На вечеринке с участием канцлера Германии женщинам подмешали "наркотик изнасилования"

БЕРЛИН. 10 ИЮЛЯ - Нескольким женщинам подмешали так называемый наркотик изнасилования на вечеринке парламентской фракции Социал-демократической партии Германии, в которой принимал участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщила газета Tagesspiegel со ссылкой на попавшие в ее распоряжение сообщения из внутреннего чата СДП, передает KAZAKSTAN TODAY.
Лидер фракции СДПГ Матиас Мартин в письме депутатам от партии заявил, что на вечеринке "явно произошли посягательства с применением наркотиков", - пишет газета Tagesspiegel со ссылкой на попавшие в ее распоряжение сообщения из внутреннего чата СДПГ.
Мероприятие прошло в минувшую среду, на нем присутствовали около тысячи человек, в том числе депутаты, сотрудники бундестага и избирательных округов, сообщает ria.ru.
Это возмутительное происшествие, о котором мы немедленно сообщили в полицию бундестага", - отметил политик.
По данным немецкой газеты Tagesspiegel, расследование ведет уголовная полиция Берлина, в деле уже есть пять пострадавших.
Как отмечает РИА Новости, "наркотиком изнасилования" (K.-o.-Tropfen) называют вещества, с помощью которых злоумышленники делают жертву недееспособной.