Нападение на Йемен: США и Великобритания нанесли новые удары

Взрывы прогремели в столице Йемена Сане, а также близ городов Ходейда и Дамар

Фото: en.trend.az

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Сана. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - США вместе с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов в ночь с 11 на 12 января нанесли удары по ряду объектов хуситов в Йемене.





Начатую военную операцию США назвали самообороной и ответом на продолжающиеся атаки группировки по международным судам в Красном море. В ходе ударов Вашингтон задействовал истребители и крылатые ракеты "Томагавк", сообщают "Известия" со ссылкой на различные СМИ.





Взрывы прогремели в столице Йемена Сане, а также близ городов Ходейда и Дамар.





Атаки на хуситов подтвердил президент США Джо Байден. Он заявил, что удары являются ответом на "беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море", которые они совершали в том числе с помощью противокорабельных баллистических ракет. Кроме того, по его словам, эта атака носила оборонительный характер и была призвана стать сигналом для противника, что страны-союзники не потерпят нападений на корабли в Красном море, препятствующих судоходству и торговле через морские пути.





Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что нанесенные США и Великобританией удары достигли целей. По его словам, коалиция поразила центры по производству дронов и склады оружия в подконтрольных хуситам районах в Сане и порту Ходейда. Всего атакам подверглись около десяти целей. Также Reuters подтвердил со ссылкой на американских чиновников, что удары по хуситам наносились самолетами, кораблями и подводными лодками", - пишут "Известия".





Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары были направлены на военную инфраструктуру группировки, и добавил, что США в случае необходимости предпримут последующие действия для защиты американских сил.





Британский премьер-министр Риши Сунак призвал хуситов предпринять шаги по снижению напряженности и заявил, что удары США, Великобритании и союзников были нанесены в целях самообороны. Также он отметил, что Королевский флот продолжает патрулировать Красное море в рамках многонациональной операции "Страж процветания", чтобы сдержать дальнейшую агрессию группировки.





В ответ на атаку заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки "Ансар Аллах" Хусейн аль-Эззи заявил, что США и Великобритания заплатят "высокую цену" за нападение на территории хуситов в Йемене. Также лидер группировки Абдель Малек аль-Хуси обвинил Вашингтон и Лондон в обострении обстановки на Красном море и заявил, что операции "Ансар Аллах" будут продолжаться до тех пор, пока не остановятся боевые действия на территории сектора Газа.





Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену. Срочное заседание должно состояться 12 января.





В свою очередь политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли выразил мнение, что атака Вашингтона на хуситов - акция, в большей степени направленная на PR президента. Но она будет иметь череду последствий, и мир может ополчиться на США за глобальное давление на мировую экономику.