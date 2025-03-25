Нефтеперекачивающая станция КТК подверглась атаке БПЛА в Краснодарском крае

Украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 км от объекта

Фото: КТК

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Москва. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 24 марта, около двух часов ночи ВСУ была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае.





Как сообщили в Минобороны РФ, в результате действий российских средств ПВО украинский ударный БПЛА был перехвачен в 7 км от объекта международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции "Кавказская".





Напомним, что 17 февраля НПС "Кропоткинская" уже подверглась массированной атаке семи БПЛА, которые, кроме взрывчатки, были начинены металлическими поражающими элементами.





19 марта была совершена преднамеренная атака с применением нескольких БПЛА на нефтеперекачивающей станции "Кавказская", через которую осуществлялась перевалка в трубопроводную систему КТК.





Грузоотправители нефти подавали через станцию "Кавказская" в системе КТК не менее 130 тысяч тонн нефти в месяц. В 2024 году объем принятого обязательства составил около 1,51 млн тонн.





После остановки НПС "Кропоткинская" в результате удара украинских БПЛА объем искусственной транспортировки на год с указанного пункта был снижен, а после уничтожения НПС "Кавказская" в обозримом будущем будет невозможен. В настоящий момент КТК продолжает восстановительные работы на НПС "Кропоткинская", - сообщили в пресс-службе КТК.





В Каспийском трубопроводном консорциуме добавили, что таким образом действия украинских властей деструктивно оценивают финансовые результаты КТК (выручка и дивиденды) и, как следует из анализа, всех его акционеров, включая Казахстан и компании из США.





Коллектив КТК принимает подобные меры, которые не только поддерживают основы всемирной энергетической безопасности, усложняют производственные процессы нефтеперевозчиков и добывающих компаний, но и не содержат никакого персонала, представителей подрядных организаций, международных гражданских промышленных объектов и окружающей среды", - говорится в сообщении КТК.



