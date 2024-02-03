01.02.2024, 13:34 12581
Неизвестный облил кислотой девять человек в Лондоне
Преступник скрылся с места происшествия, в его поисках задействован полицейский вертолет
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Лондон. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Лондона разыскивает неизвестного, который напал на женщину с двумя детьми и облил кислотой их и еще несколько человек.
Всего пострадали 9 человек, в их числе - трое полицейских и трое прохожих, которые пришли на помощь женщине. Все пострадавшие попали в больницу.
По словам очевидцев, нападавший сначала спорил о чем-то с женщиной в машине, потом плеснул ей в лицо кислотой, а затем выкинул из машины одного из детей. На помощь женщине пришли прохожие, на которых тоже попали брызги кислоты.
Преступник скрылся с места происшествия. В его поисках задействован полицейский вертолет, сообщает Sky News.
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29.01.2024, 08:55 28416
Вандалы залили супом "Мону Лизу" в Лувре
Картина не пострадала
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Париж. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - "Экоактивисты" в Лувре облили "Мону Лизу" Леонардо да Винчи супом, сообщает РБК.
Участники акции - члены группы "Продовольственный ответ". Это "французская кампания гражданского сопротивления, целью которой является радикальное изменение общества на климатическом и социальном уровне", сообщило AFP со ссылкой на пресс-релиз, который агентству направили представители движения.
По их словам, акция с "Моной Лизой" - "начало кампании гражданского сопротивления, которая несет в себе четкое требование, выгодное для всех (...) - интеграция продуктов питания в общую систему социального обеспечения".
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
27.01.2024, 20:16 36796
Французские фермеры намерены организовать полную блокаду Парижа
Блокада начнется в ночь на понедельник
Фото: unsplash.com
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Париж. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs намерен организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров, заявил представитель организации Максим Бюизар.
Мы решили изменить наши методы и организовать блокаду Парижа и "малой короны" Парижа (...) Идея заключается в том, чтобы ни один грузовик не мог снабжать столицу", - цитирует его РИА Новости.
По словам Бюизара, блокада начнется в ночь на понедельник, фермеры намерены держать под контролем ведущие в город дороги "сколько необходимо", чтобы там почувствовалась нехватка продукции.
Это будет не 12 или 15-часовая операция, как раньше, а акция продолжительностью по меньшей мере в пять дней, которая позволит дать понять жителям Парижа, что они нуждаются в фермерах, чтобы жить, и что столица не обеспечивает сама себя. Ей необходимы сельскохозяйственные территории", - заявил он.
Напомним, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и против роста финансовой нагрузки на производство.
Между тем в мае в Алматинской области сельчане и руководители крестьянских хозяйств поднимали вопросы деградации земель, высоких цен на дизельное топливо, нехватки государственных субсидий и другие.
По словам жителя села Нарынколь Райымбекского района Искака Омиралиева, сегодня сельчанам негде пасти скот. При этом собственники близлежащих земель не пускают на свою территорию скот местных жителей, а сами пастбищами не пользуются.
Секретарь партии AMANAT Даулет Карибек подчеркнул, что в Казахстане ведется работа по возврату в госсобственность неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельскохозяйственных земель. В частности, в Алматинской области в госсобственность возвращено 44 тысячи га земель.
21.01.2024, 15:29 67786
Режим ЧС объявили в месте проведения юношеских Олимпийских игр
Фото: агентство Yonhap
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Сеул. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - На южнокорейскую провинцию Канвондо, которая принимает зимние юношеские Олимпийские игры, обрушился сильный снегопад.
По данным корейского метеорологического управления, в городе Канныне в провинции Канвондо по состоянию на 9 часов вечера выпало около 41,6 сантиметра снега, а в соседнем городе Самчоке - 33,4 сантиметра", - сообщает агентство Yonhap.
В провинции объявлено чрезвычайное положение.
В Канныне пришлось перекрыть более 40 трасс, ведущих в горам, включая гору Сорак.
В горных районах снегопады будут продолжаться. Ожидается, что снежный покров увеличится еще на 10 см, а в некоторых регионах вдоль Восточного моря, по прогнозам, до воскресенья выпадет до 5 см снега", - сказал представитель агентства.
В ответ правительство провинции перешло в режим чрезвычайной ситуации 2-го уровня и приняло необходимые меры для обеспечения безопасности, мобилизовав 5620 должностных лиц и 693 единицы снегоуборочной техники.
Некоторые запланированные мероприятия Олимпиады пришлось сдвинуть из-за непогоды. Организаторы спортивного мероприятия призвали участников проверять официальный сайт на предмет возможных изменений в расписании.
Правительство приложит все усилия, чтобы Олимпиада прошла без сучка и задоринки", - заявил губернатор Канвона Ким Чжин Тхэ.
Напомним, четвертые зимние юношеские Олимпийские игры, открытые для спортсменов в возрасте 15-18 лет, стартовали в минувшую пятницу. В соревнованиях принимают участие 1802 спортсмена, представляющие 78 стран. Они соревнуются в 81 соревновании по семи видам спорта и 15 дисциплинам. От Казахстана на юношеской Олимпиаде выступит 41 отечественный атлет. Спортсмены будут защищать честь страны в 9 дисциплинах по пяти видам спорта.
19.01.2024, 12:30 83526
Глава комитета НАТО призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет
Бауэр призвал модернизировать промышленность, чтобы была возможность производить оружие и боеприпасы быстрее
Фото: nato.int
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Вашингтон. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр призвал готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет.
Мы должны понимать, что наше мирное существование не является само собой разумеющимся. И именно поэтому мы должны подготовиться к конфликту с Россией. Нам нужно быть готовыми ко всему. Нужно создать систему, которая позволит обучить больше людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдет она или нет", - цитирует РИА Новости Роба Бауэра со ссылкой на The Telegraph.
Бауэр также похвалил Швецию за то, что она обратилась к гражданам с просьбой готовиться к войне перед официальным вступлением страны в Североатлантический союз.
Все начинается с этого. Осознания того, что не все можно спланировать и не все будет хорошо в ближайшие 20 лет", - заявил он.
Кроме того, Бауэр призвал модернизировать промышленность, чтобы была возможность производить оружие и боеприпасы быстрее.
Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия не хочет прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом.
18.01.2024, 14:06 91681
Вспышка холеры в Замбии унесла жизни сотен человек
Ежедневно регистрируется более 400 случаев заболевания
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Лусака 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В результате крупной вспышки холеры в Замбии погибло более 400 человек, инфицированы более 10 тысяч человек.
Вспышка холеры в Замбии началась в октябре, и согласно последним данным Института общественного здравоохранения Замбии от болезни погибли 412 человек и 10 413 инфицированы, сообщает ABCNews.
Министерство здравоохранения сообщает, что холера была выявлена почти в половине районов страны и девяти из 10 провинций. В стране с населением около 20 миллионов человек регистрируется более 400 случаев заболевания в день.
Власти страны приняли решение оставить школы закрытыми после зимних каникул.
Правительство приступило к реализации программы массовой вакцинации населения и старается обеспечить все пострадавшие регионы чистой водой - 2,4 млн литров в день.
Также сообщается, что недавно вспышки холеры произошли и в других странах юга Африки, включая Малави, Мозамбик и Зимбабве. По данным ЮНИСЕФ, с начала 2023 года на юге Африки зарегистрировано более 200 000 случаев заболевания и более 3000 летальных исходов.
18.01.2024, 11:45 92736
Январские события в Казахстане учли при разработке военной доктрины Беларуси
Военная доктрина учитывает новые вызовы и угрозы, которые стоят перед Беларусью, в том числе актуальный для Запада сценарий дестабилизации страны через "цветную революцию"
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Минск. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - При подготовке военной доктрины Беларуси власти страны учли опыт январских событий в Казахстане как попытку осуществить государственный переворот.
Об этом РИА Новости заявил замглавы комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента Олег Гайдукевич.
Проект доктрины рассмотрели на заседании совбеза Беларуси 16 января. Позже министр обороны страны Виктор Хренин рассказал журналистам об основных положениях нового проекта.
При ее подготовке учитывался в том числе и опыт Казахстана, который пережил попытку госпереворота", - сообщет Belta.ru.
Гайдукевич подчеркнул, что военная доктрина учитывает новые вызовы и угрозы, которые стоят перед Беларусью. В их числе он назвал актуальный для Запада сценарий дестабилизации Беларуси через "цветную революцию" и госпереворот в отличие от сценария прямого военного вмешательства.
Запад мечтает уничтожить и Беларусь, и Россию, и Союзное государство. Но военным путем это невозможно. Почему на нас, на Беларусь, на Россию, не нападают, боятся полномасштабно напасть? Потому что знают, что будут уничтожены. То есть военным планом ни Россию, ни Беларусь никогда не победить", - считает депутат.
Он добавил, что после событий в Казахстане страны ОДКБ стали больше уделять внимания этой структуре в обеспечении своей безопасности.
Когда я слышу критику ОДКБ, что у нас какая-то неправильная организация - это ложь. Не бывает союзов без каких-то противоречий. Посмотрите на НАТО, там миллион противоречий... В ОДКБ тоже могут быть споры, но по сути организация крайне эффективная", - заявил Гайдукевич.
Он также выразил мнение насчет отличия ОДКБ от НАТО.
У нас есть общее понимание, что, если будет, например, дестабилизация в Казахстане, это перекинется на Россию и Беларусь, если будет дестабилизация в России, это затронет весь регион. Дестабилизация в Беларуси - это дестабилизация России. Если бы в 2020 году (в период протестов оппозиции против итогов президентских выборов) получился госпереворот в Беларуси, это напрямую ударило бы по России. В рамках ОДКБ противодействие цветным революциям, вмешательству во внутренние дела наших стран будет расти. Мы будем уделять этому огромное значение, потому что это безопасность наших стран, граждан", - заключил Гайдукевич.
Хронология январских событий.
14.01.2024, 11:20 119606
МИД КНР прокомментировал результаты прошедших выборов на Тайване
Фото: http://russian.cgtn.com
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Пекин. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Хуа Чуньин сделал заявление по итогам состоявшихся в субботу выборов в китайском регионе Тайвань.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, сообщает агентство "Синьхуа".
Какие бы изменения ни происходили на Тайване, основополагающий факт, что в мире существует только один Китай и Тайвань является его частью, останется неизменным; позиция китайского правительства по отстаиванию принципа "одного Китая" и противодействию сепаратистским действиям, направленным на достижение "независимости Тайваня", а также лозунгам "два Китая" и "один Китай, один Тайвань" останется неизменной; общий консенсус и твердая приверженность международного сообщества принципу "одного Китая" также останутся неизменными, указал официальный представитель.
По его словам, принцип "одного Китая" служит прочным якорем мира и стабильности в районе Тайваньского пролива.
Мы убеждены, что международное сообщество будет и впредь придерживаться принципа "одного Китая", проявлять понимание и поддерживать справедливое дело китайского народа, выступающего против сепаратистской деятельности по достижению "независимости Тайваня" и стремящегося к национальному воссоединению", - заключил официальный представитель МИД КНР.
13.01.2024, 09:06 121766
Нападение на Йемен: США и Великобритания нанесли новые удары
Удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами, после того как они выпустили баллистическую ракету по международным судоходным путям в пятницу
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Сана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - США и Великобритания нанесли новый авиаудар по авиационной базе Ад-Длейми на севере столицы Йемена Саны.
Авиация США и Великобритании снова нанесла удар ", - сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Информацию о новом ударе позднее подтвердил телеканал Fox News со ссылкой на неназванного чиновника.
По данным источника, удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами, после того как они выпустили баллистическую ракету по международным судоходным путям в пятницу.
Напомним, вчера США и коалиция нанесли удары по Йемену. Президент США Джо Байден в официальном заявлении назвал удары "прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на морские суда различных стран в Красном море, включая первое в истории применение противокорабельных баллистических ракет".
В связи со сложившейся ситуацией Авиационная администрации РК рекомендовала казахстанским авиакомпаниям не летать над Йеменом.
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