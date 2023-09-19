Парламентариям Мексики показали мумии двух инопланетян

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Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мексике уфолог Хайме Мауссан представил палате депутатов парламента страны две мумии, которые, по его словам, могут принадлежать инопланетянам.





Две представленные парламентариям мумии были найдены в городе Наска в Перу. Существа маленького роста, с большими головами, трехпалыми конечностями, легкими и прочными костями и с отсутствием зубов, сообщает iarex.ru





Их отпечатки пальцев, сообщил Мауссан, представляют собой прямые горизонтальные линии, а не скругленные, как у людей.





Это существа нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции", - говорит уфолог.





В качестве доказательства он привел результаты радиоуглеродного анализа Национального автономного университета Мексики, "которые свидетельствует, что им тысяча лет".





По словам Мауссана, анализ останков показал, что ДНК обнаруженных существ на 30% отличается от генома человека.





Как сообщал REX, Пентагон запустил сайт, где показал на карте районы, из которых он получает больше всего сообщений о неопознанных летающих объектах, или НЛО.





Слушания об НЛО прошли в палате представителей конгресса США, где говорилось о том, что в Вашингтоне знают о существовании "внеземной" активности с 1930 годов.



