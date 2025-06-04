Подрывы мостов в двух областях РФ квалифицировали как теракт

До пересечения границы необходимо подать электронное заявление и получить специальный QR-код в приложении "Госуслуги RuID"

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Москва. 3 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Россия с 30 июня ужесточает правила въезда для иностранцев, сообщает - Россия с 30 июня ужесточает правила въезда для иностранцев, сообщает РБК





Теперь до пересечения границы необходимо подать электронное заявление и получить специальный QR-код в приложении "Госуслуги RuID". Он будет обязательным при въезде на территорию страны", - пишет источник.





Сервис запустят с 30 июня 2025 года.





С этой даты иностранные граждане при въезде на территорию России должны будут сдать отпечатки пальцев и загрузить свою фотографию. Эти сведения будут содержаться в цифровом профиле, говорится в постановлении правительства.





Сервис получил название "Госуслуги RuID".





Госуслуги RuID" - аналог "Госуслуг" для иностранцев. В нем можно сообщить о своем визите в Россию и получить услуги на территории страны: оформить медстраховку или записаться в МВД. Профиль будет содержать ФИО, сведения о гражданстве, биометрические данные, трудовой патент, информацию о месте жительства и работы", - пишет сайт.





С помощью цифрового профиля иностранцы также смогут заключать трудовые соглашения с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи, пользоваться информационными сервисами, в том числе получать оповещения о предстоящем окончании сроков действия разрешительных документов, пребывания и необходимости выезда за пределы России.





Пока приложение будет работать в экспериментальном режиме.





Создать профиль в приложении иностранцы смогут самостоятельно. Для оформления цифрового кода необходимо создать личный кабинет, загрузить фотографию и персональные данные, а также указать предполагаемые даты пребывания в стране. Зарегистрироваться нужно будет не позднее чем за 72 часа до предполагаемого пересечения границы. После получения QR-кода его нужно предъявить на погранконтроле. В экстренных ситуациях (болезнь или смерть близкого родственника) допускается подача заявления за четыре часа до прибытия", - сообщает источник.





Для детей от шести до 18 лет заявление должны подавать родители или опекуны при наличии у них действующего разрешения на въезд.





От регистрации освобождаются граждане Беларуси, дети до шести лет, а также лица, въезжающие в Россию по визе, с разрешением на временное проживание (РВП) или видом на жительство (ВНЖ).





Не коснутся требования дипломатов и членов их семей, сотрудников международных организаций и их представительств, аккредитованных в России, и членов их семей.