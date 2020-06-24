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Пекин считает необходимым подготовиться к отключению от долларовой платежной системы

23.06.2020, 10:12 6697
Пекин. 23 июня. Kazakhstan Today - Власти Китая должны подготовиться к возможному отключению от долларовой платежной системы в случае санкций Вашингтона. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай, передает Kazakhstan Today.
 
Речь идет о долларовых расчетах Китая при использовании Межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS, сообщает ТАСС
 

Мы должны подготовиться (к отключению) заранее, по-настоящему, а не только психологически", - заявил Фан Синхай.

 
По его мнению, зависимость от систем в долларовых расчетах делает КНР уязвимой для потенциальных санкций Вашингтона.
 
Фан Синхай также отметил, что в будущем существует вероятность обесценивания американской валюты, что также может негативно повлиять на Китай, так как КНР располагает порядка $2 трлн в виде нефинансовых инвестиций за рубежом. 
 

Интернационализация юаня - это то, что должно было бы компенсировать внешнее финансовое давление… Если бы наши зарубежные активы были в юанях, тогда и не было бы таких опасений", - добавил он.

 
17 июня президент США Дональд Трамп подписал принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые, по версии Вашингтона, якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. 
 
В связи с этим Пекин выразил Вашингтону протест, назвав действия США грубым вмешательством во внутренние дела Китая.
 

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