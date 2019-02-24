По меньшей мере два человека погибли при обрушении восьмиэтажного жилого дома в Стамбуле

Между Китаем и Украиной существует сильная взаимодополняемость в нефтегазовом сотрудничестве, сферы взаимодействия постоянно расширяются, от поставки бурильно-добывающего оборудования, подрядов на сооружение объектов и до реформирования трубопроводов и разведки нефти и газа.