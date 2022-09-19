На Тайване произошло мощное землетрясение

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БИШКЕК. 16 СЕНТЯБРЯ - Главы ГКНБ Кыргызстана и Таджикистана договорились о прекращении огня в 16.00. Об этом сообщил депутат жогорку кенеша Алишер Козуев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, парламентарии получили оперативную информацию о переговорах между председателями спецслужб двух стран - Камчыбеком Ташиевым и Саймумином Ятимовым, сообщает 24.kg

Сейчас депутаты встречаются с представителями митингующих. По словам депутата, они требуют соответствующей реакции на происходящее на границе Кыргызстана с Таджикистаном.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. По данным Погранслужбы ГКНБ, около 6.00 таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов и позиций кыргызской стороны. Позже таджикская сторона обстреляла из минометов пограничные заставы и приграничные села в Лейлекском и Баткенском районах. Пострадавших уже 42 человека. Перестрелки продолжаются третий день. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе свои дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов.

С обеда у здания жогорку кенеша в Бишкеке проходит митинг. Собравшиеся требуют реакции депутатов на ситуацию в Баткене. Спикер Талант Мамытов провел с ними встречу.

Также депутаты провели внеочередное заседание, по итогам которого решили создать два штаба - в городах Бишкеке и Оше. Они намерены собрать гуманитарную помощь жителям Баткена, а также оказать содействие в эвакуации мирных жителей сел, где проходят военные действия.