуру Дуньхуана следует беречь, считают китайские и зарубежные гости
Фото: culture.gov.az
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Пекин. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В VI Международной культурной выставке Шелкового пути в городе Дуньхуане китайской провинции Ганьсу приняли участие более 1200 гостей из более чем 50 стран, регионов и международных организаций.
Уважайте разнообразие цивилизаций, вместе развивайтесь в открытости, достигайте друг друга во взаимном обучении и вместе напишите новую главу взаимопонимания, дружбы и близости. Защищайте и наследуйте сокровища человеческой цивилизации, а также и дальше развивайте международное сотрудничество в области культурного наследия в области исследований древних цивилизаций, совместной археологии, реставрации исторических мест и музейного строительства. Придерживайтесь уважения к превосходным традиционным культурам разных стран, соединяйте традиции и современность, наследие и инновации и постройте современную цивилизацию, полную духа времени и мировоззрения", - призвал член политбюро ЦК КПК и заведующий отделом пропаганды Ли Шулей.
Китайские и зарубежные гости отметили, что город Дуньхуан является важным узлом древнего Шелкового пути и местом, где собираются и сливаются культуры и цивилизации.
Культуру Дуньхуана следует беречь, углубленно изучать, активно продвигать, а также развивать философию, гуманистический дух, концепцию ценностей и художественные традиции, считают гости.
В этом году культурная выставка финансируется народным правительством провинции Ганьсу, Министерством культуры и туризма, государственным управлением радио и телевидения и китайским советом по содействию международной торговле, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Напомним, сегодня в Китае открылась VI Международная культурная выставка Шелкового пути.
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10.09.2023, 10:36 7981
Нацсовет спасения родины в Нигере обвинил Францию в развертывании сил для интервенции
Франция продолжает размещать свои силы в нескольких странах ЭКОВАС, заявил Амаду Абдраман
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Ниамей. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный совет спасения родины (CNSP), пришедший к власти в Нигере, обвинил Францию в стягивании сил для последующей военной интервенции.
Франция продолжает размещать свои силы в нескольких странах ЭКОВАС (Экономического сообщества западноафриканских государств) в рамках подготовки к агрессии против Нигера, которую она планирует в сотрудничестве с этой организацией сообщества", - цитирует france24.com официального представителя режима Нигера Амаду Абдрамана.
Отмечается, что отношения Нигера с Францией, ухудшились после того, как Париж поддержал свергнутого президента Мохамеда Базума после июльского переворота.
Напомним, переворот в Нигере произошел 26 июля 2023 года. Группа военных из президентской гвардии (позже к ним присоединилось командование вооруженных сил страны) захватила президента страны Мохамеда Базума, информирует rbc.ru.
Новым главой государства объявил себя начальник гвардии Абдурахман Чиани. Свои действия он объяснил желанием бороться с коррупцией.
Базум обратился к США и международному сообществу с просьбой восстановить конституционный порядок в Нигере. Нигерские военные, захватившие власть, в свою очередь попросили о помощи ЧВК "Вагнер", сообщало Associated Press.
10.09.2023, 08:55 9201
Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек
Пострадали 2059 человек
Фото: Al Maghribi Al Youm/Reuters
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Марракеш. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате землетрясения в Марокко выросло до 2012 человек.
Пострадали 2059 человек, из них 1,4 тысячи в критическом состоянии. Среди жертв есть гражданин Франции. В королевстве объявили трехдневный траур, сообщает rbc.ru со ссылкой на Hespress.
Ранее сообщалось о 1,3 тысячи погибших и 1,8 тысячи пострадавших.
Напомним, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км и в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тысяч человек.
Землетрясение длилось несколько минут, во время толчков жители вышли на улицы. Al Jazeera сообщало, что частично разрушена историческая часть города, признанная наследием ЮНЕСКО.
08.09.2023, 16:41 28151
В КНБ рассказали об угрозе распространения террористической опасности в странах ШОС
Анализ ситуации позволяет прогнозировать сохранение в перспективе высокого уровня террористической опасности в Афганистане и вероятность ее экспорта на пространство ШОС
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Астана. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя КНБ РК Руслан Сейсембаев на 40-м заседании Совета РАТС ШОС заявил об опасности террористических организаций для стран - участниц Шанхайской организации сотрудничества, действующих на территории Афганистана.
Формирование террористических угроз для государств-членов ШОС происходит под воздействием ряда доминирующих факторов. Одним из ключевых остается сохранение террористического потенциала в Афганистане. Пришедшему к власти в Афганистане в 2021 году движению "Талибан" пока не удается создать эффективную систему госуправления и обеспечить должный контроль безопасности", - приводит слова Руслана Сейсембаева портал "Казинформ".
По его словам, эта страна остается центром притяжения для международных террористических группировок.
В результате, более 50 терактов унесло жизни более 350 человек, ранены свыше 700. Наибольшую угрозу представляет усиливающее потенциал филиала международной террористической организации исламское государство "Вилаят Хорасан". По различным оценкам, их численность за это время возросла с менее 500 до 6 тысяч подготовленных террористов", - отметил спикер.
Зампред КНБ рассказал, что "Вилаят Хорасан" совершены дерзкие нападения на российскую и пакистанскую дипломатические миссии. Осуществлен расстрел граждан Китая в кабульской гостинице.
Лидеры этой организации регулярно призывают к джихаду не только против США, но также против России, Китая и Пакистана", - цитирует Сейсембаева Sputnik Казахстан.
Он добавил, что "Вилаят Хорасан" и "Аль-Каида" создают угрозу для стран-членов ШОС.
Анализ ситуации позволяет прогнозировать сохранение в перспективе высокого уровня террористической опасности в Афганистане и вероятность ее экспорта на пространство ШОС, которое со всех сторон окружает эту страну", - цитирует спикера Tengrinews.kz.
В этих условиях, добавил Сейсембаев, ключевое значение имеет совершенствование практических методов взаимодействия разведывательных, контрразведывательных пограничных и правоохранительных органов государств ШОС.
Ранее зампредседателя КНБ РК сообщил, что в Казахстане выявлено около 80 тысяч пользователей сети из числа молодежи, состоящей в деструктивных сообществах, в их числе почти шесть тысяч до 18 лет.
Кроме того, КНБ в этом году предотвратил 2 теракта в Казахстане. Террористы собирались взорвать мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи в Туркестане и совершить вооруженное нападение в Астане.
08.09.2023, 09:00 33256
Законодательно запретить никаб и паранджу предлагают в Кыргызстане
Очень многие начали носить паранджу, заявила депутат Шарапаткан Мажитова
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Бишкек. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании парламента Кыргызстана депутат Шарапаткан Мажитова предложила запретить в общественных местах ношение головного убора, полностью закрывающего лицо
Она отметила, что в Узбекистане приняли закон, который запрещает ношение в общественных местах одежды, которая скрывает лицо или затрудняет распознавание личности, информирует 24.kg.
Этот закон нам тоже нужен. Очень многие начали носить паранджу. Пусть носят платок, но не надо закрывать лицо. Это очень опасно", - заявила она.
Ранее парламент Узбекистана принял изменения и дополнения в Административный и Уголовный кодексы на пленарном заседании палаты. Депутаты узаконили запрет на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо. Проектом закона предусмотрена административная ответственность за пропаганду сожительства с двумя и более женами.
08.09.2023, 08:20 33961
На северо-западе Китая состоялся Диалог дружественных организаций древних цивилизаций
Фото: Синьхуа
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Пекин. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Китае в рамках VI Дуньхуанского международного культурного ЭКСПО "Шелковый путь" состоялся II Диалог дружественных организаций древних цивилизаций.
В диалоге приняли участие официальные лица, представители соответствующих ассоциаций и международных организаций, а также эксперты и ученые из более чем 20 стран мира, включая Узбекистан, Казахстан, Италию, Египет и Испанию. Они провели углубленный обмен мнениями по вопросам ценностей древних цивилизаций и важности межкультурной коммуникации.
Глава народного общества дружбы с заграницей провинции Ганьсу Чжан Баоцзюнь выразил надежду, что нынешний диалог позволит укрепить взаимопонимание между Китаем и другими странами, активизировать гуманитарные обмены и сотрудничество, чтобы внести совместный вклад в развитие и прогресс человечества.
Мероприятие было организовано совместно Китайским народным обществом дружбы с заграницей и народным правительством провинции Ганьсу в рамках VI Дуньхуанского международного культурного ЭКСПО "Шелковый путь", проходившего с 6 по 7 сентября в городе Дуньхуан, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Ранее сообщалось, что в VI Международной культурной выставке Шелкового пути в Китае приняли участие более 1200 гостей из более чем 50 стран.
08.09.2023, 08:11 34576
Под Воронежем госпитализировали семь человек из новых очагов сибирской язвы
Ранее два очага сибирской язвы были обнаружены в Богучарском районе Воронежской области
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Москва. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Врачи госпитализировали семь человек из новых мест появления сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб района.
Ранее сообщалось, что два очага сибирской язвы были обнаружены в Богучарском районе Воронежской области, в результате чего на отдельных территориях Богучарского и Кантемировского районов введен карантин.
Всего у нас семеро (госпитализированы). Их отвезли в больницу скорой медицинской помощи № 8 (в Воронеже). Две женщины и пять мужчин", - сказал собеседник агентства. По его словам, среди госпитализированных - резчик мяса коров, владелица мясного магазина, покупатели.
По данным канала "Вести Воронеж", на ферме погибли несколько коров, и, чтобы установить причину смерти, работники разделали одну из них. В результате были госпитализированы, в частности, механизатор, охранник и скотник предприятия.
Вечером 20 августа власти Панинского района Воронежской области сообщили об очаге сибирской язвы. На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. Управление Роспотребнадзора по Воронежской области объявило о случае заболевания человека сибирской язвой в Панинском районе после разделки туши зараженного животного. По информации управления ветеринарии Воронежской области, с подозрением на сибирскую язву мужчина был госпитализирован 18 августа. Его состояние врачи оценивали как среднетяжелое.
Кроме того, 22 августа стало известно об очаге сибирской язвы в здании рынка "1000 мелочей" в Воронеже. В камерах хранения рынка было отобрано 14 проб от продукции, находящейся на хранении, и по результатам исследований в двух образцах говядины обнаружен генетический материал возбудителя сибирской язвы. Опасную продукцию уничтожили, а ограничения, введенные в здании рынка и на близлежащей территории, были сняты с 1 сентября.
Как сообщалось ранее, в Акмолинской области выявлена вспышка сибирской язвы.
06.09.2023, 10:16 54086
В Китае открылась VI Международная культурная выставка Шелкового пути
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Пекин. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в городе Дуньхуан китайской провинции Ганьсу открылась VI Международная культурная выставка Шелкового пути, передает корреспондент агентства.
Как отмечала экс-вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань, выставка в Дуньхуане - важная платформа для развертывания обменов и сотрудничества в области культуры между расположенными на протяженности "Пояса и пути" странами, сообщает news.myseldon.com.
Культура - мост для укрепления взаимодоверия, а также важная составляющая и сила в рамках строительства "Пояса и пути".
В рамках международной выставки состоялось проведение II Диалога дружественных организаций древних цивилизаций, организованного Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами и народным правительством провинции Ганьсу.
Очень своевременно в Дуньхуане - важном городе на Шелковом пути и объекте Всемирного культурного наследия - прошел второй Диалог дружественных организаций древних цивилизаций, который имеет особо важное значение", - отметили организаторы мероприятия.
Более 2000 лет назад, во время возникновения Шелкового пути, древняя китайская цивилизация была прославлена производством шелка, а также цивилизации Евразии и многочисленные транспортные сети сошлись в Дуньхуане провинции Ганьсу. Дуньхуан стал центром открытости древнего Китая внешнему миру и важным региональным культурным городом. Этот город также был важным центром, где древний Китай осуществлял наиболее частые и важные обмены с существующими мировыми цивилизациями. Именно здесь зародился дух мирного сотрудничества, открытости и терпимости, взаимоуважения, взаимообучения, взаимной выгоды и взаимного выигрыша Великого шелкового пути", - указывается в материалах международной выставки.
Напомним, Международная культурная выставка Шелкового пути проводится в историческом городе Дуньхуань с 2016 года по совместному решению ЦК Коммунистической партии Китая и Госсовета, отмечает Министерство культуры Азербайджана.
Организаторами выставки являются народное правительство провинции Ганьсу, Министерство культуры и туризма, государственное управление печати, публикаций, радио, кино и телевидения, национальное управление туризма и Китайский совет по содействию международной торговле.
В этом году в выставке принимают участие более 1200 местных и иностранных представителей, включая государственных чиновников, общественных деятелей и художников. В рамках двухдневной выставки будут организованы оппозиционный форум, конференция, семинар, симпозиум, концертные программы.
Город Дуньхуан широко известен в мире благодаря пещерам Могао. Пещеры Тысячи Будд возникли в период ранней династии Цинь (366 г. н.э., более 1650 лет назад). В пещерном храме насчитывается 735 пещер, в которых находятся 45 тысяч квадратных метров фресок, более 2400 расписных скульптур династии Тан и Сун. Самая большая расписная скульптура имеет высоту 35,5 метра, а самая большая фреска около 47 квадратных метров.
06.09.2023, 08:51 54486
Исследовательский институт Синьхуа опубликовал доклад об "истоках, фактах и опасностях" военной гегемонии США
Аналитики на основе фактов и данных проследили истоки военной гегемонии США
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Пекин. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Исследовательский институт Синьхуа - аналитический центр одноименного информационного агентства опубликовал доклад об "истоках, фактах и опасностях" военной гегемонии США и провел семинар на эту тему.
Аналитики на основе фактов и данных проследили истоки военной гегемонии США, исследовали, как Соединенные Штаты стремились к военной гегемонии, поддерживали ее и злоупотребляли ею, а также раскрыли опасность гегемонистских практик этой страны, сообщает Синьхуа.
Согласно докладу, военная гегемония США является центральной опорой в стремлении страны к однополярному миру и гегемонистскому порядку.
Аналитики отмечают, что гегемонистские действия США по преднамеренному развязыванию войн и военному вмешательству в дела других стран уносят жизни, попирают права человека и суверенитет других стран, подрывают глобальный мир и развитие, приносят огромные страдания и бедствия народам разных стран, являются крупнейшим источником хаоса, угрожающим глобальной безопасности и стабильности и препятствующим прогрессу человеческой цивилизации.
Зарубежные эксперты из Азии, Среднего Востока, Африки, Евразии, Европы и Латинской Америки, а также ряд китайских ученых лично или виртуально приняли участие в семинаре и дали высокую оценку докладу.
Заместитель директора центра комплексных европейских и международных исследований при Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) Дмитрий Суслов назвал доклад "глубоким, точным и своевременным".
Соединенные Штаты всегда были самой экспансионистской державой в мире", - сказал он, подчеркнув, что их военная гегемония "характеризуется грубыми нарушениями международного права и незаконными военными интервенциями".
Этот документ сыграет важную роль в укреплении глобального взаимопонимания, солидарности и координации усилий по построению полицентричного, более справедливого, инклюзивного, подлинно демократического нового мирового порядка", - отметил президент Белградского форума за мир равных и эксперт по международным вопросам Живадин Йованович.
Доклад был выпущен во всем мире на различных платформах, включая веб-сайты и социальные сети, на английском, испанском, китайском, русском, французском и других языках.
Исследовательский институт Синьхуа является единственным медийным аналитическим центром среди подобных китайских организаций высокого уровня. Уделяя основное внимание исследованиям в области политики, в последние годы он проводил перспективные и стратегические исследования по серьезным внутрикитайским и глобальным вопросам и опубликовал много важных результатов.
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По информации аналитиков, затраты на подготовку к школе в Казахстане превышают средние расходы на непродовольственные товары в четыре раза. Общая стоимость покупок, по данным на 25 июня, составила порядка 100 тысяч тенге. Считаете ли Вы, что государство должно установить предельные цены на школьные товары?