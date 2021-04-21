Начался ежегодный Боаоский азиатский форум 2021 года

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БОАО. 20 АПРЕЛЯ Сегодня в местечке Боао южнокитайской провинции Хайнань состоялась церемония открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума (БАФ) 2021 года. На церемонии открытия председатель КНР Си Цзиньпин обозначил векторы внешней политики и основные приоритеты развития КНР, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В этом году совещание пройдет под девизом "Мир в переменах: объединение усилий для укрепления глобального управления и развития сотрудничества в рамках "Пояса и пути"". В нем принимают участие свыше 2600 представителей из более чем 60 стран и регионов мира, пишет Синьхуа

В частности, как заявил Си Цзиньпин, Китай будет работать со всеми заинтересованными сторонами над тем, чтобы превратить "Пояс и путь" в путь к сокращению масштабов бедности и экономическому росту. К 2030 году проекты в рамках "Пояса и пути" могут помочь вывести 7,6 млн человек из крайней нищеты и 32 млн человек из умеренной бедности во всем мире, заявил Си Цзиньпин со ссылкой на доклад Всемирного банка.

Мы будем действовать в духе открытости и инклюзивности и прилагать совместные усилия со всеми заинтересованными сторонами над тем, чтобы превратить "Пояс и путь" в путь к сокращению масштабов нищеты и экономическому росту, внося тем самым позитивный вклад в общее процветание человечества", - констатировал он.

Также председатель КНР заявил о том, что страна будет принимать активное участие во многостороннем сотрудничестве в области торговли и инвестиций, полностью осуществит закон об иностранных инвестициях и соответствующие вспомогательные правила и положения. Кроме того, планируется дальнейшее сокращение негативного списка, регламентирующего доступ иностранных инвестиций на китайский рынок.

Вместе с тем, страна продолжит оказывать содействие в развитии Хайнаньского порта свободной торговли и строительстве новой открытой экономической системы более высокого уровня.

Помимо этого, Си Цзиньпин заявил о том, что независимо от степени развития Китая, он никогда не будет стремиться к гегемонии, экспансии, насаждению сфер влияния, а также не будет участвовать в гонке вооружений.

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