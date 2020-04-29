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Олимпийские игры в Токио отменят, если к 2021 году не удастся победить коронавирус

28.04.2020, 15:01 7669
Токио. 28 апреля. Kazakhstan Today - Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год, придется отменить, если к лету 2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса, заявил в опубликованном во вторник интервью еженедельнику Nikkansports глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори, передает Kazakhstan Today.
 

Нет, в таком случае они будут отменены", - сказал Мори в ответ на вопрос журналиста издания о том, получится ли перенести Олимпиаду еще на один год вперед в случае, если ситуация с коронавирусом по-прежнему будет тяжелой.

 

Если такие проблемы, как войны, возникали в прошлом, игры отменялись. Сейчас мы сражаемся с невидимым врагом", - добавил председатель оргкомитета "Токио-2020".

 
По его словам, если Олимпиаду удастся провести в 2021 году после того, как человечество сможет победить коронавирус, то такие соревнования станут еще более ценными.
 
Договоренность о переносе Игр на следующий год из-за коронавируса была достигнута в ходе телефонного разговора руководителя Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и Мори 24 марта. Стороны пришли к пониманию, что в остававшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. При этом само название "Токио-2020" будет сохранено.
 
МОК очень долго не соглашался на перенос Олимпиады, организация не хотела нести огромные финансовые потери. Самый большой урон причинен Японии - страна уже потратила на подготовку больше $12 млрд. Согласно оценкам экспертов, перенос Игр может обойтись рекламодателям более чем в $1 млрд. Потери, которые понесли национальные олимпийские комитеты и сами участники, еще только предстоит подсчитать, пишет ТАСС.
 

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