13.01.2024, 09:06 12491
Нападение на Йемен: США и Великобритания нанесли новые удары
Удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами, после того как они выпустили баллистическую ракету по международным судоходным путям в пятницу
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Сана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - США и Великобритания нанесли новый авиаудар по авиационной базе Ад-Длейми на севере столицы Йемена Саны.
Авиация США и Великобритании снова нанесла удар ", - сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Информацию о новом ударе позднее подтвердил телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника.
По данным источника, удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами, после того как они выпустили баллистическую ракету по международным судоходным путям в пятницу.
Напомним, вчера США и коалиция нанесли удары по Йемену. Президент США Джо Байден в официальном заявлении назвал удары "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на морские суда различных стран в Красном море, включая первое в истории применение противокорабельных баллистических ракет".
В связи со сложившейся ситуацией Авиационная администрации РК рекомендовала казахстанским авиакомпаниям не летать над Йеменом.
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14.01.2024, 11:20 2171
МИД КНР прокомментировал результаты прошедших выборов на Тайване
Фото: http://russian.cgtn.com
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Пекин. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Хуа Чуньин сделал заявление по итогам состоявшихся в субботу выборов в китайском регионе Тайвань.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, сообщает агентство "Синьхуа".
Какие бы изменения ни происходили на Тайване, основополагающий факт, что в мире существует только один Китай и Тайвань является его частью, останется неизменным; позиция китайского правительства по отстаиванию принципа "одного Китая" и противодействию сепаратистским действиям, направленным на достижение "независимости Тайваня", а также лозунгам "два Китая" и "один Китай, один Тайвань" останется неизменной; общий консенсус и твердая приверженность международного сообщества принципу "одного Китая" также останутся неизменными, указал официальный представитель.
По его словам, принцип "одного Китая" служит прочным якорем мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.
Мы убеждены, что международное сообщество будет и впредь придерживаться принципа "одного Китая", проявлять понимание и поддерживать справедливое дело китайского народа, выступающего против сепаратистской деятельности по достижению "независимости Тайваня" и стремящегося к национальному воссоединению", - заключил официальный представитель МИД КНР.
12.01.2024, 11:50 18261
США и коалиция нанесли удары по Йемену
Фото: en.trend.az
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Сана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - США вместе с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов в ночь с 11 на 12 января нанесли удары по ряду объектов хуситов в Йемене.
Начатую военную операцию США назвали самообороной и ответом на продолжающиеся атаки группировки по международным судам в Красном море. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты "Томагавк", сообщают "Известия" со ссылкой на различные СМИ.
Взрывы прогремели в столице Йемена Сане, а также близ городов Ходейда и Дамар.
Атаки на хуситов подтвердил президент США Джо Байден. Он заявил, что удары являются ответом на "беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море", которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Кроме того, по его словам, эта атака носила оборонительный характер и была призвана стать сигналом для противника, что страны-союзники не потерпят нападений на корабли в Красном море, препятствующих судоходству и торговле через морские пути.
Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что нанесенные США и Великобританией удары достигли целей. По его словам, коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда. Всего атакам подверглись около десяти целей. Также Reuters подтвердил со ссылкой на американских чиновников, что удары по хуситам наносились самолетами, кораблями и подводными лодками", - пишут "Известия".
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары были направлены на военную инфраструктуру группировки, и добавил, что США в случае необходимости предпримут последующие действия для защиты американских сил.
Британский премьер-министр Риши Сунак призвал хуситов предпринять шаги по снижению напряженности и заявил, что удары США, Великобритании и союзников были нанесены в целях самообороны. Также он отметил, что Королевский флот продолжает патрулировать Красное море в рамках многонациональной операции "Страж процветания", чтобы сдержать дальнейшую агрессию группировки.
В ответ на атаку заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки "Ансар Аллах" Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят "высокую цену" за нападение на территории хуситов в Йемене. Также лидер группировки Абдель Малек аль-Хуси обвинил Вашингтон и Лондон в обострении обстановки на Красном море и заявил, что операции "Ансар Аллах" будут продолжаться до тех пор, пока не остановятся боевые действия на территории сектора Газа.
Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену. Срочное заседание должно состояться 12 января.
В свою очередь политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли выразил мнение, что атака Вашингтона на хуситов - акция, в большей степени направленная на PR президента. Но она будет иметь череду последствий, и мир может ополчиться на США за глобальное давление на мировую экономику.
10.01.2024, 11:05 33491
Бунты и захват заложников: в Эквадоре введен режим внутреннего вооруженного конфликта
В своем указе президент страны Даниэль Нобоа объявил 22 транснациональные группировки террористами и поручил военным нейтрализовать их
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Кито. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта.
В своем указе Нобоа объявил 22 транснациональные группировки террористами и поручил военным нейтрализовать их. Парламент пообещал военным и полицейским амнистию в случае превышения ими должностных полномочий.
Меры пришлось предпринять после нескольких нападений и захвата заложников в здании телекомпании TC Televisión в Гуаякиле, сообщает РБК со ссылкой на El Universo.
В центр столицы направили танки. Цель военных - "разместить передовые группы в стратегических точках".
Каждая террористическая группировка, упомянутая в указе, является военной целью", - заявил глава объединенного командования вооруженных сил страны Хайме Вела.
8 января Нобоа подписал указ о введении в стране режима ЧС на 60 дней.
Решение было принято после серии бунтов в тюрьмах и побега главы крупнейшей в стране группировки "Лос Чонерос" Адольфо Масияса Вильямара, известного как Фито. Глава государства намеревался задействовать вооруженные силы для восстановления контроля над пенитенциарной системой", - сообщает сайт.
Нобоа распорядился обеспечить "мобилизацию и вмешательство Вооруженных сил и Национальной полиции" чтобы "гарантировать суверенитет и территориальную целостность" Эквадора и воспрепятствовать действиям преступных и террористических групп. Президент заявил, что "наркотеррористические группировки" пытаются запугать правительство, и отказался вести с ними переговоры.
Указ был подписан после нескольких нападений, произошедших 9 января. Полиция сообщала, в частности, об атаках на сотрудников ведомства и патрульные машины, в том числе с применением взрывчатки. Вечером того же дня группа вооруженных людей ворвалась в здание телекомпании TC Televisión в Гуаякиле и взяла в заложники телеведущих в студии, а также других сотрудников. Позднее полиция вошла в здание и задержала часть злоумышленников.
09.01.2024, 16:13 38671
В Южной Корее законодательно запретили есть собак
Парламент страны принял соответствующий законопроект
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Сеул. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Парламент Республики Корея принял законопроект о запрете на разведение и убой собак в целях употребления их мяса в пищу.
Законопроект также запрещает распространение собачьего мяса в коммерческих целях. За убой собаки в целях получения ее мяса может грозить до трех лет тюрьмы или штраф в размере 30 млн вон ($22,8 тысячи). За разведение и распространение мяса предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы или штраф 20 млн вон ($15,2 тысячи). Законопроект имеет переходный период в три года, в течение которых наказания не будут применяться, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Chosun Ilbo
Помимо этого, владельцы ферм по разведению собак и заведений общественного питания, где предлагают блюда из мяса собак, скотобойни, дистрибьюторы должны сообщить о своем бизнесе местным властям для "получения помощи" при закрытии организаций и для переподготовки работников.
При этом отмечается, что в законопроекте отсутствует наказание за употребление мяса собаки в пищу.
По данным властей, в Республике Корея работает около 1150 ферм по разведению собак, около 34 предприятий по убою этих животных и около 1600 заведений общественного питания, где предлагают мясо собаки в качестве пищи. Как отмечают местные СМИ, Южная Корея оставалась "практически последней страной", где собаки разводились на мясо. В странах и регионах, где существуют подобные пищевые традиции, таких как Филиппины, Сингапур и Тайвань, ранее был введен запрет. Подобные практики были и во Вьетнаме и южных провинциях Китая на континенте.
Напомним, в Костанайской области собак отстреливали на глазах у прохожих.
02.01.2024, 18:22 83996
Пятеро членов судна береговой охраны погибли при столкновении с пассажирским самолетом в Токио
Находящиеся в пассажирском самолете люди были успешно эвакуированы
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Токио. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате столкновения с пассажирским самолетом авиакомпании JAL в аэропорту Токио погибли пятеро членов экипажа военно-транспортного судна береговой охраны Японии MA722.
2 января, в небе над токийским аэропортом Ханэда произошло столкновение самолета береговой охраны Японии с пассажирским лайнером авиакомпании JAL, вследствие чего у второго загорелся двигатель. На борту рейса из Саппоро в Токио находились 367 пассажиров и 12 членов экипажа, которые были успешно эвакуированы.
На борту транспортного самолета береговой охраны находились шесть человек. Один из них, капитан воздушного судна, катапультировался, но получил ранения, сообщает iz.ru.
Отмечается, что самолет береговой охраны направлялся на авиабазу Ниигата для перевозки грузов в районы, пострадавшие от землетрясения на полуострове Ното.
Напомним, серия землетрясений произошла на западе Японии днем, 1 января. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". К настоящему времени известно о 48 погибших. Более 50 человек получили травмы различной степени тяжести.
02.01.2024, 09:15 88351
Растет число погибших при землетрясении на западе Японии Дополнено
Десятки людей пострадали
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Токио. 2 января. KAZAKHSTAN TODAY - 13 человек погибли в результате серии мощных землетрясений, потрясших японскую префектуру Исикава 1 января.
Общее число жертв землетрясения на полуострове Ното достигло тринадцати", - информирует РИА Новости со ссылкой на агентство "Киодо".
Числе пострадавших исчисляется десятками.
Дополнено 02.01.2024, 10.18
Позже агентство "Киодо" сообщило, что число жертв серии мощных землетрясений выросло до 24 человек.
Наибольшее число жертв зафиксировано в городе Вадзима, уточняет РИА Новости.
Дополнено 02.01.2024, 16.30
По последним данным, серия землетрясений на западе Японии унесла жизни 48 человек. Более 50 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщает ТАСС.
Из-за последствий землетрясения было эвакуировано порядка 60 тыс. жителей японских префектур Исикава, Ниигата и других областей. К настоящему времени, по словам генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсимасы Хаяси, было зафиксировано около 120 точек, где люди ждут прибытия спасателей, не имея возможности эвакуироваться самостоятельно.
Напомним, серия землетрясений произошла на западе Японии днем, 1 января. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Более ста зданий были повреждены.
Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16.06 по местному времени, наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года. На всем западном побережье Японии от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами. В районе крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" высота волны составила 40 сантиметров. Правительство и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС.
01.01.2024, 19:35 91871
Более ста зданий получили повреждения после мощных землетрясений в Японии
На всем западном побережье Японии от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами
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Токио. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - После серии мощных землетрясений в японской префектуре Исикава получили повреждения более сотни зданий, некоторые обрушились, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.
В частности, об ущербе сообщили жители префектуры Тояма, которая соседствует с Исикавой. Сведений о повреждениях в самой Исикаве до сих пор нет. Пока что известно лишь о крупном пожаре в городе Вадзима, но деталей не приводится.
По словам генерального секретаря кабинета министров Ёсимасы Хаяси, известно о как минимум шести случаях обрушения домов. Под завалами могут находиться люди.
Поступают и сообщения о пострадавших во время землетрясения. По информации японских СМИ, они получили травмы, не угрожающие жизни. Данных о погибших пока нет.
Серия землетрясений произошла на западе Японии сегодня днем. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". Первые толчки магнитудой 5,7 зафиксировали в 16.06 по местному времени (10.06 мск), наиболее мощный, магнитудой 7,6, произошел четыре минуты спустя, а еще через восемь минут последовало землетрясение магнитудой 6,1. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали 29 землетрясений. Сильные толчки ощущались в Осаке, Киото и Токио.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, это землетрясение стало самым сильным для региона полуострова Ното с 1885 года.
На всем западном побережье Японии от Хоккайдо до Кюсю объявили угрозу цунами. В районе крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" высота волны составила 40 сантиметров. Правительство и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС.
Угрозу цунами объявляли и на российском Дальнем Востоке - на Сахалине, во Владивостоке, Находке, Хабаровском крае. Эвакуировать население не потребовалось, максимальная высота волны в Приморье составила 30 сантиметров.
Кроме того, вечером 31 декабря на юго-востоке Турции была зафиксирована серия землетрясений. Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) распространило информацию о землетрясении магнитудой 4,4 в провинции Хаккари, которое произошло в 19.37 мск. По данным управления, в 19.52 в Хаккари произошло второе землетрясение магнитудой 3,5, а уже в 20.06 - третье магнитудой 4,5. Местные власти сообщили, что жалоб на какие-либо негативные последствия не поступало.
Жители провинции Хаккари опасались возвращаться в свои дома. У автозаправочных станций образовались скопления людей, которые собирались провести ночь в своих автомобилях из-за угрозы повторения подземных толчков.
27.12.2023, 17:58 120376
Мы будем противостоять любому, кто попытается отделить Тайвань от Китая - Си Цзиньпин
Фото: Синьхуа
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Пекин. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Центральный комитет Коммунистической партии Китая во вторник в Доме народных собраний провел симпозиум, посвященный 130-й годовщине со дня рождения Мао Цзэдуна, сообщает "Синьхуа".
Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин выступил на симпозиуме с важной речью.
Си Цзиньпин подчеркнул важность продвижения дела, инициатором которого был Мао Цзэдун, и призвал к усилиям по превращению Китая в сильное государство и по всестороннему продвижению процесса возрождения китайской нации путем модернизации в китайском стиле.
Он призвал к активному стимулированию исторической инициативы народа и отметил, что достижения модернизации должны приносить пользу всем людям в равной степени.
Глава КНР заявил, что полное воссоединение Китая - это неизбежная тенденция, подчеркнув, что в этом заключается высший национальный интерес и именно этого желает китайский народ.
Отметив необходимость реализации общей стратегии партии по решению тайваньского вопроса в новую эпоху, а также соблюдения принципа одного Китая и консенсуса 1992 года, Си Цзиньпин призвал прилагать усилия для продвижения интегрированного развития во всех областях обоих берегов Тайваньского пролива и способствовать мирному развитию межбереговых отношений.
Мы будем решительно противостоять любому, кто попытается отделить Тайвань от Китая каким бы то ни было способом", - особо подчеркнул Си Цзиньпин.
Он акцентировал внимание на том, что модернизация в китайском стиле - это модернизация мирного развития, которая не только приносит пользу китайскому народу, но и способствует процессу модернизации других стран.
Развитие Китая укрепляет силы мира во всем мире, указал Си Цзиньпин, подчеркнув, что, какой бы стадии развития КНР ни достигла, она никогда не будет стремиться к гегемонии или заниматься экспансионизмом.
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