Павла Дурова доставили в суд в Париже

Сегодня истекает срок его содержания под стражей без судебного постановления

Рассказать друзьям

Париж. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Павла Дурова доставили в суд, где ему либо предъявят обвинения, либо отпустят. Следователи считают основателя Telegram соучастником незаконной деятельности в мессенджере, в его деле содержится 12 обвинений, сообщает - Павла Дурова доставили в суд, где ему либо предъявят обвинения, либо отпустят. Следователи считают основателя Telegram соучастником незаконной деятельности в мессенджере, в его деле содержится 12 обвинений, сообщает РБК





Сегодня истекает срок его содержания под стражей без судебного постановления.





26 августа срок задержания Дурова продлили до 28 августа, он может длиться максимум 96 часов, после чего ему либо предъявят обвинения, либо отпустят.





Напомним, Дуров был задержан 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел на своем частном самолете из Баку. Его сопровождали телохранитель и ассистентка, их отпустили после допроса, сообщали Le Figaro и AFP. Через несколько дней прокуратура заявила , что в деле в отношении неназванного лица, по которому задержали основателя Telegram, 12 эпизодов, в том числе отказ от предоставления информации властям, соучастие в хранении детской порнографии, сбыте наркотиков, мошенничестве. По информации AFP, Дурову продлили срок задержания до 28 августа, после этого ему должны предъявить обвинения или отпустить.





Французский лидер говорил, что предпринимателя задержали в рамках "продолжающегося судебного расследования" и что это решение "ни в коем случае не политическое".



