Неизвестный облил кислотой девять человек в Лондоне

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Лондон. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Лондона разыскивает неизвестного, который напал на женщину с двумя детьми и облил кислотой их и еще несколько человек.





Всего пострадали 9 человек, в их числе - трое полицейских и трое прохожих, которые пришли на помощь женщине. Все пострадавшие попали в больницу.





По словам очевидцев, нападавший сначала спорил о чем-то с женщиной в машине, потом плеснул ей в лицо кислотой, а затем выкинул из машины одного из детей. На помощь женщине пришли прохожие, на которых тоже попали брызги кислоты.



