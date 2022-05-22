Оспа обезьян зафиксирована в девяти странах Европы

ЖЕНЕВА. 21 МАЯ - Всемирная организация здравоохранения сообщает о случаях заражения оспой обезьян в девяти странах Европы, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на РИА Новости.
О восьми из них сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
На сегодняшний день по меньшей мере восемь стран Европейского региона ВОЗ - Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания - сообщили о случаях заболевания оспой обезьян. За пределами стран, где, как известно, оспа обезьян эндемична, недавно подобные случаи также были зарегистрированы в Австралии, Канаде и США", - рассказал Клюге.
Позже по одному случаю заболевания выявили в Нидерландах и Израиле.
Клюге назвал указанные случаи нетипичными, поскольку только один заболевший посещал районы Западной или Центральной Африки, где оспа обезьян эндемична. Кроме того, большинство заражений приходятся на мужчин, которые имели однополые сексуальные контакты. По словам Клюге, географическое распределение заражений по Европе и за ее пределами говорит о том, что передача инфекции, возможно, продолжалась в течение некоторого времени", - пишет сайт.
По словам представителя ВОЗ, большинство зафиксированных заражений пока протекают в легкой форме, однако у маленьких детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать более тяжело.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и человеку. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Специалистами подчеркивается, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком", - сообщает РИА Новости.
Начальные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
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