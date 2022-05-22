Система Orphus

Оспа обезьян зафиксирована в девяти странах Европы

21.05.2022, 12:41 6121
ЖЕНЕВА. 21 МАЯ - Всемирная организация здравоохранения сообщает о случаях заражения оспой обезьян в девяти странах Европы, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на РИА Новости
О восьми из них сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
 

На сегодняшний день по меньшей мере восемь стран Европейского региона ВОЗ - Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания - сообщили о случаях заболевания оспой обезьян. За пределами стран, где, как известно, оспа обезьян эндемична, недавно подобные случаи также были зарегистрированы в Австралии, Канаде и США", - рассказал Клюге. 

 
Позже по одному случаю заболевания выявили в Нидерландах и Израиле. 
 

Клюге назвал указанные случаи нетипичными, поскольку только один заболевший посещал районы Западной или Центральной Африки, где оспа обезьян эндемична. Кроме того, большинство заражений приходятся на мужчин, которые имели однополые сексуальные контакты. По словам Клюге, географическое распределение заражений по Европе и за ее пределами говорит о том, что передача инфекции, возможно, продолжалась в течение некоторого времени", - пишет сайт.

 
По словам представителя ВОЗ, большинство зафиксированных заражений пока протекают в легкой форме, однако у маленьких детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать более тяжело. 
 

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и человеку. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Специалистами подчеркивается, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком", - сообщает РИА Новости. 

 
Начальные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
 
Ранее ВОЗ созвал чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян. 

Вирусолог объяснил высокий уровень заражения оспой обезьян среди гомосексуалистов.
 

новости по теме

Высокий уровень заражения оспой обезьян среди гомосексуалистов объяснил вирусолог

21.05.2022, 14:06 5451
Высокий уровень заражения оспой обезьян среди гомосексуалистов объяснил вирусолог
Фото: unsplash.com
МОСКВА. 21 МАЯ - О причинах повышенного уровня передачи оспы обезьян среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин рассказал российский вирусолог, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, это объясняется высокой травмирующей нагрузкой на слизистые при половом контакте, цитирует газета "ВЗГЛЯД" слова ведущего научного сотрудника Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующего лабораторией особо опасных инфекций "Вектора" профессора вирусологии Александра Чепурнова. 
 

Этот вирус передается обоими способами: и воздушно-капельным, и при контакте с инфицированными жидкостями человека, например кровью, с кожными покровами и слизистой. А все потому, что и на кожных покровах, и на слизистых всегда есть микротрещины", - говорит Чепурнов.

 
По его словам, такой же путь передачи (через микротрещины) имел вирус Эбола. То есть, когда кровь или рвотные массы инфицированного попадали на незащищенные кожные покровы или слизистые здорового человека, вирус проникал в кровяное русло и разносился по организму. 
 

Повышенная заражаемость среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин объясняется высокой травмирующей нагрузкой на слизистые при половом контакте. Поэтому это вполне логичное развитие событий, аналогичное тому, что происходит при распространении вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) половым путем", - объясняет вирусолог. 

 
Ранее сообщалось, что оспа обезьян зафиксирована в девяти странах Европы.
 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки инфекции. На заседании планируется обсудить пути передачи заболевания, его распространенность среди гомосексуалистов и бисексуалов, а также ситуацию с вакцинами.
 

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян

20.05.2022, 18:24 9656
МОСКВА. 20 МАЯ - Всемирная организация здравоохранения созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главными темами заседания станут пути передачи заболевания, его распространенность среди геев и бисексуалов, а также ситуация с вакцинами, сообщает РИА Новости.
 
Болезнь выявлена уже в нескольких странах, в том числе Британии, Испании, Бельгии, Франции, Швеции, Италии, Австралии и Канаде.
 
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Специалистами подчеркивается, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком.
 
Начальные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
 

В МВД Таджикистана назвали имена организаторов протеста

20.05.2022, 11:40 11471
ДУШАНБЕ. 20 МАЯ - В Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан назвали имена организаторов преступных группировок, которые 17 мая перекрыли международную автомагистраль Душанбе - Хорог - Кульма в трех точках и ограничили движение всех видов транспортных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации МВД Таджикистана, боевики были обеспечены оружием и боеприпасами и действовали под руководством "и при финансировании находящихся в розыске членов экстремистской, террористической организации Алима Шерзамонова и его сообщников Холбаша Холбашева и Улфатхоним Мамадшоевой с целью подрыва безопасности государства, основ конституционного строя, создания препятствий деятельности правоохранительных органов и запугивания населения".
 

Вторая группа, возглавляемая руководителями организованной преступной террористической группировки Ёдгором Гуломхайдаровым, Кулмахмадом Палаевым и Пахлавоном Шералиевым, организовала шесть боевых позиций в местечке Вамардара, расположенном на высоте 350-400 метров от центра Рушанского района", - информирует портал НИАТ "Ховар".

 
Согласно информации, члены ОПГ с боевых позиций обстреляли здание отдела Министерства внутренних дел, пост правоохранительных органов, административные здания государственных структур и главную автомагистраль, применив гранатометы РПГ-7Б, пулеметы Калашникова, автоматы Калашникова и боевые гранаты для совершения вооруженного нападения на конвой автомашин с военными.
 
18 мая текущего года вооруженные террористические группы с применением оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ атаковали автоколонну ГКНБ РТ, в результате чего убит один офицер и серьезно ранены 13 военнослужащих.
 
Установлено, что преступные группы ранее были полностью подготовлены к террористическому акту, возглавлялись и были обеспечены оружием за пределами страны.
 

На протяжении последних шести месяцев члены организованных преступных и террористических группировок в Рушанском районе были причастны к беззаконию, нарушению общественного порядка и запугиванию мирных жителей района. Они создали незаконные контрольно-пропускные пункты, оскорбляли общественные и частные транспортные средства и их пассажиров", - говорится в материале.

 
Несмотря на официальные предупреждения и призывы силовиков прекратить любые виды нарушений закона, 16-17 мая текущего года "они оскорбили председателя Рушанского района Фарруха Додихудо и его заместителей Гулмада Дустализода, Лайло Чоршанбезода, а начальника агентства труда и занятости населения Махмаднаби Махмаднабиева жестоко избили".
 
С целью полного предотвращения чудовищных актов террористов, обеспечения безопасности граждан, стабильности и спокойствия, верховенства закона и общественного порядка, восстановления беспрепятственного движения транспортных средств на международной автомагистрали Душанбе - Хорог - Кульма 18 мая правоохранительными органами страны была начата антитеррористическая операция.
 
В результате 8 боевиков убиты, 11 ранены, 114 членов террористической группировки задержаны, 8 человек находятся в розыске. У них изъято 24 автомата Калашникова, 5 пулеметов, 18 пистолетов различных марок, 4 винтовки ТОЗ-18, 11 ручных гранат Ф-1, 86 штук бутылок с зажигательной смесью "коктейль Молотова", 3 килограмма тротила, 15 раций и 53 телефона.
 
При этом отмечается, что в ходе антитеррористической операции никто из мирных жителей ни физически, ни материально не пострадал.
 
В МВД проинформировали, что в настоящее время ситуация в Рушанском районе стабилизировалась, организации, учреждения, структуры сфер образования и здравоохранения, общественный транспорт возобновили свою работу в обычном режиме. Жители заняты своей повседневной деятельностью.
 
В связи с инцидентом следственной бригадой Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, о результатах которого будет сообщено дополнительно.
 

Всем остальным членам организованных преступных группировок Рушанского района и Хорога настоятельно требуется неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства. Незаконное оружие должно быть передано правоохранительным органам. Преступники, находящиеся в официальном розыске, по-прежнему имеют возможность добровольно явиться в следственные органы и предстать перед судом", - заключили в МВД. 


Напомним, организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе - Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района. Правоохранительные органы страны развернули антитеррористическую операцию.
 

В Таджикистане завершили спецоперацию по нейтрализации боевиков

18.05.2022, 19:33 16781
ДУШАНБЕ. 18 МАЯ - Спецоперация по нейтрализации вооруженных боевиков в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Спецоперация силовых и правоохранительных структур страны в Рушанском районе Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана завершена, дорога Рушан - Хорог и Хорог - Кульма (до границы с КНР) разблокированы", - сообщил РИА Новости источник в силовых структурах страны.

 
По его словам, организованные преступные группы в составе 200 человек с применением всех видов оружия заблокировали трассу Душанбе - Хорог и пограничную комендатуру в трех точках в центре Рушанского района.
 

Для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка правоохранительные органы страны развернули антитеррористическую операцию. В результате убиты восемь боевиков, 11 ранены и более 70 вооруженных активных членов террористической группы задержаны", - сказал он.

 
Ранее МВД заявило, что членам остальных организованных преступных групп объявляется, что "пока у них есть возможность в добровольном порядке сдать любое оружие и самим сдаться правоохранительным органам, завтра будет поздно".
 
Напомним, в Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан сообщили о начале проведения антитеррористической операции. 
 

Тему закрытых биолабораторий обсуждают в Совбезе России с послами из почти ста стран

18.05.2022, 15:53 18181
Тему закрытых биолабораторий обсуждают в Совбезе России с послами из почти ста стран
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 18 МАЯ - Заместители секретаря Совета безопасности РФ обсуждают сегодня в Москве на встрече с послами из почти 100 стран тему закрытых биологических лабораторий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С послами из 96 стран заместители секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов, Юрий Коков, Рашид Нургалиев и Олег Храмов обсудят ряд актуальных международных проблем, касающихся в той или иной степени всех государств мира", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы Совбеза. 

 
В первую очередь планируется обсудить проблематику гибридных угроз, терроризма, закрытых биолабораторий, неонацизма, а также информационной безопасности, говорится в пресс-релизе.
 
Встреча в таком формате проводится впервые. Она приурочена к предстоящему 3 июня 30-летию Совета безопасности России.
 
Ранее в Минобороны России заявили, что Джо Байден координировал работу исполнителей военно-биологической программы США на Украине. 

Сообщалось также, что специалисты Минобороны посетили две биолаборатории в Мариуполе и обнаружили там следы экстренного уничтожения документов. 
 
По данным ведомства, на Украине сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США, но все необходимое для продолжения военно-биологической программы вывезли после начала российской спецоперации. В министерстве пришли к выводу, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. 
 
На биопроекты на Украине было выделено более 1,5 млрд долларов. 
 
Интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине на протяжении многих лет также вела Германия
 
Военный микробиолог из России рассказал, что США искали на Украине наиболее подходящие для биоатак микробы.
 

В Таджикистане проводят антитеррористическую операцию

18.05.2022, 11:09 19671
ДУШАНБЕ. 18 МАЯ - В Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан сообщили о начале проведения антитеррористической операции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

17 мая 2022 года члены организованной преступной группы с целью дестабилизации общественно-политической ситуации незаконно перекрыли международную автотрассу Душанбе - Кульма на участке автодороги в Рушанском районе, непосредственно на линии государственной границы", - приводит сообщение МВД Таджикистана НИАТ "Ховар".

 
По данным издания, преступники при поддержке международных террористических организаций получили за пределами страны оружие и боеприпасы, а также привлекли иностранных наемников для осуществления террористических актов и других форм провокации.
 

Это действие было заведомо направлено против основ конституционного строя. Организованные преступные группы не выполнили законные требования сотрудников правоохранительных органов о сдаче оружия и боеприпасов и оказали вооруженное сопротивление. В деятельности организованных преступных групп в Рушанском районе, созданных и финансируемых международными террористическими организациями, имеют место признаки преступлений террористического характера", - говорится в материале.

 
В целях обеспечения безопасности граждан, общественного порядка и восстановления беспрепятственного движения транспортных средств по международной автомобильной дороге Душанбе - Кульма на участке дороги в Рушанском районе правоохранительными органами страны начата антитеррористическая операция.
 

Центробанк России смягчил ограничения по переводу нерезидентами средств за рубеж

17.05.2022, 12:04 23246
МОСКВА. 17 МАЯ - В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более $50 тысяч или эквивалент в другой иностранной валюте, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее лимит составлял $10 тысяч, сообщает Банк России. 
 
Также отмечается, что через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему могут перевести в месяц не более $5 тысяч или эквивалент в другой валюте. 
 

Физические лица - нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и делать такие же перечисления без открытия счета", - говорится в сообщении банка.

 
Кроме того, сообщается, что нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или платы за выполнение работ и оказание услуг и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета. До сегодняшнего дня нерезиденты из недружественных стран могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах $10 тысяч со счета и до $5 тысяч без открытия счета.
 

Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года. До этого же срока сохраняется запрет на переводы за рубеж физических лиц, не работающих в России, из стран, поддерживающих санкции, а также юридических лиц из этих государств. Продолжают действовать и ограничения на переводы за рубеж средств физических и юридических лиц - нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров", - добавили в банке. 

 
Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному Банком России на дату поручения на осуществление перевода.
 

В ОДКБ к концу года появится новое военное формирование

15.05.2022, 20:46 30701
МИНСК. 15 МАЯ - В Организации Договора о коллективной безопасности к концу нынешнего года появится формирование радиационной, химической и биологической защиты, заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Проводимая сегодня специальная военная операция в Украине выявила ряд биологических лабораторий. Мы знали, конечно, что они существуют, но теперь есть веские доказательства. Это следующее направление развития нашей организации - противодействие биологическим угрозам. Кстати, к концу года у нас должны появиться соответствующие формирования радиационной, химической и биологической защиты", - цитирует Виктора Хренина РИА Новости со ссылкой на белорусскую военную газету "Во славу Родины".

 
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что на территории Украины сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах Пентагона. Все для продолжения военно-биологической программы США уже вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции. Россия в связи с фактами военной биологической деятельности США на Украине не исключает запуска механизма консультаций в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?

      Архив опросов