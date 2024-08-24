Первый случай заболевания оспой обезьян зафиксирован в Таиланде

Рассказать друзьям

Бангкок. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Таиланде зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян, заболевшим оказался европеец, приехавший в Бангкок из Африки, сообщил департамент по контролю за заболеваниями Минздрава Таиланда.





Иностранца с симптомами заболевания госпитализировали 15 августа, на следующий день после прибытия в Бангкок. Тайские власти выяснили, что 66-летний зараженный был в близком контакте с 43 лицами, которых сразу взяли под наблюдение. Все будут находиться под надзором в течение 21 дня на случай, если у них обнаружат симптомы, информирует РБК





В середине августа ВОЗ во второй раз объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в общественном здравоохранении международного уровня. Первую большую вспышку заболевания зафиксировали в 2022 году, оно распространялось в США, странах Европы и Центральной Азии. К середине прошлого года вспышка в мировом масштабе сошла на нет, и ВОЗ отменила режим ЧС.





Оспа обезьян - вирусное заболевание, впервые выявлено в 1958 году. Большинство случаев было зафиксировано в Африке, однако в мае 2022 года вспышка заболевания произошла в других странах. Первый случай заражения тогда был зафиксирован в Великобритании, инфицированный приехал из Нигерии.



