Отравление алкоголем в Оренбургской области привело к смерти 29 человек

ОРЕНБУРГ. 10 ОКТЯБРЯ - Число умерших в результате отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 29, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

На момент опубликования информации в рамках расследования устанавливаются обстоятельства смерти 29 человек, проживавших в четырех территориальных образованиях Оренбургской области. Ряду граждан уже оказана либо в настоящее время оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе, фигурантами уголовного дела об отравлении суррогатным алкоголем в Оренбуржье стали уже девять человек, они все задержаны, четырех из них заключили под стражу.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбуржья.

Всего, по последним данным, отравились 54 человека. Поддельную алкогольную продукцию они приобрели в городе Орске.

Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц", "Производство и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере".

Дело о смертельном отравлении людей алкоголем в Оренбургской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета.