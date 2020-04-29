Олимпийские игры в Токио отменят, если к 2021 году не удастся победить коронавирус

Токио. 28 апреля. Kazakhstan Today - Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год, придется отменить, если к лету 2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса, заявил в опубликованном во вторник интервью еженедельнику Nikkansports глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори, передает Kazakhstan Today.

Нет, в таком случае они будут отменены", - сказал Мори в ответ на вопрос журналиста издания о том, получится ли перенести Олимпиаду еще на один год вперед в случае, если ситуация с коронавирусом по-прежнему будет тяжелой.

Если такие проблемы, как войны, возникали в прошлом, игры отменялись. Сейчас мы сражаемся с невидимым врагом", - добавил председатель оргкомитета "Токио-2020".

По его словам, если Олимпиаду удастся провести в 2021 году после того, как человечество сможет победить коронавирус, то такие соревнования станут еще более ценными.

МОК очень долго не соглашался на перенос Олимпиады, организация не хотела нести огромные финансовые потери. Самый большой урон причинен Японии - страна уже потратила на подготовку больше $12 млрд. Согласно оценкам экспертов, перенос Игр может обойтись рекламодателям более чем в $1 млрд. Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты и сами участники, еще только предстоит подсчитать, пишет ТАСС.

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