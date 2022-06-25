Оспа обезьян мутирует быстрее, чем ожидалось

Фото: Depositphotos
Вспышка вызвана вирусом, который представляет намного больше мутаций, чем мы могли ожидать от такого типа вируса… Было неожиданно обнаружить так много мутаций в вирусе оспы обезьян 2022 года", - цитирует газета Financial Times одного из участников исследования из португальского Национального института здоровья.
Несмотря на то что вирусы такого типа зачастую являются достаточно стабильными, группа ученых выявила около 50 мутаций.
В четверг началось заседание чрезвычайного комитета ВОЗ по ситуации с оспой обезьян, участники которого оценят опасность вспышки этой инфекции.
По последним данным ВОЗ, с начала года в 48 странах мира выявлены более 3,2 тысячи случаев заражения оспой обезьян среди людей.
Ранее Всемирная сеть здравоохранения признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией глобального значения для здравоохранения и сообщила, что оспа обезьян официально объявлена пандемией.
Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК c 8 июня ввел временные ограничения на ввоз и транзит всех видов грызунов (живых и мертвых в корм животным) и приматов в связи с выявлением случаев заболевания человека оспой обезьян в целях предосторожности и недопущения заноса и распространения инфекции на территории республики.
Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек.
Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.