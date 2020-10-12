Появилась информации о прекращении военных действий между Арменией и Азербайджаном

Ереван. 8 октября. Kazakhstan Today - Военные действия между Арменией и Азербайджаном будут приостановлены 8 октября, в 18.00, передает Kazakhstan Today.

Об этом сообщает EADaily со ссылкой на источники, близкие к армянскому правительству.

Стороны уже достигли договоренности при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сообщил источник.

По имеющейся информации, Азербайджан, понеся многочисленные потери в живой силе и технике, тем не менее существенно улучшил свои позиции в зоне безопасности вокруг Нагорного Карабаха. Вместе с тем ожесточенное сопротивление вооруженных сил Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха, также понесших существенные потери, не позволило войскам Азербайджана осуществить блицкриг и вернуть контроль над территорией непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

1 октбяря президент Российской Федерации Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон, представляющие страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осудили эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта.

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