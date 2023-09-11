В Китае открылась VI Международная культурная выставка Шелкового пути

Рассказать друзьям

Пекин. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в городе Дуньхуан китайской провинции Ганьсу открылась VI Международная культурная выставка Шелкового пути, передает корреспондент агентства.





Как отмечала экс-вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань, выставка в Дуньхуане - важная платформа для развертывания обменов и сотрудничества в области культуры между расположенными на протяженности "Пояса и пути" странами, сообщает news.myseldon.com.





Культура - мост для укрепления взаимодоверия, а также важная составляющая и сила в рамках строительства "Пояса и пути".





В рамках международной выставки состоялось проведение II Диалога дружественных организаций древних цивилизаций, организованного Китайским народным обществом дружбы с зарубежными странами и народным правительством провинции Ганьсу.





Очень своевременно в Дуньхуане - важном городе на Шелковом пути и объекте Всемирного культурного наследия - прошел второй Диалог дружественных организаций древних цивилизаций, который имеет особо важное значение", - отметили организаторы мероприятия.





Более 2000 лет назад, во время возникновения Шелкового пути, древняя китайская цивилизация была прославлена производством шелка, а также цивилизации Евразии и многочисленные транспортные сети сошлись в Дуньхуане провинции Ганьсу. Дуньхуан стал центром открытости древнего Китая внешнему миру и важным региональным культурным городом. Этот город также был важным центром, где древний Китай осуществлял наиболее частые и важные обмены с существующими мировыми цивилизациями. Именно здесь зародился дух мирного сотрудничества, открытости и терпимости, взаимоуважения, взаимообучения, взаимной выгоды и взаимного выигрыша Великого шелкового пути", - указывается в материалах международной выставки.





Напомним, Международная культурная выставка Шелкового пути проводится в историческом городе Дуньхуань с 2016 года по совместному решению ЦК Коммунистической партии Китая и Госсовета, отмечает Министерство культуры Азербайджана.





Организаторами выставки являются народное правительство провинции Ганьсу, Министерство культуры и туризма, государственное управление печати, публикаций, радио, кино и телевидения, национальное управление туризма и Китайский совет по содействию международной торговле.





В этом году в выставке принимают участие более 1200 местных и иностранных представителей, включая государственных чиновников, общественных деятелей и художников. В рамках двухдневной выставки будут организованы оппозиционный форум, конференция, семинар, симпозиум, концертные программы.





Город Дуньхуан широко известен в мире благодаря пещерам Могао. Пещеры Тысячи Будд возникли в период ранней династии Цинь (366 г. н.э., более 1650 лет назад). В пещерном храме насчитывается 735 пещер, в которых находятся 45 тысяч квадратных метров фресок, более 2400 расписных скульптур династии Тан и Сун. Самая большая расписная скульптура имеет высоту 35,5 метра, а самая большая фреска около 47 квадратных метров.