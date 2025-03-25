24.03.2025, 20:28 11071
Нефтеперекачивающая станция КТК подверглась атаке БПЛА в Краснодарском крае
Фото: КТК
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Москва. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 24 марта, около двух часов ночи ВСУ была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.
Как сообщили в Минобороны РФ, в результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции "Кавказская".
Напомним, что 17 февраля НПС "Кропоткинская" уже подверглась массированной атаке семи БПЛА, которые, кроме взрывчатки, были начинены металлическими поражающими элементами.
19 марта была совершена преднамеренная атака с применением нескольких БПЛА на нефтеперекачивающей станции "Кавказская", через которую осуществлялась перевалка в трубопроводную систему КТК.
Грузоотправители нефти подавали через станцию "Кавказская" в системе КТК не менее 130 тысяч тонн нефти в месяц. В 2024 году объем принятого обязательства составил около 1,51 млн тонн.
После остановки НПС "Кропоткинская" в результате удара украинских БПЛА объем искусственной транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС "Кавказская" в обозримом будущем будет невозможен. В настоящий момент КТК продолжает восстановительные работы на НПС "Кропоткинская", - сообщили в пресс-службе КТК.
В Каспийском трубопроводном консорциуме добавили, что таким образом действия украинских властей деструктивно оценивают финансовые результаты КТК (выручка и дивиденды) и, как следует из анализа, всех его акционеров, включая Казахстан и компании из США.
Коллектив КТК принимает подобные меры, которые не только поддерживают основы всемирной энергетической безопасности, усложняют производственные процессы нефтеперевозчиков и добывающих компаний, но и не содержат никакого персонала, представителей подрядных организаций, международных гражданских промышленных объектов и окружающей среды", - говорится в сообщении КТК.
Напомним, Казахстан провел консультации с Украиной после атаки беспилотных летательных аппаратов на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума.
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24.03.2025, 12:25 17531
Арестованного мэра Стамбула выдвинули кандидатом в президенты Турции
В ходе праймериз за него отдали голоса более 14,85 млн человек
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Анкара. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе праймериз почти 15 млн граждан Турции выдвинули арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу кандидатом в президенты страны, сообщил в ходе своего выступления председатель турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель.
23 марта за будущего президента нашей страны Экрема Имамоглу проголосовали 1,653 млн членов нашей партии. Это самый решительный ответ на нынешнюю попытку переворота. Мы также предложили гражданам прийти к нашим урнам солидарности и проголосовать. Мы получили от них 13,21 млн голосов за будущего президента Экрема. Всего же за него отдали голоса более 14,85 млн человек", - цитирует ТАСС главу НРП.
Как сообщает РИА Новости, арестованный мэр Стамбула пока единственный кандидат на участие в выборах от крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии и считается главным противником действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в случае его повторного выдвижения. При этом Конституция Турции позволяет баллотироваться в президенты только лицам с законченным высшим образованием.
Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч ранее заявил, что Эрдоган имеет право выдвигаться на третий срок в случае решения парламента о досрочных выборах. Для объявления досрочных выборов необходимы голоса 360 депутатов, у CHP на данный момент 127 мандатов, а у правящего альянса партии Справедливости и развития и партии Националистического движения - 315.
В 2017 году Турция стала президентской республикой по итогам референдума. Согласно нынешней Конституции, глава государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. В мае 2023 года Эрдоган был переизбран на пять лет на второй срок. Оппозиционные партии в предвыборной кампании настаивали на том, что на самом деле речь идет о третьем сроке, так как Эрдоган с 2014 по 2018 годы был президентом, но при парламентской республике.
23.03.2025, 16:54 29776
В Южной Корее ввели режим национального бедствия
В стране бушует лесной пожар
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Сеул. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за лесных пожаров в Южной Корее погибли четыре человека, около 1,5 тыс. эвакуировали, сообщает РБК со ссылкой на Yonhup.
Пожары начались в уезде Санчхон в 250 км от Сеула и быстро распространились на обширные территории на юго-востоке страны из-за ветра и сухой погоды. Пожар подобрался к буддийскому храму в уезде Ыйсон.
Правительство страны ввело режим национального бедствия.
23.03.2025, 13:17 31161
Арестован мэр Стамбула Экрем Имамоглу
Ранее был арестован его советник Мурат Онгун
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Стамбул. 23 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Мировой уголовный суд в Стамбуле арестовал мэра Экрема Имамоглу, сообщает РБК со ссылкой на Soz Sakaraya.
Всего в рамках дела о коррупции обвинение попросило арестовать 89 подозреваемых, но некоторых суд отправил под подписку о невыезде и судебный контроль, отмечает CNN Turk.
Имамоглу задержали 19 марта по подозрению в коррупции, отмывании денег и связях с терроризмом. Всего были выданы ордера в отношении ста человек. Сам мэр назвал это "издевательством" и пообещал продолжить борьбу. Обвинения в своей адрес он отрицает. Меру пресечения в виде ареста Имамоглу вынесли по делу о коррупции, по делу о терроризме он отпущен под судебный контроль, передает A Haber.
Имамоглу возглавляет Стамбул с 2019 года. Оппозиционный альянс рассматривал его кандидатуру для выдвижения на выборах президента Турции в 2023-м, однако в них принял участие действующий на тот момент председатель Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу. Он стал главным соперником нынешнего лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Имамоглу - тоже член РНП, его считают главным соперником Эрдогана на будущих выборах президента, которые должны пройти в 2028-м. Партия назвала преследование стамбульского мэра политическим. Эрдоган же заявил, что оппозиция пытается политизировать ситуацию.
После задержания политика в Стамбуле начались протесты, они продолжаются до сих пор. 23 марта министр внутренних дел страны Али Ерликая сообщил о задержании 323 человек в ходе акций оппозиции.
22.03.2025, 14:15 39156
Ушла из жизни знаменитая российская актриса Лариса Голубкина
Актриса известна своими ролями в фильмах "Гусарская баллада", "Сказка о царе Салтане", "Дайте жалобную книгу", "Трое в лодке, не считая собаки"
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Москва. 22 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Ушла из жизни народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, сообщает РБК.
О кончине актрисы сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина", - написал Малахов в своем Telegram-канале.
Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. Среди ее работ - роли в фильмах "Сказка о царе Салтане", "Дайте жалобную книгу", "Трое в лодке, не считая собаки".
21.03.2025, 09:43 50246
Президентом Международного олимпийского комитета впервые стала женщина
Кирсти Ковентри (Фото: Fabrice Coffrini - Pool / Getty Images)
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Астана. 21 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана десятым президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Она стала первой женщиной и первым представителем Африки на этом посту, сообщает РБК.
Выборы состоялись на 144-й сессии МОК на греческом курорте Коста-Наварино. Президент избирается на восемь лет. Ковентри сменила на этом посту немца Томаса Баха, возглавлявшего МОК с 2013 года. Она вступит в должность президента 24 июня.
Я сделаю так, чтобы вы все очень-очень гордились и, надеюсь, были абсолютно уверены в решении, которое приняли", - сказала Ковентри и поблагодарила других кандидатов на пост.
Ковентри 41 год. Она победила на Олимпиадах в Афинах и Пекине на 200-метровке на спине. Также на ее счету четыре серебра и одна бронза Олимпиад и три победы на чемпионатах мира.
Ковентри избрали членом МОК в качестве участницы комиссии спортсменов (2013-2021 годы), с 2023-го стала членом исполкома организации.
С 2018 года Ковентри занимает пост министра спорта Зимбабве, в 2017-2024 годах была вице-президентом Международной федерации серфинга, в 2014-2021 годах входила в комиссию спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Другими кандидатами были вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, принц Иордании Фейсал ибн Хусейн, а также главы международных федераций: британец Себастьян Коу (World Athletics), японец Моринари Ватанабэ (гимнастика, FIG), француз Давид Лапартьян (велоспорт, UCI), швед Юхан Элиаш (лыжный спорт и сноуборд, FIS).
17.03.2025, 14:02 90876
Подпись Байдена на документах о помилованиях оказалась недействительной
Документы были подписаны специальным автоматическим устройством, сам Байден ничего не знал о них
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Вашингтон. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Помилования бывшего президента США Джо Байдена недействительны, так как были подписаны специальным автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Об этом написал действующий глава государства Дональд Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.
Помилования, которые сонный Джо Байден даровал (...) объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал!" - приводит заявление Трампа Lenta.ru.
Глава США добавил, что Байдену не была объяснена суть подписанных документов, из-за чего среди помилованных лиц могли быть в том числе и подлежащие преследованию лица.
20 января Байден за несколько часов до инаугурации Трампа превентивно помиловал экс-главу Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерала Марка Милли и бывшего главного инфекциониста страны Энтони Фаучи. Причиной такого способа помилования стали слова республиканца о наличии у него списка врагов, которые понесут ответственность после его возвращения в Белый дом. Также под эту меру попали и несколько родственников Байдена.
17.03.2025, 13:12 92141
Экс-президенту Грузии вынесли еще один приговор
По совокупности преступлений Саакашвили получил 12 лет и шесть месяцев лишения свободы
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Тбилиси. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд в Грузии добавил к приговору, вынесенному ранее экс-президенту Михаилу Саакашвили, 4,5 года лишения свободы за незаконное пересечение границы, сообщает РБК.
Суд сложил новый приговор к 4,5 годам за незаконное пересечение границы и ранее назначенные девять лет по делу о хищениях. По совокупности преступлений Саакашвили получил 12 лет и шесть месяцев лишения свободы", - сообщает агентство со ссылкой на телеканал Mtavari.
Ранее, 12 марта, Саакашвили приговорили к девяти годам заключения по делу о хищении бюджетных средств.
Таким образом, совокупно Саакашвили приговорен к 12 годам и шести месяцам лишения свободы. В срок зачтен период с 1 октября 2021 года, в течение которого политик находился в заключении", - говорится в информации.
По данным телеканала, экс-президент не участвовал в заседании ни очно, ни дистанционно.
Политик проходит лечение в клинике, и оттуда к заседанию он не подключался. По данным Mtavari, адвокатов Саакашвили, не объяснив причин, уведомили, что очно присутствовать на процессе их подзащитному запрещено. Экс-президент хотел выступить на заседании с речью", - пишет Mtavari.
Обвинения экс-президенту предъявили еще в 2014 году, когда он находился в США. По версии следствия, Саакашвили потратил бюджетные средства на обслуживание личных нужд и свою семью, деньги проходили через фонд госохраны. В частности, по данным прокуратуры, речь идет об оплате гостиниц, аренде яхт в Италии, оплате услуг повара, массажистки и т.д.
В Грузии против Саакашвили возбуждено еще несколько уголовных дел:
- Об избиении экс-депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили в 2005 году. За это суд приговорил экс-президента к шести годам лишения свободы;
- Об убийстве сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани - в ноябре 2014 года. Прокуратура обвинила Саакашвили в том, что он попытался помешать расследованию преступления. Саакашвили назначили три года лишения свободы;
- О превышении должностных полномочий при разгоне митинга оппозиции в 2007 году и вторжении спецназа в офисы телекомпании Imedi.
17.03.2025, 11:31 92586
USAID заявил о прекращении финансирования проектов в Казахстане
Фото: kabar.kg
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Вашингтон. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало список программ, по которым прекращается финансирование, сообщает Punchbowl News.
В список попали два контракта с Казахстаном. USAID финансировал в стране два проекта: "Укрепление гражданского участия в Казахстане" на сумму 2,35 миллиона долларов и "Укрепление прав человека и равенства", направленный на поддержку местных ЛГБТ-организаций, на сумму 3,35 миллиона долларов.
В документе говорится, что второй проект был создан для поддержки гражданских сообществ, которые в свою очередь будут поддерживать ЛГБТ-сообщества.
Национальные и местные ЛГБТ-группы будут заниматься адвокацией на национальном уровне", - говорится в информации.
Ранее сообщалось, что США отменили 83% программ USAID, а оставшиеся (примерно 1000 программ) будет контролировать Госдепартамент США.
Напомним, глава нового департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что Трамп готов закрыть USAID. В Белом доме жестко раскритиковали некоторые программы USAID. На протяжении десятилетий агентство было не подотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства, заявили в американской администрации. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США, пишет РИА Новости.
В феврале суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск.
После заявлений Трампа МИД Азербайджана потребовал прекратить деятельность USAID в стране. Также стало известно, сколько агентство выделило Казахстану средств в 2023 году.
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