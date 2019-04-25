Полиция Шри-Ланки уничтожила направленным взрывом подозрительный мотоцикл

Нью-Дели. 24 апреля. Kazakhstan Today - Полиция крупнейшего города Шри-Ланки Коломбо произвела в среду направленный взрыв для уничтожения подозрительного мотоцикла, припаркованного у кинотеатра "Савой". Об этом сообщает портал Newsfirst со ссылкой на информацию полиции, передает Kazakhstan Today.

По данным полиции, взрыв был осуществлен, чтобы открыть и осмотреть подседельный багажник мотоцикла, пишет ТАСС .

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов. В общей сложности в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа прогремело восемь взрывов, в том числе в католических церквях во время пасхальных служб и в гостиницах. В серии атак были задействованы семь смертников, которые являются гражданами Шри-Ланки. По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек.

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