Первое в мире государство готовится к переезду из-за климата

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Власти Тувалу рассматривают наихудший вариант развития событий из-за глобального потепления - территория острова будет затоплена мировым океаном и окажется непригодной для жизни. По словам Кофе, если это произойдет, Тувалу станет первым в мире государством, которое переедет из-за климатических катаклизмов, пишет Lenta.ru.
Около пяти тысяч жителей Тувалу уже переехали в Новую Зеландию.
На данный момент это примерно 50 процентов от всего населения нашего государства", - заявил Кофе.
В стране уже начали подготовку к подобной ситуации - власти стремятся урегулировать вопрос с позиции международного права.
Мы пытаемся придумать, чтобы страны признавали Тувалу, даже если мы потеряем нашу территорию. Также обсуждаются технологии, с помощью которых мы сможем создать цифровую нацию, чтобы продолжать действовать сообща, даже находясь в другом месте", - отметил министр.
В качестве одной из мер в Тувалу планируют оцифровать все процессы, чтобы жители могли получать услуги онлайн.
Министр Тувалу прославился после своего выступления для конференции и появления в Сети фотографии, на которой он, одетый в деловой костюм, стоит по колено в воде. Кадры были сделаны на острове Фонгафале, где располагается столица государства. Таким образом власти Тувалу хотели привлечь внимание к проблеме изменения уровня мирового океана из-за климата.