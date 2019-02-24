По меньшей мере два человека погибли при обрушении восьмиэтажного жилого дома в Стамбуле

По словам мэра города Али Ерликая, в здании зарегистрированы 43 жильца в 14 квартирах. Однако три верхних этажа были надстроены незаконно. Точная причина обрушения пока неизвестна. На месте проводится поисково-спасательная операция, пишет channelnewsasia.com со ссылкой на Reuters.
По данным CNN, из-под завалов извлекли шестерых человек, они госпитализированы. Местные власти предполагают, что под завалами остаются еще 15 жителей дома.
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