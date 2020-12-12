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Посла Турции вызвали в МИД Ирана из-за прочитанного Эрдоганом стихотворения

11.12.2020 4456
Тегеран. 11 декабря. Kazakhstan Today - Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Турции из-за стихотворения президента Турции Тайипа Эрдогана в Баку, которое Тегеран счел "неприемлемым", передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает РИА Новости, внешнеполитическое ведомство Ирана увидело в выступлении президента Турции "вмешательство".
 
Послу был выражен протест и заявлено, что "времена территориальных притязаний" миновали.
 

Послу было сказано, что Иран никому не позволит вмешиваться в вопросы территориальной целостности. История тому свидетель - (Иран) не будет пасовать в вопросах национальной безопасности", - говорится в сообщении.

 
Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф удивился тому, что Эрдогану никто не сказал, что он прочитал стихотворение о "насильственном отделении районов" в районе северо-западной части Ирана.
 
По информации иранских СМИ, президент Турции во время парада прочитал отрывок из стихотворения "Араз-Араз", которое считается лозунгом сепаратистов, разделяющих идеи объединения тюркских народов.
 

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