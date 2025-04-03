Актер обвиняется в том, что он одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек

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Вашингтон. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Известный актер Жан-Клод Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии, сообщил адвокат одной из жертв Адриан Кукулис.





Уголовное дело, которое ведет управление по расследованию организованной преступности и терроризма прокуратуры Румынии в связи с возможной сетью торговли несовершеннолетними и торговлей людьми, раскрывает международные связи с кумирами нашего детства. Жан-Клод Ван Дамм обвиняется в том, что он одновременно пользовался сексуальными услугами пяти румынских девочек, находившихся в уязвимом состоянии", - цитирует РИА Новости адвоката со ссылкой на телеканал Pro TV.





Как сообщается, заявление, подтверждающее эти обвинения, поступило от одной из молодых женщин, которая якобы участвовала в мероприятиях, где девушек якобы предлагали Ван Дамму. Согласно показаниям, эти инциденты имели место в Каннах, а обвинения связаны с использованием услуг лиц, заведомо подвергавшихся эксплуатации.





Адвокат подчеркивает, что информация подтверждается показаниями очевидца, который точно указал, кто и как организовывал эти мероприятия, присутствие Жан-Клода Ван Дамма в этих сценах не оспаривается.





Также отмечается, что подбором девушек для Ван Дамма занимался румынский предприниматель Морел Боля, руководитель некоммерческой организации EuroDemos и владелец модельного агентства Kasta Morrely. В 2022 году он стал главным обвиняемым в деле о торговле несовершеннолетними. В материалах дела говорилось, что за период с 2000 по 2016 год девушки, в том числе несовершеннолетние, через эти НКО и модельное агентство вовлекались в деятельность, связанную с "сексуальной эксплуатацией с применением психологического принуждения". В настоящий момент расследование дела продолжается.