Отравление алкоголем в Оренбургской области привело к смерти 29 человек

МОСКВА. 10 ОКТЯБРЯ - В Большом театре во время спектакля "Садко" рухнула декорация и насмерть придавила актера, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Большом театре артист миманса (артист массовых сцен. - Авт.) погиб на сцене во время представления. Все произошло во время вечернего представления оперы "Садко", - сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что артист скончался на месте.
После происшествия закрыли занавес. Администрация сообщила о переносе постановки по техническим причинам. Зрителей попросили разойтись.
Сейчас в Большом театре работают скорая помощь и полиция.
В Следственном комитете Москвы подтвердили информацию о гибели актера, пишет РИА "Новости"
. Ведомство начало доследственную проверку.
БЕЙРУТ. 10 октября - В Ливане 9 октября произошли масштабные отключения электроснабжения из-за остановки двух крупнейших тепловых электростанций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как пишут местные СМИ, из-за нехватки топлива были остановлены ТЭС Дейр-Аммаре на севере и ТЭС в Захрани на юге страны. Обе ТЭС работают на мазуте, который поставляется из ОАЭ, но поставки топлива были прерваны.
Правительство Ливана уже выделило средства на экстренную закупку топлива. Однако перебои с электроснабжением могут продлиться две недели.
Позднее стало известно, что частичное снабжение электроэнергией может возобновить Государственная электрическая компании в понедельник, 11 октября. Об этом сообщил ТАСС
источник в Министерстве энергетики и водных ресурсов страны.
По его словам, два танкера с топливом, которые 9 октября подошли к побережью Ливана, станут на разгрузку в Эз-Зуке на севере и Джие на юге страны.
За счет этого топлива… мы (власти Ливана) рассчитываем с понедельника (11 октября) наладить выработку электроэнергии до 500 мВТ", - сказал источник.
Проблемы с поставками мазута в Ливан наблюдались и летом 2021 года. Электроснабжение жилого фонда от государственной энергокомпании иногда ограничивалось до двух-четырех часов в день, в остальное время электроснабжение осуществлялось электрогенераторами, которыми владеют частные фирмы.
В Ливане сокращаются валютные резервы, и Центробанку страны пришлось отменить государственные субсидии на закупку ГСМ.
БИШКЕК. 9 ОКТЯБЯРЯ - Полицейские американского штата Пенсильвания застрелили кыргызстанца, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно данным посольства Кыргызской Республики в США, поступила информация о смерти гражданина Кыргызстана 1993 года рождения, сообщает пресс-служба МИД КР.
По предварительной информации, причиной смерти стали множественные огнестрельные ранения, нанесенные полицейскими штата Пенсильвания 5 октября текущего года.
Как отмечает пресс-служба МИД КР, посольством в оперативном порядке направлен запрос в государственный департамент и Министерство внутренней безопасности США для выяснения всех обстоятельств дела. В настоящее время ожидается ответ.
Родственники погибшего планируют отправить тело в Кыргызстан по мере завершения подготовки необходимой документации. Посольство, в свою очередь, находится на постоянной связи с родным братом погибшего, а также оказывает необходимую помощь в оформлении соответствующих документов в рамках своей компетенции, отметили в пресс-службе.
В то же время, как уточняет АКИpress
, согласно американским СМИ, инцидент произошел примерно в половине пятого утра 5 октября, жители поселка Грин Тауншип округа Клинтон услышали громкие звуки, а затем серию выстрелов. Один из сельчан подумал, что произошло ДТП, но, выйдя на улицу, он увидел несколько полицейских машин и силовиков.
Как выяснилось позже, гражданин Кыргызстана подозревался в ограблении в Клинтоне и полиция штата Ламар выслеживала его вплоть до места происшествия. Кыргызстанец не вышел к правоохранительным органам, а "забаррикадировался" в грузовике, игнорируя требования полиции. В результате полицейские открыли огонь. Подозреваемый попытался скрыться, однако его грузовая машина протаранила три патрульные машины и задела припаркованный грузовик, отчего несколько полицейских получили легкие травмы, сообщает АКИpress.
В свою очередь, очевидцы инцидента сообщили, что мужчина работал в трак-компании штата Пенсильвания, после увольнения ему не заплатили 3 тыс. долларов, информирует 24.kg
.
На эмоциях он угнал грузовик. Сотрудники фирмы сообщили в полицию, что кыргызстанец напал и угнал машину. Грузовик нашли на одной из парковок. Водитель наехал на авто полицейских, затем началась стрельба. Кыргызстанец погиб", - рассказали очевидцы.