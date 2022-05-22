Высокий уровень заражения оспой обезьян среди гомосексуалистов объяснил вирусолог

ДУШАНБЕ. 20 МАЯ - В Министерстве внутренних дел Республики Таджикистан назвали имена организаторов преступных группировок, которые 17 мая перекрыли международную автомагистраль Душанбе - Хорог - Кульма в трех точках и ограничили движение всех видов транспортных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации МВД Таджикистана, боевики были обеспечены оружием и боеприпасами и действовали под руководством "и при финансировании находящихся в розыске членов экстремистской, террористической организации Алима Шерзамонова и его сообщников Холбаша Холбашева и Улфатхоним Мамадшоевой с целью подрыва безопасности государства, основ конституционного строя, создания препятствий деятельности правоохранительных органов и запугивания населения".

Вторая группа, возглавляемая руководителями организованной преступной террористической группировки Ёдгором Гуломхайдаровым, Кулмахмадом Палаевым и Пахлавоном Шералиевым, организовала шесть боевых позиций в местечке Вамардара, расположенном на высоте 350-400 метров от центра Рушанского района", - информирует портал НИАТ "Ховар" .

Согласно информации, члены ОПГ с боевых позиций обстреляли здание отдела Министерства внутренних дел, пост правоохранительных органов, административные здания государственных структур и главную автомагистраль, применив гранатометы РПГ-7Б, пулеметы Калашникова, автоматы Калашникова и боевые гранаты для совершения вооруженного нападения на конвой автомашин с военными.

18 мая текущего года вооруженные террористические группы с применением оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ атаковали автоколонну ГКНБ РТ, в результате чего убит один офицер и серьезно ранены 13 военнослужащих.

Установлено, что преступные группы ранее были полностью подготовлены к террористическому акту, возглавлялись и были обеспечены оружием за пределами страны.

На протяжении последних шести месяцев члены организованных преступных и террористических группировок в Рушанском районе были причастны к беззаконию, нарушению общественного порядка и запугиванию мирных жителей района. Они создали незаконные контрольно-пропускные пункты, оскорбляли общественные и частные транспортные средства и их пассажиров", - говорится в материале.

Несмотря на официальные предупреждения и призывы силовиков прекратить любые виды нарушений закона, 16-17 мая текущего года "они оскорбили председателя Рушанского района Фарруха Додихудо и его заместителей Гулмада Дустализода, Лайло Чоршанбезода, а начальника агентства труда и занятости населения Махмаднаби Махмаднабиева жестоко избили".

С целью полного предотвращения чудовищных актов террористов, обеспечения безопасности граждан, стабильности и спокойствия, верховенства закона и общественного порядка, восстановления беспрепятственного движения транспортных средств на международной автомагистрали Душанбе - Хорог - Кульма 18 мая правоохранительными органами страны была начата антитеррористическая операция.

В результате 8 боевиков убиты, 11 ранены, 114 членов террористической группировки задержаны, 8 человек находятся в розыске. У них изъято 24 автомата Калашникова, 5 пулеметов, 18 пистолетов различных марок, 4 винтовки ТОЗ-18, 11 ручных гранат Ф-1, 86 штук бутылок с зажигательной смесью "коктейль Молотова", 3 килограмма тротила, 15 раций и 53 телефона.

При этом отмечается, что в ходе антитеррористической операции никто из мирных жителей ни физически, ни материально не пострадал.

В МВД проинформировали, что в настоящее время ситуация в Рушанском районе стабилизировалась, организации, учреждения, структуры сфер образования и здравоохранения, общественный транспорт возобновили свою работу в обычном режиме. Жители заняты своей повседневной деятельностью.

В связи с инцидентом следственной бригадой Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, о результатах которого будет сообщено дополнительно.

Всем остальным членам организованных преступных группировок Рушанского района и Хорога настоятельно требуется неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства. Незаконное оружие должно быть передано правоохранительным органам. Преступники, находящиеся в официальном розыске, по-прежнему имеют возможность добровольно явиться в следственные органы и предстать перед судом", - заключили в МВД.



